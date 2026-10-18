Lobo etíope: quedan menos de 400 adultos en libertad y las enfermedades transmitidas por perros amenazan su supervivencia

Menos de cuatrocientos ejemplares adultos de lobo etíope sobreviven en las zonas montañosas de Etiopía (@animalogices)

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En las praderas elevadas de Etiopía, a más de 3.000 metros de altitud, un cánido de pelaje rojizo recorre un territorio donde las presas abundan, pero los riesgos se multiplican. Se trata del lobo etíope (Canis simensis), una especie endémica del Cuerno de África que enfrenta una población silvestre reducida a menos de 400 adultos.

Sus patas largas, el hocico estrecho y las manchas blancas en el pecho le dan una apariencia similar a la de un coyote. Sin embargo, su situación está lejos de ser común: este animal, considerado uno de los cánidos más escasos del planeta, depende de un ecosistema de alta montaña sometido a la expansión del pastoreo y al contacto con perros domésticos sin vacunar.

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El lobo etíope caza roedores en solitario

El lobo etíope habita los pastizales y brezales de las tierras altas del país africano, en áreas ubicadas entre los 3.000 y los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Su alimento principal son los roedores, entre ellos la rata topo gigante, las ratas de hierba, las ratas de matorral y las ratas de los pantanos.

La rata topo gigante y otros roedores constituyen la base de la alimentación de esta especie (@animalogices)

Según los expertos en vida silvestre consultados por Wildlife Magazine, esta especie emplea una técnica de acecho para capturar a sus presas. Se arrastran pegados al suelo, avanzando a ráfagas cortas hasta estar lo suficientemente cerca como para abalanzarse sobre su presa.

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También utiliza rocas, arbustos y desniveles del terreno como cobertura. En algunos casos, excava madrigueras para atrapar ratas topo. La destrucción de esos refugios puede afectar a colonias enteras de roedores, que constituyen la base de su dieta.

La especie puede seguir rebaños de cabras o vacas para ocultar su aproximación. El ganado funciona como una barrera visual que le permite acercarse a animales pequeños sin ser detectado. Además de roedores, su alimentación incluye liebres de las tierras altas, huevos de ganso y carroña.

Un estudio científico reveló que los individuos de esta especie transportan polen de la flor Kniphofia foliosa adherido a sus hocicos (estudio Canids as pollinators? Nectar foraging by Ethiopian wolves may contribute to the pollination of Kniphofia foliosa, publicado en Ecology)

El lobo etíope también fue observado lamiendo el néctar de la Kniphofia foliosa, conocida como póker rojo etíope. Un estudio del Ethiopian Wolf Conservation Programme (EWCP), publicado en la revista Ecology, registró que algunos individuos visitaron hasta 30 flores en una sola salida.

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El polen quedó adherido a sus hocicos, por lo que los investigadores plantearon que podrían trasladarlo entre plantas y actuar como polinizadores accidentales. El hallazgo describe una interacción poco habitual entre una planta y un gran carnívoro, aunque se requieren más estudios para determinar su efecto en la reproducción de la especie vegetal.

Una especie social que vive en grupos de hasta 12 adultos

Aunque suele buscar alimento de manera individual, conserva una organización social basada en grupos estables. Las manadas reúnen entre tres y 12 ejemplares adultos, con jerarquías definidas y tareas compartidas para vigilar el territorio y cuidar a las crías.

Los grupos familiares integran hasta doce ejemplares adultos que comparten la defensa del territorio (@animalogices)

Las hembras alcanzan la madurez sexual a los dos años. Tras una gestación de alrededor de 60 días, pueden parir entre dos y seis cachorros, por lo general entre octubre y enero. Las madrigueras se ubican en grietas rocosas o debajo de rocas.

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Durante las primeras semanas, los cachorros dependen de la leche materna. Más tarde reciben carne regurgitada por miembros adultos del grupo. A las 10 semanas dejan la lactancia y pasan a alimentarse de carne. Hacia los seis meses deben desarrollar las capacidades necesarias para cazar y participar de las patrullas de la manada.

Los adultos pueden alcanzar 19,5 kilogramos de peso, con una longitud corporal de entre 84 y 101 centímetros. En libertad, viven entre siete y nueve años, aunque en cautiverio pueden llegar a los 12.

Los perros domésticos transmiten rabia y moquillo

El principal peligro para los lobos etíopes procede del avance humano sobre las áreas de montaña. El aumento de la población y el uso de las praderas para el pastoreo reducen el espacio disponible para la fauna silvestre. El sobrepastoreo y la compactación del terreno también disminuyen la presencia de roedores.

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La vacunación de perros domésticos busca reducir la transmisión de rabia y moquillo hacia las poblaciones de lobos etíopes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La amenaza sanitaria ocupa un lugar central. Los perros de los pastores, que suelen permanecer semisalvajes, no siempre reciben vacunas ni esterilización. Estos animales compiten por las mismas presas y pueden transmitir rabia y virus del moquillo canino a los lobos.

El contacto con un perro infectado, o con restos de animales que portan esas enfermedades, puede afectar a una manada completa. Si un ejemplar enferma durante los desplazamientos del grupo, la transmisión puede extenderse con rapidez a otros integrantes y a poblaciones vecinas.

La persecución directa por parte de comunidades locales es limitada porque el lobo etíope rara vez ataca al ganado. Su especialización en roedores lo diferencia de otros grandes cánidos que pueden capturar ovejas o cabras.

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Seis poblaciones concentran a los ejemplares supervivientes

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) clasificó al lobo etíope como una especie en peligro. Solo se registran seis poblaciones en estado silvestre y más de la mitad de los ejemplares se concentra en el Parque Nacional de las Montañas Bale.

Más de la mitad de los ejemplares registrados vive en el Parque Nacional de las Montañas Bale (@animalogices)

La protección de ese hábitat también abarca una región que aporta recursos hídricos a millones de personas en África Oriental. De acuerdo con Wildlife Magazine, la expansión de los programas de vacunación para perros representa una de las herramientas disponibles para reducir el riesgo de epidemias entre los lobos.