Ciencia

Así es como aprendieron a volar las primeras aves

Un equipo de la Universidad de Southampton simuló el movimiento del animal jurásico y calculó que lograba la rapidez para sostenerse en el aire tras dos o tres impulsos fuertes de las patas

Un ave de plumas grises y cola larga sobre una rama con musgo en una selva con palmeras, helechos y un arroyo.
Los científicos usaron un modelo por computadora para reconstruir el movimiento de Archaeopteryx y calcular la fuerza de sus extremidades traseras antes del aleteo (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un modelo biomecánico plantea que el ave basal, Archaeopteryx, aprendió a despegar con saltos sucesivos hace 150 millones de años. Un animal del período Jurásico que suele ocupar un lugar central en el debate sobre el origen del vuelo.

Este proceso fue estudiado por científicos de la Universidad de Southampton y publicado este año en la revista Developmental Biology. La investigación propone que este ejemplar podía alcanzar la velocidad necesaria para volar después de 2 o 3 impulsos potentes con las patas.

De acuerdo con el reporte de Earth.com, los investigadores utilizaron un modelo por computadora para reconstruir cómo se movía el cuerpo de este ejemplar extinto y calcular qué fuerza podían producir sus extremidades traseras antes de que las alas tomaran el relevo.

PUBLICIDAD

Un animal entre dinosaurios y aves

Ilustración en secuencia de un Archaeopteryx que salta y aletea sobre el césped para despegar frente a un fondo de árboles
La investigación de la Universidad de Southampton propone que Archaeopteryx alcanzaba la velocidad de vuelo tras dos o tres impulsos potentes con las patas (Gentileza, estudio Salta, salta y a volar: El despegue del Archaeopteryx mediante un mecanismo de saltos múltiples, publicado en Developmental Biology)

Archaeopteryx presentaba una combinación de rasgos que lo ubican entre los dinosaurios y las aves: tenía alas y plumas de sustentación aérea, pero también conservaba una cola ósea larga, dedos con garras y dientes en una mandíbula sin pico.

El investigador Neil Gostling, de la Universidad de Southampton, dijo que se trata del primer pájaro real, aunque aclaró que “no era un ‘ave’ particularmente desarrollada en comparación con las que conocemos hoy en día”. Esa mezcla de características resulta clave para entender cómo se produjo la transición evolutiva entre ambos grupos.

Las aves modernas suelen despegar con un fuerte impulso de las 2 patas mientras comienzan a mover las extremidades alares. En el caso del ejemplar jurásico, esa maniobra habría tenido limitaciones en la parte superior del cuerpo.

PUBLICIDAD

El animal no tenía un esternón con quilla, una estructura ósea donde en las aves actuales se fijan grandes músculos del vuelo. También contaba con una movilidad reducida en el hombro, lo que impedía elevar el ala por encima de la espalda como lo hacen muchas especies vivas.

El papel de las patas en el despegue

Una urraca de plumaje negro, blanco y azul brillante posada en una rama sobre un fondo claro desenfocado
Un modelo biomecánico plantea que Archaeopteryx despegaba con saltos sucesivos hace 150 millones de años en el Jurásico (Magnific)

“Sabemos que el Archaeopteryx no podía depender de sus alas para despegar —ya que carecía de esternón con quilla y su hombro no podía elevar el ala por encima de la espalda—, así que nos preguntamos qué podían aportar sus patas”, explicó el profesor Markus Heller, también de la Universidad de Southampton.

También afirmó que “resulta que ahí es donde se consigue el despegue: las piernas generan la fuerza y ​​las alas toman el relevo después”.

Los investigadores reconstruyeron esas extremidades traseras y estimaron que representaban cerca del 13% de la masa corporal, una proporción superior a la de muchas aves actuales, que se ubica entre el 9% y el 10%. Ese dato sugiere una mayor importancia funcional de esa parte del cuerpo.

Primer plano del perfil de una pintada con casco, con piel azul en la cabeza y plumaje gris con puntos blancos
Archaeopteryx combinaba rasgos de dinosaurios y aves, con alas y plumas, pero también con cola ósea, garras y dientes en una mandíbula sin pico (Magnific)

El modelo biomecánico representó un ejemplar de 400 gramos, valor situado en el punto medio de estimaciones previas que oscilaban entre 200 y 600 gramos.

