Salvia messii, la flor andina que une ciencia, biodiversidad y un homenaje a Lionel Messi

Salvia messii fue identificada en la cordillera peruana, sus flores celestes y blancas inspiraron el homenaje científico a Lionel Messi (Paul Gonzales Arce)

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En las laderas montañosas de Perú, entre matorrales expuestos, rocas y cambios bruscos de temperatura, un equipo internacional identificó una nueva especie vegetal para la ciencia y decidió llamarla como su ídolo deportivo.

El arbusto recibió el nombre de Salvia messii, en homenaje a Lionel Messi, a partir de un rasgo visible en su floración: pétalos blancos y celestes que remiten a los colores de la selección argentina. La descripción formal apareció en la revista especializada Phytotaxa, luego de varios años de revisión botánica, comparación de muestras y recorridos por zonas de altura.

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El descubrimiento ofrece una muestra de la biodiversidad que todavía permanece sin clasificar en los Andes. La especie vive en un ambiente concreto de la cordillera peruana, dentro de una franja situada entre los 2.000 y los 2.400 metros sobre el nivel del mar. Esa distribución limitada convirtió al hallazgo en un dato relevante para la botánica y para la conservación, ya que la planta enfrenta amenazas asociadas a incendios forestales y variaciones climáticas.

La trayectoria que llevó a la identificación no empezó en una expedición ni en una colección de museo. El primer indicio surgió de fotografías compartidas por aficionados a la naturaleza en plataformas de ciencia ciudadana. Ese tipo de registros, que permite documentar observaciones de flora y fauna fuera de los circuitos académicos tradicionales, abrió una pista que luego requirió validación científica.

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Una imagen puede alertar sobre una rareza, pero no alcanza para establecer que una planta corresponde a una especie nueva.

El ingeniero agrónomo argentino Rolando Uría, cultivador y fitomejorador reconocido por la Royal Horticultural Society de Londres, detectó que aquellas imágenes no encajaban con los registros disponibles. La forma del arbusto, el aspecto de las flores y el sitio donde aparecía exigían una revisión más profunda. Uría contactó entonces al botánico peruano Paúl Gonzáles Arce, investigador del Museo de Historia Natural de Lima, y al biólogo Jean Capcha Ramos. A partir de ese vínculo, el hallazgo inicial pasó a formar parte de una investigación sistemática.

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La sospecha nacida en registros ciudadanos llegó a una descripción científica

La doble i de messii responde a las reglas de latinización botánica, el nombre expresa una dedicatoria formal a Lionel Messi

El trabajo combinó tareas de distinto tipo. Los investigadores consultaron archivos históricos, revisaron ejemplares depositados en colecciones científicas y contrastaron características morfológicas con otras especies del género Salvia. También realizaron expediciones por la cordillera peruana, donde observaron plantas en su ambiente natural. Ese recorrido permitió establecer rasgos constantes y descartar que se tratara de una variante ya conocida, de un ejemplar aislado o de una población poco estudiada de otra especie.

En taxonomía, el área de la biología que clasifica a los seres vivos, la diferencia entre una observación llamativa y una especie inédita exige pruebas acumuladas. Los científicos deben comparar hojas, tallos, flores, tamaños, estructuras reproductivas y ambientes de crecimiento. En este caso, la combinación de rasgos permitió separar a la nueva planta de otras salvias registradas. La publicación en Phytotaxa formalizó ese proceso y dejó disponible una referencia para especialistas que estudien la flora andina en el futuro.

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La Salvia messii forma un arbusto robusto que puede alcanzar 1,5 metros de altura. Su aspecto contrasta con la idea habitual de una flor pequeña o frágil: la especie posee una estructura adaptada a las condiciones de montaña. Las laderas rocosas y áridas de la cordillera imponen desafíos vinculados con la disponibilidad de agua, la exposición solar y la amplitud térmica. La planta logró establecerse en ese contexto, aunque su presencia conocida se concentra en un territorio reducido.

