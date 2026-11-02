Emma Coronel se disfraza de la Novia de Chucky: así lució su look gótico para Halloween 2026

El disfraz de Tiffany que lució Emma Coronel. (Instagram: Emma Coronel)

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Emma Coronel se disfrazó de la Novia de Chucky para Halloween 2026 y lo documentó en sus stories de Instagram, donde acumula ya un millón de seguidores.

La esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán eligió una versión más sexy y glamorosa del personaje, combinando piezas en blanco con accesorios en negro, apenas días después de confirmar el fin de su libertad condicional en Estados Unidos.

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El look, que se volvió tendencia en redes sociales, llegó en uno de los momentos más relevantes de su proceso de reinserción pública. El 21 de octubre, Coronel había anunciado en una transmisión en Kick que un juez federal adelantó un año la conclusión de su supervisión judicial, prevista originalmente para septiembre de 2027.

Así fue el look de Emma Coronel

El disfraz de Tiffany que lució Emma Coronel. (Instagram: Emma Coronel)

El atuendo consistió en un corsé strapless de escote corazón en encaje blanco, combinado con una minifalda del mismo material y textura, con capas tipo volantes. Sobre el corsé, una chamarra de cuero negro de manga abultada que rompió con la paleta blanca del conjunto.

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Como accesorios llevó medias negras de rejilla, botas extra largas con botones plateados a los costados y guantes de encaje blanco con los dedos descubiertos. En el cuello, dos gargantillas: una negra y una dorada.

Coronel completó el look con peluca rubia larga y lisa, maquillaje de ahumado intenso en los párpados, labial negro y un lunar falso sobre los labios. Asimismo, se le vio con el característico tatuaje de corazón que el personaje lleva en el pecho.

El disfraz de Tiffany que lució Emma Coronel. (Instagram: Emma Coronel)

La referencia al personaje de la película Bride of Chucky (1998) fue directa, aunque con un tratamiento más cercano a la moda que al terror.

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Emma Coronel construye su nueva etapa como modelo, streamer y productora

Desde su salida de prisión, Coronel ha desarrollado múltiples proyectos públicos. En septiembre de 2024 debutó como modelo en la Semana de la Moda de Milán con la diseñadora April Black Diamond. También participó en el videoclip de La Señora de su abogada Mariel Colón y lanzó la guía fitness “Cuerpo que Brilla”.

En noviembre de 2025 estrenó el documental Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks en el canal Oxygen, y en febrero de 2026 se confirmó que producirá una narcoserie protagonizada por Rafael Amaya como “El Chapo”.

Un documental, modelaje y streamings, así ha sido la vida de Emma Coronel tras salir de prisión en EEUU. (Instagram/Oxygen)

En el plano digital, debutó como streamer en Kick el 24 de agosto de 2026, en una transmisión de más de cinco horas que acumuló más de 13,000 visualizaciones.

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Reveló entonces que fueron su psiquiatra y psicólogo quienes le recomendaron hacer transmisiones en vivo tras caer en depresión después de salir de prisión. “Entré a hablar con mi psiquiatra y con mi psicólogo y me dijeron que me tenía que empezar a hacer cosas que me sacaran de mi rutina, a ver qué me motivaba, porque estaba cayendo como en depresión”, dijo en esa transmisión.

El 29 de agosto de 2026, apenas días después de su debut en Kick, TikTok suspendió su cuenta principal sin dar explicaciones públicas. La cuenta acumulaba cerca de 1.4 millones de seguidores y la suspensión ocurrió en medio de cuestionamientos sobre el origen de los ingresos por donaciones en sus transmisiones en vivo.

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Ante eso, Coronel lanzó en YouTube el proyecto “Mis Rancheritos”: un casting en Los Ángeles para integrar a dos o tres creadores de contenido a un formato de streams en exteriores, cocina, retos y vlogs en Kick.

El 31 de octubre, en una transmisión junto al creador de contenido Davis Flow, escuchó cómo una inteligencia artificial describía su historial legal y, al terminar, le preguntó: “¿Tú piensas que soy mala persona?”. La herramienta respondió que no había señales de ello. El video se volvió viral en TikTok.