Para desarrollar la simulación, el equipo tomó medidas de despegues de pinzones cebra, incluidas posturas corporales y presión ejercida contra el suelo.

Las imágenes de rayos X permitieron seguir las articulaciones de esas aves y adaptar sus movimientos a las proporciones del fósil. El sistema incorporó 32 músculos y sus tendones, con estimaciones de fuerza basadas en urracas, gallinas de Guinea y cocodrilos del Nilo.

Qué mostró la simulación

Cuatro figuras grises de un dinosaurio en secuencia sobre una línea horizontal con huesos de colores y marcas de porcentaje de cero a cien
El estudio señala que Archaeopteryx no tenía esternón con quilla ni la movilidad de hombro necesaria para despegar como las aves modernas (Gentileza, estudio Salta, salta y a volar: El despegue del Archaeopteryx mediante un mecanismo de saltos múltiples, publicado en Developmental Biology)

El análisis comparó la fuerza de torsión necesaria en la cadera, la rodilla y el tobillo con la capacidad estimada de esos músculos. El equipo probó varias posibilidades: un solo salto, saltos repetidos y combinados con un pequeño aleteo hacia abajo.

Un salto impulsado por las patas produjo una velocidad calculada de 2,98 metros por segundo, equivalente a 6,7 millas por hora. Ese empuje duró entre 66 y 74 milisegundos, y el principal límite apareció en los músculos del tobillo.

Esa rapidez quedó por debajo de los 7 metros por segundo que, según la estimación del estudio, hacían falta para sostener el vuelo. Tras 3 saltos, el animal alcanzaba 6,66 metros por segundo, y luego unos aleteos modestos podían llevarlo al umbral necesario en 0,23 segundos.

Un ave emplumada gris sobre una roca junto a un pequeño arroyo en una selva densa con helechos y palmeras.
Las extremidades traseras de Archaeopteryx representaban cerca del 13% de la masa corporal, una proporción mayor que la de muchas aves actuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se incorporó un aleteo descendente entre 2 impulsos, el impulso alcanzado llegó a 6,24 metros por segundo. A partir de ese punto, el batido continuo de las extremidades alares podía completar el despegue en 0,36 segundos.

“Nuestros hallazgos demuestran que un Archaeopteryx de tamaño mediano, de 400 gramos, podría haber alcanzado una velocidad de vuelo sostenible de siete metros por segundo con tres saltos bípedos, o con dos saltos bípedos con un aleteo hacia abajo entre saltos”, explicó el Dr. Erik Meilak, ex investigador doctoral de la Universidad de Southampton.

Alcances y límites de la hipótesis

Los autores señalaron que la simulación muestra que los impulsos múltiples eran físicamente posibles, pero no prueba que ese comportamiento haya quedado registrado de forma directa en el registro fósil.

Los resultados dependen de estimaciones sobre postura, fuerza muscular, empuje de las alas y conservación de la velocidad entre cada apoyo. La investigación también advirtió que las aves actuales no son equivalentes exactos de un ejemplar del Jurásico.

Cuervo negro con las alas abiertas hacia arriba posado sobre hojas secas en el suelo de un bosque
La simulación estimó que un salto de Archaeopteryx generaba 2,98 metros por segundo, mientras que tres saltos lo acercaban al umbral de 7 metros por segundo para sostener el vuelo (Magnific)

Aunque una comparación con cuervos mostró una dependencia similar de las patas, los pinzones cebra usados como referencia pesan más de 10 veces menos que el ejemplar modelado.

Otra limitación del trabajo es que el modelo muscular partió de estimaciones de impulso máximo y no incorporó todos los rasgos del tejido vivo, como la longitud de las fibras o la elasticidad de los tendones.

El estudio indicó además que pequeñas variaciones en el equilibrio corporal o en el punto de apoyo del pie modificaban el impulso de un salto. Los cálculos de trayectoria asumieron un ángulo de despegue de 45 grados, poca resistencia del aire y conservación del impulso entre saltos.

El trabajo respalda la vía terrestre hacia el vuelo, donde las extremidades traseras daban la velocidad inicial y las estructuras alares completaban la maniobra.

