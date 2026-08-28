Denuncian que playa de Punta de Mita sigue en riesgo a un mes de que la Semarnat revocara la concesión a una desarrolladora

La playa Las Cocinas en Punta de Mita sigue en riesgo (Jesús Avilés / Infobae México)

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La revocación de la concesión a una empresa desarrolladora para el uso de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFAMAT) en Playa Las Cocinas, en Punta de Mita, Nayarit, cumple más de un mes sin avances tangibles en la restauración del área ni en la remoción del enrocamiento instalado por la empresa, según denuncian vecinos e integrantes del movimiento Batalla por la Playa.

El pasado 20 de julio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) determinó que la compañía Cantiles de Mita, que va a construir un complejo habitacional y turístico en la zona, incurrió en irregularidades al ocupar parte de los 20 metros de ZOFAMAT que por ley le pertenecen a la playa, por lo que ordenó la cancelación del permiso.

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Pero la desarrolladora ya había instalado un enrocamiento a lo largo de la playa —violando los 20 metros—, y a pesar de la resolución de la autoridad ambiental, a poco más de un mes, no ha retirado todavía las rocas que siguen en la playa, la maquinaria permanece en el predio y las afectaciones al ecosistema persisten.

Desde entonces y a la fecha, la comunidad local mantiene una exigencia firme: que se cumpla la resolución y se repare el daño ambiental. “Queremos ver acciones contundentes, queremos ver que la compañía desarrolladora empiece a hacer su trabajo”, declaró en entrevista a Infobae México Efraín López, vocero de Batalla por la playa.

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El pasado 26 de agosto, Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, aseguró desde la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que es la empresa la encargada de retirar el enrocamiento en la playa. “La empresa tiene que retirar el enrocamiento, tiene que restaurar la playa y entonces ahí podemos considerar la devolución de la concesión. Pero estamos esperando que la empresa responda”, dijo la funcionaria y aseguró que la dependencia “está detrás del caso”.

Durante su intervención, además, la secretaria de Medio Ambiente anunció que, ante las inconsistencias ambientales y prácticas poco favorables hacia la comunidad, solicitó ya la renuncia al delegado de la Semarnat en Nayarit, José Rentería, decisión que la comunidad consideró “un paso importante para deslindar responsabilidades, pero esto no termina en una sola persona”. El colectivo Batalla por la Playa señaló que “las inconsistencias en la documentación, permisos vencidos, clausuras y posteriores reanudaciones de trabajos ameritan una investigación a fondo”.

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(Imágenes proporcionadas por Efraín López, vocero de Batalla por la Playa, donde se aprecia el enrocamiento que la desarrolladora tiene en la playa)

Punta de Mita: la lucha de los habitantes por defender sus playas

Punta de Mita es una región en el estado de Nayarit que desde hace décadas ha sido habitada por comunidades pesqueras, dedicadas al comercio de productos del mar. Durante generaciones, sus habitantes han compartido una relación estrecha con la costa, la playa y la biodiversidad de la zona.

No obstante, ha tenido un auge turístico en donde desarrolladoras inmobiliarias, principalmente Cantiles de Mita, que lleva décadas en la zona, han transformado el paisaje y el entorno, desplazando a familias y modificando el territorio que durante años han ocupado.

La defensa por la playa Las Cocinas comenzó cuando la desarrolladora instaló graviones en la playa, y más tarde un enrocamiento, invadiendo la franja federal de 20 metros que por ley debe permanecer libre y accesible.

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Fue así como inició el movimiento Batalla por la playa, el colectivo del cual es vocero Efraín López y mediante el cual los habitantes de la región se organizaron ante la falta de respuesta de las autoridades. Desde que comenzaron a protestar, han sido víctimas de represión policial y criminalización por parte de las autoridades; sin embargo, la lucha no se ha detenido ni un solo día.

La exigencia es clara: la desarrolladora Cantiles de Mita debe detener la construcción que invade la zona federal que le pertenece a la playa y debe retirar el enrocamiento que ya construyó debido a que afecta considerablemente al ecosistema, al tratarse de una zona de anidación de tortugas marinas.

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(Fotografía proporcionada por Efraín López, vocero de Batalla por la Playa)

Semarnat revoca concesión, pero la playa sigue en riesgo

Tras meses de protestas y presión a las autoridades, en donde incluso integrantes de Batalla por la Playa llegaron al Senado de la República para exigir a las autoridades que protejan las playas, la Semarnat finalmente emitió su comunicado: revocaría la concesión a Cantiles de Mita, lo que se leyó como una victoria para el movimiento.

Días antes de anunciar la revocación, la Semarnat difundió una Tarjeta Informativa donde señalaba que el enrocamiento colocado por la empresa no sería retirado. Según el documento, la autoridad ambiental consideraba viable buscar alternativas para proteger el ecosistema aun con las rocas permaneciendo en la playa. Esta postura generó inconformidad e inquietud entre los habitantes, quienes interpretaron la medida como una intención de dejar intacto el daño causado.

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“Ellos decían que remover las rocas no era la solución. Entonces, eso quiere decir que en esa consideración que están tomando en la resanación del espacio, el saneamiento de la restauración ambiental de la playa, están considerando dejar las piedras ahí”, advirtió Efraín.

