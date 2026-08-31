Gabriela Muñoz respondió a Gustavo Bolívar quien la llamó “provocadora” y la acusó de “dividir” al Pacto Histórico: “Te pido respeto”

El pronunciamiento de Gabriela Muñoz fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito gabrielaa.muol/Instagram/John Paz/Colprensa

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La creadora de contenido Gabriela Muñoz solicitó respeto a Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del DPS, a través de X, luego de que él la calificara de “provocadora” y afirmara que “divide” al Pacto Histórico.

La activista rechazó la acusación de Bolívar y sostuvo que esas fracturas ya existían desde hace años.

Además, reclamó prudencia al referirse a ella y aseguró que lo ocurrido solo dejó al descubierto rivalidades, deslealtades y disputas internas entre adultos que ahora pretenden atribuirle esos conflictos.

Gabriela Muñoz solicitó respeto a Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del DPS, a través de X, luego de que él la calificara de “provocadora” - crédito @gabymunozz_/X

“Gustavo, no te conozco personalmente, pero te pido respeto al referirte a mí (sic)”, escribió Gabriela Muñoz en X. En el mismo mensaje agregó: “Llamarme ‘provocadora de división’ es una afirmación injusta e irresponsable. ¿Provocadora de qué? (sic)”.

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La joven de 19 años se describió como alguien que apenas comienza su vida y que decidió trabajar por el país, defender sus convicciones y participar en política. “No divido a nadie (sic)”, afirmó.

Según su mensaje, haber encontrado respaldo, confianza y disposición para escucharla no la convierte en una amenaza ni en la causa de ninguna fractura. Añadió que la división surge de exclusiones, rivalidades y luchas por intereses políticos, no de una joven que empieza su camino.

“Que haya encontrado respaldo, confianza y disposición para escucharme no me convierte en una amenaza ni en la causa de ninguna fractura. La división la generan quienes ejercen el control político mediante exclusiones, rivalidades y luchas por sus intereses, no una joven que está comenzando su camino (sic)”., aseveró.

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La defensa de Muñoz sobre participación juvenil y respeto

La activista pidió que no la sumen “a los ataques contra una mujer joven por levantar la voz (sic)”. A Bolívar le recordó que tiene más años de experiencia y que, por eso, espera de él prudencia y responsabilidad.

Muñoz sostuvo además que quienes llevan años en la política no pueden trasladarle a una joven la responsabilidad por diferencias que ellos mismos no han resuelto. En esa línea, cuestionó que se hable de participación juvenil mientras se señala o silencia a nuevas generaciones cuando adquieren voz propia.

También planteó una contradicción entre el discurso de renovación, inclusión y apertura y el ejercicio político que, según dijo, margina a quienes empiezan a participar. En su mensaje insistió en que no pueden responsabilizarla por divisiones anteriores a su aparición pública.

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“No soy ninguna provocadora. Soy una joven con ideas, valentía, lealtad y la convicción de aportar al país. Si mi participación deja en evidencia divisiones que ya existían, no pueden responsabilizarme por ellas (sic)”, puntualizó Muñoz.

Gabriela Muñoz insistió en que no pueden responsabilizarla por divisiones anteriores a su aparición pública - crédito @gabymunozz_/X

Qué dijo Gustavo Bolívar sobre Gabriela Muñoz

El pronunciamiento de Gustavo Bolívar apareció en un mensaje en el que defendió a dirigentes y compañeros del movimiento. Allí dijo que ese día criticó la equivocación de cinco compañeros de la Comisión de Acusaciones y también “lo que ha hecho Juliana Guerrero”.

En ese mismo fragmento, Bolívar afirmó: “A Gabriela Muñoz nunca la he visto y no me parece una delincuente más si una provocadora que nos divide”. Después agregó: “Se trata de corregir y seguir adelante, pero jamás JAMÁS JAMÁS JAMÁS pisoteando a nuestros líderes (sic)”.

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Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del DPS, se pronunció en su cuenta oficial de X tras las recientes tensiones en el Pacto Histórico - crédito @GustavoBolivar/X

El exsenador y exdirector del DPS también rechazó aprovechar el mal momento de los líderes para “ponerles el pie en la cabeza”. Cerró ese mensaje con una referencia a ambiciones personales y disputas de poder.

Además, indicó que la colectividad está siendo “dinamitada” por la ultraderecha y por la militancia que, a su juicio, cae en la trampa de los errores que puede cometer el Pacto Histórico.

“Reconociendo que hay errores y que siempre los habrá, el Pacto Histórico está siendo dinamitado desde dos frentes: la ultraderecha que agiganta cada error y lo vuelve tendencia con sus multitudes algorítmicas, y la militancia que cae en la trampa y entra en esa conversación. Es decir, desde afuera y desde dentro llueve dinamita (sic)”, expresó.

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En su respuesta, Muñoz negó haber causado una ruptura y se presentó como una voz nueva en política. Su planteamiento apunta a que las tensiones que salieron a la vista no comenzaron con ella ni pueden atribuírsele.