Qué hacer en CDMX hoy domingo 18 de octubre: actividades gratis para disfrutar en familia

La Ciudad de México ofrece este domingo una agenda cultural completamente gratuita, con actividades distribuidas en distintas alcaldías. (Imagen Ilustrativa Infobae/ Foto 1: Jesús Tovar Sosa/Infobae)

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La Ciudad de México concentra este domingo una agenda cultural completamente gratuita, con opciones que van de conciertos hasta las tradiciones de Día de Muertos.

La oferta incluye el cierre de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, el cierre del Spider-Fest en Gustavo A. Madero, funciones de circo y la Marcha Zombie por el Centro Histórico.

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La XXVI Feria Internacional del Libro del Zócalo (FIL Zócalo) llega a su último día de actividades con entrada libre de 11:00 a 21:00 horas en la Plaza de la Constitución.

La edición reunió a 353 editoriales y 317 ponentes durante diez días de programación.

La temporada de Día de Muertos y Halloween 2026 se combina este fin de semana con actividades culturales de entrada libre en la capital. (Selene Miranda/Infobae México)

La FIL Zócalo cierra con conciertos de Crazysaurios y Magos Herrera

El cierre de la feria incluye conciertos de Crazysaurios a las 11:00 horas y de Magos Herrera a las 11:30, ambos de acceso libre en los foros instalados en la Plaza de la Constitución.

La jornada suma también la presentación del libro infantil de Francisco Hinojosa y actividades de clausura en los cuatro foros del recinto.

La Plaza de la Constitución recibe este domingo la última jornada de la FIL, en donde se abren debates sobre libros y literatura. (Instagram/@culturaciudadmx)

Para llegar a la Plaza de la Constitución, la opción más directa es bajar en la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro, con salida inmediata hacia la explanada.

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También puede accederse mediante el Metrobús de la Línea 4, en la estación Isabel la Católica o Pino Suárez.

Marcha Zombie 2026: horarios, ruta y cómo verlos gratis este domingo

Este domingo también se realiza uno de los eventos más esperados de la temporada de Halloween: la Marcha Zombie, con salida desde Avenida de la República hacia el Zócalo a las 16:00 horas.

La concentración, de acceso gratuito, reúne a monstruos como hombres lobo, vampiros, brujas y demonios.

Desde ediciones pasadas, artistas de maquillaje trabajan en carpas instaladas sobre la ruta de la Marcha Zombie, antes del inicio del recorrido. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La dinámica incluye batallas de aura entre monstruos, carpas de maquillaje y hasta bodas temáticas antes de que los contingentes avancen por las calles del Centro Histórico.

El punto de reunión sobre Avenida de la República es accesible desde la estación Hidalgo del Metro, a unos minutos a pie. Para ver la marcha no es necesario pagar nada, y puede verse a distancia sobre el recorrido.

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El Spider-Fest cierra su segunda edición en Gustavo A. Madero

La alcaldía Gustavo A. Madero cierra este domingo la segunda edición del Spider-Fest en su explanada, de 11:00 a 19:00 horas, con entrada sin costo.

La jornada incluye música con la banda Spider Punk a la 1:00 pm y las presentaciones de Axel Parker y Alex Arellano a las 2:00 pm.

A las 3:00 pm está programado el “Spider Rodeo”, una dinámica colectiva pensada para reunir a una gran cantidad de participantes caracterizados.

El "Spider Rodeo", dinámica colectiva programada para las 3:00 pm, reúne a decenas de asistentes caracterizados. (Bassline productions/Instagram)

El evento se realiza en la explanada de la alcaldía, en 5 de Febrero 162c, colonia Villa Gustavo A. Madero.

El acceso más cercano es la estación La Villa-Basílica de la Línea 6 del Metro, a pocas cuadras del recinto.

El Festival Flores de Cempasúchil arranca en Paseo de la Reforma

Este domingo comienza el recorrido gratuito por el Festival Flores de Cempasúchil, instalado en Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete. La exhibición reúne a 140 floricultores de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.

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La instalación puede visitarse sin costo hasta el 1 de noviembre.

El recorrido gratuito por el Festival Flores de Cempasúchil permanecerá abierto hasta el 1 de noviembre. REUTERS/Raquel Cunha

El acceso más cercano es la estación Insurgentes del Metrobús sobre Reforma, o la estación Sevilla si se prefiere caminar desde el extremo opuesto del recorrido.

Los Alebrijes Monumentales siguen exhibidos desde la Fuente de la Diana Cazadora

Las piezas de cartonería del 18° Desfile de Alebrijes Monumentales permanecen exhibidas sobre las aceras desde la Fuente de la Diana Cazadora, también en Paseo de la Reforma.

El acceso es libre para recorrerlas y fotografiarse en familia hasta el 8 de noviembre, cuando serán retiradas a partir de las 20:00 horas.

El recorrido de los alebrijes inició el sábado 17 de octubre, pasando por lugares como el Palacio de Bellas Artes, para llegar a su destino final en el camellón de Reforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Semana Gótica cierra en el Museo Panteón de San Fernando

El Museo Panteón de San Fernando, en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, cierra este domingo su primera Semana Gótica con danza, performance y música en vivo.

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El Museo Panteón de San Fernando, en la colonia Guerrero, cierra este domingo su primera Semana Gótica con entrada gratuita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recinto se ubica en Plaza de San Fernando 17, con entrada gratuita dirigida a público de todas las edades.

Para llegar al recinto, la estación más cercana es Hidalgo, donde convergen la Línea 2 y la Línea 3 del Metro. Desde ahí, la plaza se encuentra a unos minutos caminando por la calle Puente de Alvarado.

El Festival Internacional de Circo Mayotzincuepa presenta función en la Utopía La Heroica

El Festival Internacional de Circo Mayotzincuepa, organizado por la Secretaría de Cultura capitalina, presenta este domingo la segunda función de “Varieté de las asombrosidades”, de Circo a la Mexicana, a las 12:00 horas en la Utopía La Heroica.

Secretaría de Cultura/Gob CDMX (Instagram)

Todas las funciones del festival tienen entrada libre, aunque el cupo es limitado en algunas sedes.

La puesta combina acrobacia, malabares, clown y danza, dentro de la segunda edición de un festival que reúne a compañías de México, Brasil, Colombia y Canadá durante octubre. La Utopía La Heroica es accesible desde la estación Iztapalapa del Metrobús, con servicio directo hacia la zona.

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