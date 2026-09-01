Ponyo llega a la Cineteca Nacional: fechas, sedes y precio de los boletos

La amistad entre Ponyo y Sosuke volverá a ocupar la pantalla grande en la Ciudad de México. (Prensa Academy Museum)

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Ponyo y el secreto de la sirenita llegará a las distintas sedes de la Cineteca Nacional en la Ciudad de México el próximo viernes 4 de septiembre.

La exhibición de la película de Hayao Miyazaki permitirá volver a ver en pantalla grande una de las películas más queridas de Studio Ghibli.

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Estrenada en 2008, la historia sigue a Ponyo, una pequeña criatura marina que desea convertirse en humana después de conocer a Sosuke, un niño de cinco años.

El vínculo entre ambos abre una trama en la que la amistad, la vida familiar y la relación con el mar atraviesan las decisiones de los personajes.

El deseo de Ponyo altera el equilibrio de la naturaleza y enfrenta a la protagonista con las reglas de su mundo de origen.

Dónde ver Ponyo y el secreto de la sirenita

La Cineteca Nacional México, ubicada en Xoco, incluirá la película en su programación a partir del 4 de septiembre. El recinto forma parte de las tres sedes capitalinas que exhibirán el largometraje.

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La llegada a la cartelera representa una nueva oportunidad para asistir a una función de la obra en una sala cinematográfica. Durante julio, la película tuvo un reestreno nacional en salas de Cinemex.

La programación también contempla funciones en la Cineteca Nacional de las Artes, situada en el Centro Nacional de las Artes. Ese espacio se sumará a la exhibición desde la misma fecha.

La tercera sede será la Cineteca Nacional Chapultepec. El público podrá elegir entre los tres complejos de acuerdo con los horarios y la disponibilidad de localidades que figuren en la cartelera.

Cada recinto tendrá sus propias funciones. Por esa razón, la consulta previa del portal institucional permitirá identificar las alternativas disponibles antes de acudir a una sede.

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La programación también contempla funciones en la Cineteca Nacional de las Artes y la Cineteca Nacional Chapultepec. (Composición fotográfica)

Costo de los boletos y descuentos

La entrada general tendrá un precio de $70 pesos. El monto corresponde a las funciones de la película programadas en las instalaciones de la Cineteca Nacional.

El acceso con descuento costará $50 pesos. La tarifa reducida estará disponible para estudiantes, profesores, adultos mayores con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y menores de 25 años.

También podrán acceder a ese precio quienes asistan los martes y miércoles. Los espectadores deberán contar con la acreditación correspondiente cuando el beneficio dependa de una condición específica.

Las entradas se podrán comprar desde la página oficial de la Cineteca Nacional. Las taquillas físicas de las sedes también ofrecerán boletos para las funciones.

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La plataforma digital reúne la información sobre horarios, disponibilidad y presentaciones adicionales. El público podrá revisar esos datos antes de definir la fecha, la sede y el horario de su asistencia.

Ponyo y Sosuke protagonizan una historia inspirada en La sirenita

La película propone una versión libre de La sirenita, el cuento de Hans Christian Andersen. Miyazaki trasladó algunos elementos de esa historia a un universo marino marcado por la fantasía y la convivencia entre seres humanos y criaturas del océano.

Ponyo comienza como una curiosa pez dorada. Su encuentro con Sosuke genera una amistad que modifica el rumbo de ambos personajes.

La pequeña desea vivir como una niña humana y permanecer junto al niño. Para conseguirlo, deberá afrontar las consecuencias que su transformación provoca en el mar y fuera de él.

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La relación entre los protagonistas ocupa el centro del relato. La historia presenta el afecto infantil como uno de los motivos que impulsa a Ponyo a dejar atrás su vida anterior.

El conflicto también involucra a Fujimoto, el padre de Ponyo, y a Gran Mamare, una diosa marina. Ambos representan la conexión de la protagonista con el mundo del que proviene.

Lisa, la madre de Sosuke, completa el grupo de personajes que acompaña el recorrido de los niños. La película combina sus experiencias con la aparición de fenómenos que amenazan el equilibrio natural.

La exhibición de la película de Hayao Miyazaki permitirá volver a ver en pantalla grande una de las películas más queridas de Studio Ghibli. (AP Foto/Chris Pizzello, archivo)

Hayao Miyazaki vuelve a la pantalla grande con Studio Ghibli

La cinta integra la filmografía de Studio Ghibli, el estudio de animación asociado con producciones como Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro y El castillo vagabundo. Su llegada a la Cineteca Nacional suma una nueva opción para quienes buscan ver esas obras en formato cinematográfico.

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La historia de Ponyo mantiene como eje la búsqueda de una forma de convivencia entre el ser humano y el mar. La decisión de su protagonista se vincula con ese tema y con el afecto que construye junto a Sosuke.

Las funciones comenzarán el viernes 4 de septiembre en las tres sedes anunciadas. Los interesados ya pueden consultar la programación y adquirir sus entradas mediante el portal oficial de la Cineteca Nacional.