Crisis de desaparecidos, deuda pública e investigación de Rocha Moya: los temas que quedaron fuera del Segundo Informe de Sheinbaum

El mensaje presidencial destacó resultados en economía, programas sociales y seguridad, pero dejó fuera varios temas polémicos y pendientes de su administración. EFE/Sáshenka Gutiérrez

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La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este 1 de septiembre su Segundo Informe de Gobierno con un mensaje centrado en los avances de su administración en materia económica, programas sociales, educación, salud, seguridad y política exterior.

La mandataria destacó el aumento al salario mínimo, la reducción de la pobreza laboral, la recaudación fiscal y la inversión en infraestructura, además de defender la soberanía de México frente a Estados Unidos.

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Sin embargo, en un discurso enfocado principalmente en los resultados y las políticas de su gobierno, algunos temas que han marcado la agenda pública nacional no fueron abordados de manera directa.

La crisis de personas desaparecidas, la situación del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el crecimiento de la deuda externa, los asesinatos de periodistas y los problemas operativos del Tren Maya quedaron fuera de los asuntos expuestos específicamente por la presidenta.

Desaparecidos en México: una crisis que no tuvo un apartado específico

Uno de los principales temas ausentes fue la crisis de desapariciones que enfrenta el país. México acumula más de 130 mil personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con registros oficiales y datos retomados por organismos nacionales e internacionales.

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La crisis de desaparecidos quedó fuera del balance presidencial. (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)

La situación volvió a ocupar la atención pública apenas un día antes del informe, durante la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el 30 de agosto.

Familias y colectivos de búsqueda insistieron en la necesidad de que las políticas públicas se traduzcan en resultados en materia de prevención, localización, identificación humana y acceso a la justicia.

Entre los principales pendientes señalados por organizaciones civiles y organismos internacionales se encuentran el rezago forense, la impunidad y los riesgos que enfrentan las personas buscadoras.

Jalisco, Estado de México y Tamaulipas concentran algunos de los mayores registros del país.

Miles de cuerpos permanecen sin identificar bajo resguardo de instituciones estatales.

Las familias buscadoras han denunciado amenazas, agresiones y violencia durante sus labores.

Durante 2026, el gobierno federal ha sostenido que la búsqueda de personas es una prioridad y ha anunciado acciones para fortalecer la Estrategia Nacional de Búsqueda. Sin embargo, el tema no tuvo un apartado específico durante el mensaje presidencial.

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El gobierno dice priorizar la búsqueda, pero el tema quedó fuera del Informe. (Captura de pantalla del canal de Youtube de la presidenta Claudia Sheinbuam)

Días antes, Sheinbaum también se reunió con madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, uno de los casos más emblemáticos de la crisis de desapariciones en México.

Rubén Rocha Moya y los señalamientos que no fueron mencionados

Otro asunto que no apareció de manera directa en el informe fue la investigación y controversia alrededor del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La presidenta dedicó parte de su discurso a la relación entre México y Estados Unidos y reconoció que ambos gobiernos han atravesado dificultades. Sheinbaum sostuvo que su administración buscará mantener la cooperación y el diálogo, pero reiteró que esto no implicará subordinación.

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“México es un país soberano y la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte”, afirmó.

No obstante, la mandataria no mencionó directamente los señalamientos realizados desde Estados Unidos contra Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos.

El caso Rocha Moya también quedó fuera del discurso presidencial. Crédito: X/ @Juan_OrtizMX

El caso tiene antecedentes en julio de 2024, cuando ocurrió la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos y fue asesinado Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Posteriormente, una carta atribuida a Zambada colocó a Rocha Moya en el centro de la controversia, aunque el gobernador ha rechazado haber participado en los hechos o tener vínculos con organizaciones criminales.

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En abril de 2026, autoridades estadounidenses realizaron nuevos señalamientos, lo que llevó al gobernador a solicitar licencia temporal. Tras 112 días separado del cargo y después de comparecer ante autoridades mexicanas, Rocha Moya retomó sus funciones el pasado 21 de agosto.

