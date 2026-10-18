España

Las joyas de la última reina de Portugal y la histórica tiara de su madre se subastarán en Ginebra: diamantes y esmeraldas de altísimo valor

Sotheby’s ha anunciado la subasta de tres piezas que pertenecieron a la condesa de París y a su hija

Las joyas de la reina Amalia de Portugal (Grosby / Sotheby's)
Las joyas de la reina Amalia de Portugal (Grosby / Sotheby's)
Guardar

El joyero de la realeza es sin duda su bien más preciado, por lo que las piezas incluidas en la próxima subasta de Sotheby’s en Ginebra han llamado especialmente la atención de los potenciales compradores. El lote se compone ni más ni menos que de algunas de las joyas de la reina Amalia de Portugal, la última monarca del país luso, así como las de su madre Isabel de Orleans, condesa de París.

En total son tres las joyas históricas por las que se podrá pujar de la condesa de París, aunque las acabó heredando la reina Amalia, también conocida como Amalia de Orleans: una tiara de diamantes, un brazalete y un broche de esmeraldas, todas ellas de alto valor.

PUBLICIDAD

La tiara de la condesa confeccionada en 1862 a base de diamantes es de la casa francesa Mellerio dits Meller. La pieza podría venderse por un precio de entre 300.000 y 500.000 francos suizos, según las estimaciones de Sotheby’s, es decir, entre 320.000 y 540.000 euros. Como otras tiaras de las casas reales internacionales, su diseño geométrico es versátil y se puede convertir en collar.

La tiara de la condesa de París como collar (Sotheby's)
La tiara de la condesa de París como collar (Sotheby's)

Las joyas de la última reina de Portugal

La firma la creó para mostrarla en la Exposición Internacional de Londres de 1862 con un espectacular diseño inspirado en el meandro griego. La condesa adquirió la pieza tras casarse con Felipe de Orleans, como regalo de sus padres Antonio de Orleans y Luisa Fernanda.

PUBLICIDAD

Las esmeraldas colombianas son las protagonistas en las otras dos piezas. El brazalete cuenta con una esmeralda de hasta 27,38 quilates y está rodeada de pequeños diamantes. La joya desmontable creada alrededor del 1880 se venderá entre los 70.000 y 100.000 francos suizos, unos 75.500 y 110.000 euros.

El mismo valor obtendrá el broche, más o menos fabricado en la misma época que la pieza hermana, que también está compuesto por una gran esmeralda central y rodeada por diamantes, aunque en dos hileras. Cuenta, además, con una segunda esmeralda en forma de gota que se conecta a través de un diamante y es desmontable.

El broche y el brazalete de la reina Amalia de Portugal (Sotheby's)
El broche y el brazalete de la reina Amalia de Portugal (Sotheby's)

Ambas pertenecían a la colección personal de la reina de Portugal y las heredó su sobrina y ahijada Esperanza de Borbón-Orleans, que, a su vez, se las regalaría más adelante a la princesa María de la Gloria de Orleans-Braganza como obsequió por su boda con el heredero Alejandro de Yugoslavia en 1972.

Sin embargo, el conjunto llegó a Nueva York en 1981 al ser vendidas a Sotheby’s, donde las adquirió Gabriele Murdock, un coleccionista estadounidense que hizo algunas modificaciones en el broche para que se pudiese usar como un collar a través de un cierre intercambiable.

Quién era la condesa de París

La conocida como la condesa de París, llamada María Isabel de Orleans, estaba directamente vinculada con la realeza francesa, ya que era hija de Antonio de Orleans, que no solo era duque de Montpensier, sino también hijo del rey Luis Felipe I de Francia. Su madre era la infanta María Luisa Fernanda de Borbón, que era hermana de la reina Isabel II de España.

El rey emérito ha recogido el Premio Saint-Simon 2026 por 'Reconciliación', las memorias escritas junto a Laurence Debray

La condesa obtuvo su título tras casarse con su primo hermano Felipe de Orleans, que además de conde de París pudo ser rey de Francia por la línea orleanista. La pareja contrajo matrimonio en 1864 y solo un año después nació la primogénita, Amalia de Orleans. Su papel se desvinculó rápido de la historia familiar al casarse en 1886 con Carlos de Portugal, el príncipe heredero que llegaría al trono en 1889.

Así, no solo estuvo ligada a la familia real francesa y española, sino que se pudo convertir en reina como consorte del rey Carlos I. Por esto mismo sus joyas se desperdigaron por el mundo al distribuirlas entre sus sobrinas de diferentes ramas familiares, ya que sus tres hijos murieron antes que ella, incluido el rey Manuel II, que solo pudo reinar durante dos años porque llegó la República.

