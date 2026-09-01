Santiago Giménez se despide del AC Milan y comparte emotivo mensaje: “Los llevaré siempre en mi corazón”

El jugador mexicano celebró siete goles con el AC Milan en la Serie A. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El delantero nacional, Santiago Tomás Giménez, comenzará una nueva travesía en el futbol de Europa al ser nuevo jugador del FC Porto, plantel que le gusta reclutar mexicanos y confían en las habilidades del Chaquito para ser su goleador en la temporada 2026-27.

Tras llevar a cabo su primera práctica junto a los Dragones Azules, el seleccionado Tricolor aprovechó un tiempo libre para enviar un mensaje al AC Milan, club que acogió a Santi Giménez durante año y medio antes de ceder al mexicano al conjunto lusitano vía préstamo.

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“Fue un sueño cumplido jugar para AC Milan y el haber compartido este tiempo con ustedes. Los llevare siempre en mi corazón… Grazie per tuto milanistas". escribió Santiago Tomás Giménez en su cuenta de Instagram compartiendo varios de sus momentos destacados como jugador Rosoneri.

Números de Santi Giménez en el AC Milan antes de llegar al FC Porto

Santiago Giménez frente al balón del juego. REUTERS/Daniele Mascolo

El canterano del Club de Futbol Cruz Azul disputó 37 partidos oficiales con el AC Milan. Marcó siete veces y brindó seis asistencias. Además, acumuló menos de 2000 minutos en el terreno de juego debido a una etapa complicada en la Liga de Italia.

El paso de Santi Giménez, con el AC Milan, estuvo marcado por problemas físicos que limitaron su continuidad en la Serie A. Seis de los siete goles del atacante llegaron en sus primeros cuatro meses y después atravesó una mala racha con los Destornilladores.

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Además, el técnico Rubén Amorim dejó de considerar a Giménez al decantarse por Gonçalo Ramos. Derivado de ello, Santi no logró reproducir la regularidad goleadora que tenía acostumbrada en Europa, tras su brillante papel en el Feyenoord Róterdam.

Posible debut de Santi Giménez en el Porto

El delantero podría debutar ante Moreirense en la fecha 5 portuguesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera oportunidad de Santiago Giménez en el FC Porto ocurriría el próximo viernes 4 de septiembre, cuando el campeón lusitano se mida al Moreirense, en el estadio Do Dragao, en actividad de la fecha 5 de la Primeira Liga profesional portuguesa,

¿Qué número portará Santiago Giménez en el FC Porto?

El futbolista mexicano jugará con en Portugal tras préstamo del AC Milan (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mexicano defenderá la casaca 29 en el actual líder y campeón de la Liga de Portugal. El hijo de Christian Giménez deberá convencer al DT, Bruno Pinheiro, para sumar minutos claves en el FC Porto antes de sus competidores directos: André Silva, Deniz Güil. Samu Aghehowa y Oskar Pietuszewski.

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Cabe recordar que la última participación oficial de Santiago Giménez en Europa data el 24 de mayo del 2026 en la derrota del AC Milan ante Cagliari en San Siro. El artillero jugó de titular y dio asistencia para el gol de Alexis Saelemaekers; salió al medio tiempo.

Legión mexicana en el FC Porto

Integrantes de la plantilla del FC Porto escuchan las instrucciones durante una sesión de entrenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Héctor Herrera (2013-2019): capitán del club y uno de los mexicanos con más partidos en el FC Porto .

Diego Reyes (2013-2018, con periodos a préstamo).

Miguel Layún (2015-2018).

Jesús Manuel ”Corona (2015-2022): Tecatito es el mexicano con más apariciones en los Dragones , con 287.

Jorge Sánchez (2023-2024).

En el FC Porto También estuvieron vinculados a fuerzas inferiores el portero Raúl Gudiño, así como los futbolistas: Omar Govea y Joao Maleck.

Ahora toca turno a Santiago Tomás Giménez, que vivirá su tercera oportunidad en Europa tras ser exportado por el Club de Futbol Cruz Azul, en 2022, para ser la principal revelación del Feyenoord Róterdam y posteriormente el primer mexicano en jugar en la Serie A con el AC Milan.

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