La planta pertenece a las lamiáceas y al género Salvia, sus hojas y tallos contienen aceites esenciales que le aportan aroma - Paul Gonzales Arce

Las flores concentran buena parte de la atención pública. Los pétalos muestran una combinación de blanco y celeste claro, una característica que motivó el vínculo con Messi. El nombre científico no responde solo a una elección simbólica. La nomenclatura botánica internacional establece reglas para nombrar especies nuevas y reconoce la posibilidad de dedicar una denominación a una persona. En este caso, el reconocimiento conectó un hallazgo natural de Perú con una figura deportiva de alcance global.

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La escritura del epíteto también tiene una explicación técnica. El apellido Messi recibe una segunda “i” en la forma messii por una regla de latinización utilizada en la nomenclatura científica. Esa terminación expresa pertenencia o dedicación a la persona homenajeada. Por eso, el nombre puede interpretarse como la salvia dedicada a Messi. La coincidencia cromática con la camiseta argentina reforzó una decisión que, además de respetar las normas taxonómicas, permite que la especie resulte fácil de recordar fuera de los ámbitos especializados.

Su distribución limitada plantea un desafío para la conservación en los Andes peruanos

El dato más sensible del descubrimiento no se vincula con el homenaje, sino con el estado de su hábitat. Los investigadores localizaron a la planta solo en un sector de matorrales montañosos. Una especie con presencia restringida puede resultar más vulnerable frente a alteraciones ambientales, porque no cuenta con numerosas poblaciones dispersas que compensen pérdidas locales. Incendios, sequías, cambios en el uso de la tierra y modificaciones del clima pueden afectar de forma directa a organismos que dependen de un espacio acotado.

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Por ese motivo, la clasificación preliminar ubica a la Salvia messii como especie en peligro de extinción. Esa categoría señala una alerta y no un destino inevitable. Para precisar su situación, futuros estudios deberán ampliar los relevamientos, calcular el tamaño de las poblaciones, delimitar con mayor exactitud su área de presencia y examinar las presiones sobre el ecosistema. La descripción científica aporta una base indispensable: resulta muy difícil proteger aquello que todavía carece de nombre, diagnóstico y registro formal.

El descubrimiento muestra el valor de las plataformas de ciencia ciudadana, que pueden aportar indicios para investigaciones botánicas posteriores

La especie pertenece a la familia de las lamiáceas, un grupo vegetal que incluye numerosas plantas aromáticas, y al género Salvia. Sus hojas y tallos contienen aceites esenciales, una característica asociada al aroma de muchas especies de esa familia. Sin embargo, el carácter reciente del hallazgo impone una cautela necesaria. No existen todavía análisis específicos sobre la composición química, los usos medicinales o las propiedades farmacológicas de esta planta en particular. La pertenencia a un grupo botánico no permite trasladar resultados de otras especies de forma automática.

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Algunas salvias cuentan con flavonoides estudiados por sus posibles efectos antioxidantes, antiinflamatorios y antisépticos. Ese antecedente puede orientar investigaciones posteriores, pero no prueba que Salvia messii tenga la misma concentración de compuestos ni idénticas aplicaciones.

La botánica descriptiva constituye apenas una etapa dentro de un proceso más amplio. Para conocer la química de la nueva especie, harían falta estudios de laboratorio que identifiquen sus moléculas, evalúen su variación y determinen cualquier efecto con métodos adecuados.

El caso también subraya el valor de las colecciones científicas. Los herbarios conservan ejemplares vegetales que funcionan como archivos de la diversidad y permiten comparar nuevas muestras con materiales reunidos durante décadas. En una investigación como esta, esos registros ayudan a detectar diferencias que una fotografía no revela. El cruce entre observaciones digitales, trabajo de campo, conocimientos locales y colecciones botánicas ofrece herramientas complementarias para reconocer especies desconocidas y ubicar cada hallazgo dentro de una clasificación verificable.

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Para la cordillera peruana, la publicación suma una especie a una flora de enorme variedad y recuerda que los paisajes de altura todavía guardan información pendiente. La visibilidad que aporta el nombre puede despertar curiosidad sobre la planta, aunque la prioridad científica pasa por conocerla mejor y preservar el ambiente donde vive.

Las próximas etapas dependerán de nuevos relevamientos y del seguimiento de sus poblaciones. Por ahora, Salvia messii representa una planta recién descrita, con un sitio preciso en los Andes y una necesidad concreta de protección.