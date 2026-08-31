Colombia

Gabriela Muñoz respondió a Gustavo Bolívar quien la llamó “provocadora” y la acusó de “dividir” al Pacto Histórico: “Te pido respeto”

Mencionar a personas jóvenes como causantes de fracturas políticas perpetúa viejas disputas y limita la apertura a nuevas voces en los espacios de decisión

Gabriela Muñoz - crédito gabrielaa.muol/Instagram/John Paz/Colprensa
El pronunciamiento de Gabriela Muñoz fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito gabrielaa.muol/Instagram/John Paz/Colprensa
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La creadora de contenido Gabriela Muñoz solicitó respeto a Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del DPS, a través de X, luego de que él la calificara de “provocadora” y afirmara que “divide” al Pacto Histórico.

La activista rechazó la acusación de Bolívar y sostuvo que esas fracturas ya existían desde hace años.

Además, reclamó prudencia al referirse a ella y aseguró que lo ocurrido solo dejó al descubierto rivalidades, deslealtades y disputas internas entre adultos que ahora pretenden atribuirle esos conflictos.

Gabriela Muñoz - crédito @gabymunozz_/X
Gabriela Muñoz solicitó respeto a Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del DPS, a través de X, luego de que él la calificara de “provocadora” - crédito @gabymunozz_/X

“Gustavo, no te conozco personalmente, pero te pido respeto al referirte a mí (sic)”, escribió Gabriela Muñoz en X. En el mismo mensaje agregó: “Llamarme ‘provocadora de división’ es una afirmación injusta e irresponsable. ¿Provocadora de qué? (sic)”.

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La joven de 19 años se describió como alguien que apenas comienza su vida y que decidió trabajar por el país, defender sus convicciones y participar en política. “No divido a nadie (sic)”, afirmó.

Según su mensaje, haber encontrado respaldo, confianza y disposición para escucharla no la convierte en una amenaza ni en la causa de ninguna fractura. Añadió que la división surge de exclusiones, rivalidades y luchas por intereses políticos, no de una joven que empieza su camino.

“Que haya encontrado respaldo, confianza y disposición para escucharme no me convierte en una amenaza ni en la causa de ninguna fractura. La división la generan quienes ejercen el control político mediante exclusiones, rivalidades y luchas por sus intereses, no una joven que está comenzando su camino (sic)”., aseveró.

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La defensa de Muñoz sobre participación juvenil y respeto

La activista pidió que no la sumen “a los ataques contra una mujer joven por levantar la voz (sic)”. A Bolívar le recordó que tiene más años de experiencia y que, por eso, espera de él prudencia y responsabilidad.

Muñoz sostuvo además que quienes llevan años en la política no pueden trasladarle a una joven la responsabilidad por diferencias que ellos mismos no han resuelto. En esa línea, cuestionó que se hable de participación juvenil mientras se señala o silencia a nuevas generaciones cuando adquieren voz propia.

También planteó una contradicción entre el discurso de renovación, inclusión y apertura y el ejercicio político que, según dijo, margina a quienes empiezan a participar. En su mensaje insistió en que no pueden responsabilizarla por divisiones anteriores a su aparición pública.

“No soy ninguna provocadora. Soy una joven con ideas, valentía, lealtad y la convicción de aportar al país. Si mi participación deja en evidencia divisiones que ya existían, no pueden responsabilizarme por ellas (sic)”, puntualizó Muñoz.

Gabriela Muñoz - crédito @gabymunozz_/X
Gabriela Muñoz insistió en que no pueden responsabilizarla por divisiones anteriores a su aparición pública - crédito @gabymunozz_/X

Qué dijo Gustavo Bolívar sobre Gabriela Muñoz

El pronunciamiento de Gustavo Bolívar apareció en un mensaje en el que defendió a dirigentes y compañeros del movimiento. Allí dijo que ese día criticó la equivocación de cinco compañeros de la Comisión de Acusaciones y también “lo que ha hecho Juliana Guerrero”.

En ese mismo fragmento, Bolívar afirmó: “A Gabriela Muñoz nunca la he visto y no me parece una delincuente más si una provocadora que nos divide”. Después agregó: “Se trata de corregir y seguir adelante, pero jamás JAMÁS JAMÁS JAMÁS pisoteando a nuestros líderes (sic)”.

Gustavo Bolívar - crédito @GustavoBolivar/X
Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del DPS, se pronunció en su cuenta oficial de X tras las recientes tensiones en el Pacto Histórico - crédito @GustavoBolivar/X

El exsenador y exdirector del DPS también rechazó aprovechar el mal momento de los líderes para “ponerles el pie en la cabeza”. Cerró ese mensaje con una referencia a ambiciones personales y disputas de poder.

Además, indicó que la colectividad está siendo “dinamitada” por la ultraderecha y por la militancia que, a su juicio, cae en la trampa de los errores que puede cometer el Pacto Histórico.

“Reconociendo que hay errores y que siempre los habrá, el Pacto Histórico está siendo dinamitado desde dos frentes: la ultraderecha que agiganta cada error y lo vuelve tendencia con sus multitudes algorítmicas, y la militancia que cae en la trampa y entra en esa conversación. Es decir, desde afuera y desde dentro llueve dinamita (sic)”, expresó.

En su respuesta, Muñoz negó haber causado una ruptura y se presentó como una voz nueva en política. Su planteamiento apunta a que las tensiones que salieron a la vista no comenzaron con ella ni pueden atribuírsele.

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