La Fiscalía General de la República no ha presentado públicamente elementos que hayan derivado en un proceso penal contra el mandatario sinaloense, aunque las investigaciones relacionadas con los hechos continúan.

Deuda externa de México: el crecimiento que no figuró en el informe

En materia económica, Sheinbaum destacó el incremento en la recaudación, la reducción de la pobreza laboral y adelantó que el paquete fiscal para 2027 buscará mantener la consolidación de las finanzas públicas.

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La deuda externa aumentó, pero el tema no fue abordado directamente en el Informe. REUTERS/José Luis González

Sin embargo, no hizo referencia directa al crecimiento de la deuda externa neta del Gobierno Federal.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, este indicador pasó de 125 mil 755.2 millones de dólares al cierre de septiembre de 2024 a 157 mil 448.6 millones al finalizar junio de 2026, una diferencia superior a los 31 mil millones de dólares.

Para julio de 2026, los datos disponibles reportaban un saldo cercano a los 159 mil 846 millones de dólares.

El gobierno federal ha defendido que la deuda pública se mantiene en niveles manejables en relación con el Producto Interno Bruto. Al cierre del segundo trimestre de 2026, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público equivalía a alrededor del 51% del PIB.

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Seguridad en México y periodistas asesinados, entre los pendientes

Sheinbaum sí abordó la seguridad durante su informe y destacó las acciones de su administración, así como la creación de nuevas plazas para la Guardia Nacional.

Seguridad y violencia contra periodistas, entre los pendientes del gobierno. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha REFILE - REPETICIÓN DE CALIDAD IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

También aseguró que su gobierno respeta la libertad de expresión y que el Estado no utiliza la fuerza para silenciar a quienes piensan diferente.

Sin embargo, no se refirió específicamente a los periodistas asesinados durante su administración ni a los casos recientes registrados en distintas entidades.

Tan sólo en 2026, al cierre de agosto, al menos ocho periodistas y comunicadores habían sido asesinados, de acuerdo con los registros difundidos por organizaciones defensoras de la libertad de expresión y medios de comunicación.

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El homicidio más reciente fue el de Ricardo Zúñiga Rosas, fotógrafo y creador de contenido en Puebla, quien previamente había denunciado amenazas relacionadas con publicaciones críticas hacia autoridades municipales.

La violencia contra comunicadores continúa siendo uno de los desafíos para el Estado mexicano, particularmente en regiones donde convergen intereses políticos locales, corrupción y presencia del crimen organizado.

Tren Maya: una obra de Almo sin balance sobre sus problemas

El Tren Maya, uno de los proyectos de infraestructura más representativos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, tampoco ocupó un espacio relevante para abordar sus problemas operativos, financieros y técnicos.

El Segundo Informe de Gobierno destacó los logros de Sheinbaum, pero dejó en silencio varios de los problemas más graves que enfrenta México.

El proyecto ha enfrentado incidentes en las vías, fallas en el suministro eléctrico y retos para concluir y consolidar la infraestructura necesaria para su operación total.

Además, documentos y reportes han identificado riesgos relacionados con la falta de personal técnico especializado, la dependencia de proveedores externos, posibles ciberataques y actos de vandalismo.

A ello se suman las críticas de organizaciones ambientalistas por los impactos de la obra en zonas de selva, cenotes y sistemas acuíferos de la península de Yucatán.

El Segundo Informe de Gobierno presentó un balance centrado en los resultados que la administración federal considera sus principales avances. No obstante, temas como la crisis de desaparecidos, el caso de Rubén Rocha Moya, el aumento de la deuda externa, la violencia contra periodistas y los desafíos del Tren Maya no fueron abordados de forma específica.

La ausencia de estos asuntos en el mensaje presidencial no significa que no existan acciones o posturas oficiales sobre ellos, pero sí dejó fuera del balance público algunos de los temas que han concentrado atención, cuestionamientos y exigencias de distintos sectores durante los primeros dos años de la administración de Claudia Sheinbaum.