Se trata de una decisión grave porque las piedras, según el activista, no pueden permanecer ahí, pues dañan considerablemente al ecosistema de la región. “Las piedras alteran todo: las corrientes, la arena, el hábitat de especies nativas. Si no se quitan, el problema sigue ahí, aunque ya no haya concesión. Es urgente que la autoridad cumpla y saque esas piedras de la playa”, puntualizó.

El Gobierno federal frenó el proyecto inmobiliario en Punta de Mita y aseguró que garantizará la protección del ecosistema y el acceso público a la playa.

Daños ambientales y urgencia por restaurar el ecosistema

La presencia del enrocamiento afecta directamente a la flora y fauna de la zona. Las tortugas, que históricamente han utilizado Playa Las Cocinas como sitio de anidación, encuentran ahora una barrera para llegar a la arena seca donde depositan sus huevos.

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“Las tortugas salen y se encuentran con la muralla de piedras; se van por el bordo, buscan dónde anidar y no encuentran. La tortuga tiene que tener un espacio ideal para anidar, porque ellas no anidan donde la arena está mojada. Les pusieron un obstáculo artificial que no debería estar ahí”, relató el vocero de Batalla de la Playa.

Pero el daño ambiental no se limita a las tortugas y a la fauna de la playa. Los surfistas y pescadores han reportado alteraciones en las corrientes marinas y en la distribución de la arena, lo que afecta la formación de olas y la salud de los bancos de ostiones en la zona. López detalla: “Ya ven cambios visibles en las mareas. El banco de ostiones se va a empezar a tapar de arena y matar todo el huevecillo y todo lo que está ahí. Eso es terrible para el medio ambiente”.

(Fotografía proporcionada por Efraín López, vocero de Batalla por la Playa)

Las demandas siguen: retiro de piedras y reparación ambiental

El movimiento ciudadano mantiene vivas estas exigencias: la remoción inmediata del enrocamiento y la reparación y saneamiento ambiental en playa Las Cocinas. Aunque la autoridad federal anunció una ruta para restaurar el sitio, hasta ahora no se ha presentado un plan concreto ni un calendario de acciones.

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Efraín López urgió a que inicie el proceso de retiro de las rocas. “Urge que se retiren, por lo menos que empiece el proceso”, declaró.

Otra de las exigencias del colectivo es puntual: transparencia sobre el alcance de la revocación, ya que la concesión de la empresa abarca más de dos kilómetros de litoral y no existe certeza de que la cancelación se aplique a toda la zona.

“Queremos ver el dictamen completo, los detalles y los estudios que tomaron en cuenta. Si la concesión fue revocada solo para Las Cocinas o para toda la franja, eso tiene que aclararse”, subrayó el vocero, dejando en claro que el movimiento no ha terminado aún.

“Estamos a favor del desarrollo, pero no de arrasar y rediseñar el litoral para acomodarlo a intereses privados, destruyendo flora, desplazando fauna y sustituyendo ecosistemas costeros por jardines cuyos fertilizantes y escurrimientos terminan afectando el mar y su vida”, se lee en un comunicado difundido por el colectivo.

Una petición en línea de Change.org busca la remoción del enrocamiento en Playa Las Cocinas, Punta de Mita, Nayarit, por sus impactos ambientales. (Efraín Morales | Change.org)

No hay comunicación de la Semarnat con los habitantes

Efraín López subraya que, a pesar de lo que afirma la Semarnat en sus comunicados oficiales, la dependencia no ha consultado ni involucrado a la comunidad de Punta de Mita en las decisiones sobre el futuro de Playa Las Cocinas.

“Ellos en el comunicado, una y otra vez dicen que nos han consultado, que están en comunicación con la gente del pueblo, pero no es cierto. Una y otra vez lo hemos negado, porque la única vez que estuvimos en comunicación con Semarnat fue cuando estuvimos negociando con ellos en el mes de abril en la Cruz de Huanacaxtle”, aseveró López.

Para la comunidad, la falta de consulta auténtica genera desconfianza y mala impresión. “Eso va a dar mala impresión también, porque la gente va a creer que nosotros estamos accediendo a acciones, que si se toman acciones más adelante en las cuales no estuvimos de acuerdo, la gente va a pensar que lo aprobamos”, advirtió.

Efraín López reiteró que la exigencia es participar de manera real y efectiva en la toma de decisiones que afectan a la playa y al entorno natural: “Sí queremos diálogo con las entidades federativas. Queremos que de veras tengan diálogo con nosotros, no nada más que saquen un comunicado diciendo que la comunidad está envuelta en las conversaciones, porque no es cierto”.

Infobae México consultó a la Semarnat para conocer los avances en este proceso en playa Las Cocinas, sin embargo, hasta el momento de la publicación de esta nota, no se ha obtenido ninguna respuesta.

Mientras tanto, la comunidad de Punta de Mita continúa luchando para defender la última playa libre que no ha sido intervenida en Nayarit. Actualmente tienen una petición en Change.org para exigir que se retire ya el enrocamiento. El colectivo celebró que el Gobierno Federal “contemple revisar el resto de la península de Punta de Mita y el litoral de Nayarit” y aseguró que “la batalla continúa: que salgan las rocas, que se repare el daño y que nos devuelvan una playa viva”.