Temas Relacionados

Casas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Máximo Sant, experto en coches, sobre el precio del combustible: “El crudo del petróleo es más barato de lo que imaginas”

En uno de sus últimos vídeos de TikTok (@garaje.hermetico) hace un desglose paso a paso de la cadena de producción y distribución, revelando cuánto cuesta realmente extraer, refinar y transportar el combustible antes de que se le apliquen los impuestos

Máximo Sant, experto en coches, sobre el precio del combustible: “El crudo del petróleo es más barato de lo que imaginas”

Metro de Madrid utiliza la expresión “Manifestación Antiperroflas” en un documento interno y los sindicatos exigen que aclare el verdadero motivo del cierre de la estación de Sol

La delegación sindical asegura que todas las actuaciones de limpieza podrían haberse realizado desde el interior de las instalaciones, sin necesidad de cerrarlas

Metro de Madrid utiliza la expresión “Manifestación Antiperroflas” en un documento interno y los sindicatos exigen que aclare el verdadero motivo del cierre de la estación de Sol

El pueblo siciliano que parece sacado de una película: combina ruinas antiguas, playas turquesas y paisajes volcánicos

Un destino que seduce con su teatro griego, sus calles históricas, la isla Bella y unas vistas privilegiadas del mar Jónico y el Etna

El pueblo siciliano que parece sacado de una película: combina ruinas antiguas, playas turquesas y paisajes volcánicos

Un tribunal confirma la pensión de gran invalidez a un hombre con una lesión medular desde que tenía dos años: la Seguridad Social se oponía

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirmó por unanimidad que el trabajador tiene derecho a cobrar 1.620,92 euros mensuales y un complemento de 1.131,72 euros

Un tribunal confirma la pensión de gran invalidez a un hombre con una lesión medular desde que tenía dos años: la Seguridad Social se oponía

Última hora de las lluvias de la DANA Adam: La Safor es la comarca más afectada tras registrar más de 200 l/m2 esta mañana

El litoral mediterráneo ha sido el epicentro de actuación de la dana Adam este fin de semana, elevando a alerta roja por peligro extraordinario en el sur valenciano y en el norte alicantino

Última hora de las lluvias de la DANA Adam: La Safor es la comarca más afectada tras registrar más de 200 l/m2 esta mañana
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Metro de Madrid utiliza la expresión “Manifestación Antiperroflas” en un documento interno y los sindicatos exigen que aclare el verdadero motivo del cierre de la estación de Sol

Metro de Madrid utiliza la expresión “Manifestación Antiperroflas” en un documento interno y los sindicatos exigen que aclare el verdadero motivo del cierre de la estación de Sol

El Constitucional, contra el calendario electoral: qué tendría que pasar para que los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’ puedan votar el 29-N

Feijóo encarga a Xavier García-Albiol liderar la ley antiokupas en el Congreso tras el 29N

La Policía Nacional realiza un operativo para localizar migrantes en los barrios de Ceuta y decenas de ellos huyen por el monte

Cómo solicitar el voto por correo para las elecciones generales del 29-N: fechas, documentos pasos para realizar el trámite

ECONOMÍA

Máximo Sant, experto en coches, sobre el precio del combustible: “El crudo del petróleo es más barato de lo que imaginas”

Máximo Sant, experto en coches, sobre el precio del combustible: “El crudo del petróleo es más barato de lo que imaginas”

Los datos que resumen ocho años de Pedro Sánchez en La Moncloa: 3,4 millones de ocupados más y un SMI al alza, pero la vivienda cuesta un 74% más y la cesta de la compra se ha encarecido

Así decide el Banco de España el diseño de los billetes: analiza las miradas, el tacto y las emociones de las personas

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El problema de la vivienda requiere un pacto de Estado, no podemos seguir poniendo parches cada año”

Las pensiones que permiten cobrar el subsidio para mayores de 52 años

DEPORTES

Davidovich frena el año estelar de Rafa Jódar y levanta el Masters 1000 de Shangái con una remontada a la altura de los grandes tenistas

Davidovich frena el año estelar de Rafa Jódar y levanta el Masters 1000 de Shangái con una remontada a la altura de los grandes tenistas

Messi hace ‘sold out’ en los Princesa de Asturias en solo 13 minutos: recibirá un premio por su “formidable labor para promover el acceso a la educación y cuidado de la salud infantil”

Del “cada uno iba por su cuenta” a los Juegos Olímpicos: el freeride estará en los Alpes 2030 y España ya sueña con una medalla

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

Steve Calzada, autor del libro ‘El fútbol es descomplicado’: “Ha habido un exceso de profesionalización y el deporte cada vez va a ser más aburrido”