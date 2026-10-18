Las joyas de la última reina de Portugal y la histórica tiara de su madre se subastarán en Ginebra: diamantes y esmeraldas de altísimo valor

Las joyas de la reina Amalia de Portugal (Grosby / Sotheby's)

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El joyero de la realeza es sin duda su bien más preciado, por lo que las piezas incluidas en la próxima subasta de Sotheby’s en Ginebra han llamado especialmente la atención de los potenciales compradores. El lote se compone ni más ni menos que de algunas de las joyas de la reina Amalia de Portugal, la última monarca del país luso, así como las de su madre Isabel de Orleans, condesa de París.

En total son tres las joyas históricas por las que se podrá pujar de la condesa de París, aunque las acabó heredando la reina Amalia, también conocida como Amalia de Orleans: una tiara de diamantes, un brazalete y un broche de esmeraldas, todas ellas de alto valor.

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La tiara de la condesa confeccionada en 1862 a base de diamantes es de la casa francesa Mellerio dits Meller. La pieza podría venderse por un precio de entre 300.000 y 500.000 francos suizos, según las estimaciones de Sotheby’s, es decir, entre 320.000 y 540.000 euros. Como otras tiaras de las casas reales internacionales, su diseño geométrico es versátil y se puede convertir en collar.

La tiara de la condesa de París como collar (Sotheby's)

Las joyas de la última reina de Portugal

La firma la creó para mostrarla en la Exposición Internacional de Londres de 1862 con un espectacular diseño inspirado en el meandro griego. La condesa adquirió la pieza tras casarse con Felipe de Orleans, como regalo de sus padres Antonio de Orleans y Luisa Fernanda.

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Las esmeraldas colombianas son las protagonistas en las otras dos piezas. El brazalete cuenta con una esmeralda de hasta 27,38 quilates y está rodeada de pequeños diamantes. La joya desmontable creada alrededor del 1880 se venderá entre los 70.000 y 100.000 francos suizos, unos 75.500 y 110.000 euros.

El mismo valor obtendrá el broche, más o menos fabricado en la misma época que la pieza hermana, que también está compuesto por una gran esmeralda central y rodeada por diamantes, aunque en dos hileras. Cuenta, además, con una segunda esmeralda en forma de gota que se conecta a través de un diamante y es desmontable.

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El broche y el brazalete de la reina Amalia de Portugal (Sotheby's)

Ambas pertenecían a la colección personal de la reina de Portugal y las heredó su sobrina y ahijada Esperanza de Borbón-Orleans, que, a su vez, se las regalaría más adelante a la princesa María de la Gloria de Orleans-Braganza como obsequió por su boda con el heredero Alejandro de Yugoslavia en 1972.

Sin embargo, el conjunto llegó a Nueva York en 1981 al ser vendidas a Sotheby’s, donde las adquirió Gabriele Murdock, un coleccionista estadounidense que hizo algunas modificaciones en el broche para que se pudiese usar como un collar a través de un cierre intercambiable.

Quién era la condesa de París

La conocida como la condesa de París, llamada María Isabel de Orleans, estaba directamente vinculada con la realeza francesa, ya que era hija de Antonio de Orleans, que no solo era duque de Montpensier, sino también hijo del rey Luis Felipe I de Francia. Su madre era la infanta María Luisa Fernanda de Borbón, que era hermana de la reina Isabel II de España.

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La condesa obtuvo su título tras casarse con su primo hermano Felipe de Orleans, que además de conde de París pudo ser rey de Francia por la línea orleanista. La pareja contrajo matrimonio en 1864 y solo un año después nació la primogénita, Amalia de Orleans. Su papel se desvinculó rápido de la historia familiar al casarse en 1886 con Carlos de Portugal, el príncipe heredero que llegaría al trono en 1889.

Así, no solo estuvo ligada a la familia real francesa y española, sino que se pudo convertir en reina como consorte del rey Carlos I. Por esto mismo sus joyas se desperdigaron por el mundo al distribuirlas entre sus sobrinas de diferentes ramas familiares, ya que sus tres hijos murieron antes que ella, incluido el rey Manuel II, que solo pudo reinar durante dos años porque llegó la República.

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