Temas Relacionados

AvesPaleontologíaDinosauriosVueloNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una sustancia química sería la responsable de la exclusividad reproductiva de la rata topo “reina”

Investigadores hallaron que el miristato de isopropilo, presente solo en las hembras dominantes, suprime la fertilidad de todas las demás integrantes de la colonia a través del olor corporal

Una sustancia química sería la responsable de la exclusividad reproductiva de la rata topo “reina”

GLOF, el fenómeno que estremeció Nepal: por qué representa un riesgo latente para Argentina y Chile

La inundación por desborde del lago glaciar generó cientos de muertos y miles de desaparecidos. La cadena montañosa sudamericana ya registró antecedentes similares, pero sin víctimas fatales. Geólogos explican los estudios que muestran el peligro elevado

GLOF, el fenómeno que estremeció Nepal: por qué representa un riesgo latente para Argentina y Chile

Cucarachas paramédicas: cómo podrían asistir a víctimas atrapadas con inyecciones de emergencia

Un equipo de la Universidad de Queensland presentó en Advanced Science un sistema experimental que combina insectos, microcámaras y control remoto para moverse entre escombros donde drones y robots más grandes suelen perder eficacia

Cucarachas paramédicas: cómo podrían asistir a víctimas atrapadas con inyecciones de emergencia

Daniel Salamone, presidente del CONICET: “Continuamos dando becas, se han mantenido activas más de 1.800 por año”

El médico veterinario y titular del principal ente científico nacional se refirió en Infobae en Vivo a la situación de los becarios, el presupuesto y los nuevos proyectos de investigación. Rechazó la idea de que Argentina esté atravesando una “fuga de cerebros”

Daniel Salamone, presidente del CONICET: “Continuamos dando becas, se han mantenido activas más de 1.800 por año”

Familias longevas: un estudio reveló que los hijos de las personas centenarias viven más años y presentan menor riesgo cardiovascular

Investigadores descubrieron que quienes tienen un progenitor que superó los 100 suelen alcanzar edades avanzadas con menos complicaciones cardíacas que el resto de la población

Familias longevas: un estudio reveló que los hijos de las personas centenarias viven más años y presentan menor riesgo cardiovascular
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Carlos Vargas relató el rechazo que recibió de su familia por su orientación sexual. “Se va de la casa”

Carlos Vargas relató el rechazo que recibió de su familia por su orientación sexual. “Se va de la casa”

José Manuel Restrepo justificó aumento del gobierno de Abelardo de la Espriella al Presupuesto General de la Nación: “Petro dejó uno totalmente falso”

Chef con Triglicéridos, la historia detrás del fenómeno viral que busca reinventarse

El Dj Calvin Harris confirmó su presentación en Colombia: lugar, precios y fechas de venta

Buzones de Paz llegarán a más parroquias de CDMX: cómo ayudarán a localizar personas desaparecidas

DEPORTES

Tomás Aranda fue operado del peroné: cuándo volverá a jugar y la decisión de Boca Juniors sobre un posible reemplazo

Tomás Aranda fue operado del peroné: cuándo volverá a jugar y la decisión de Boca Juniors sobre un posible reemplazo

Boca Juniors buscará ingresar a zona de playoffs en su duelo ante Lanús: hora, TV y formaciones

Detuvieron a "Bebote" Álvarez: está acusado de integrar una banda narco de alcance internacional

La regla de la UEFA que marcó la previa del sorteo de la Champions

El brasileño Alison dos Santos hizo historia en el atletismo: rompió el récord mundial de 400m con vallas en la Diamond League

ENTRETENIMIENTO

El emotivo video de Glenn Close a sus 79 años desde su refugio en Montana: “Me siento bendecida”

El emotivo video de Glenn Close a sus 79 años desde su refugio en Montana: “Me siento bendecida”

Britney Spears reaparece modelando lencería: el recuerdo de Shakira y el dolor que le dejó la tutela

Gary Oldman defiende la continuidad de Slow Horses:“Si desapareces por dos años y medio, la gente olvida a los personajes”

Entre el romance y la política, “Sisi” reconstruye la vida de una figura clave de la Europa imperial

HBO Max lanzó el teaser oficial de la tercera temporada de The Pitt