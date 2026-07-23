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Lotería Nacional rinde homenaje a corredoras indígenas con billete conmemorativo

El Sorteo Especial No. 315 reconoce a atletas de México Imparable por su trayectoria deportiva y aporte cultural

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México Imparable llega a los billetes de la Lotería Nacional.
México Imparable llega a los billetes de la Lotería Nacional.

La Lotería Nacional presentó el billete conmemorativo del Sorteo Especial No. 315, una edición dedicada a las corredoras del programa México Imparable, iniciativa que impulsa el deporte, la inclusión social y el reconocimiento de la identidad cultural de los pueblos indígenas.

Durante la ceremonia realizada en el Teatro de la Lotería Nacional, la directora general, Olivia Salomón, encabezó la develación del billete junto con la directora de México Imparable, Mirna Beatriz de la Cruz “Estrellita”; la ultramaratonista rarámuri María Lorena Ramírez Hernández; la fotógrafa Ana Bustamante Issa; representantes de la CONADE y del INPI.

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Salomón destacó que esta emisión reconoce a las mujeres que han representado con orgullo a sus comunidades a través del deporte y afirmó que las historias de estas corredoras reflejan los valores de esfuerzo, disciplina e identidad.

Señaló que el homenaje busca visibilizar trayectorias que durante años permanecieron fuera de los reflectores y que hoy inspiran a nuevas generaciones.

México Imparable une deporte, identidad cultural e inclusión social

El programa México Imparable nació como un serial de carreras que busca fomentar la actividad física mientras promueve la riqueza cultural de los pueblos originarios y fortalece el turismo comunitario.

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La Lotería Nacional dedicó su nuevo billete a mujeres que, a través del deporte, han fortalecido la identidad de sus comunidades.
La Lotería Nacional dedicó su nuevo billete a mujeres que, a través del deporte, han fortalecido la identidad de sus comunidades.

Su directora, Mirna Beatriz de la Cruz, explicó que el proyecto surgió pensando en niñas, niños y mujeres de comunidades indígenas, con el propósito de demostrar que el deporte puede convertirse en una herramienta de transformación social.

Durante el evento, afirmó que el hecho de que estas historias aparezcan en un billete de la Lotería Nacional representa un reconocimiento para personas que durante mucho tiempo desarrollaron su talento lejos de los reflectores.

Lorena Ramírez y atletas indígenas, protagonistas del homenaje

Uno de los rostros centrales del billete conmemorativo es la ultramaratonista rarámuri María Lorena Ramírez Hernández, quien agradeció el reconocimiento y expresó su deseo de que cada vez existan más espacios para que mujeres y jóvenes desarrollen su talento deportivo.

La edición especial está integrada por ocho diseños que rinden homenaje a corredoras y atletas indígenas vinculadas a México Imparable. Entre ellas se encuentran Miriam López, Jael López, Zaira Cruz, Judith López, María Lorena Ramírez y Juana Ramírez, cuyas historias buscan destacar la perseverancia y el orgullo por sus raíces.

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Por su parte, la fotógrafa Ana Bustamante Issa, autora de las imágenes utilizadas en los billetes, explicó que el proyecto fotográfico buscó documentar la fuerza de las comunidades, las tradiciones y la diversidad cultural del país, más allá de los logros deportivos.

CONADE e INPI destacan el impacto social del deporte femenino

Durante la presentación, representantes de la CONADE y del INPI coincidieron en que el deporte representa una herramienta para fortalecer comunidades y generar oportunidades para las mujeres.

La coordinadora de Alianzas Estratégicas de la CONADE, Alicia María Blanco, señaló que el verdadero triunfo no pertenece únicamente al alto rendimiento, sino también a quienes encuentran en la actividad física una oportunidad para mejorar su calidad de vida y fortalecer a sus familias.

La CONADE y el INPI resaltaron al deporte femenino como una herramienta para fortalecer comunidades y generar oportunidades para mujeres indígenas.
La CONADE y el INPI resaltaron al deporte femenino como una herramienta para fortalecer comunidades y generar oportunidades para mujeres indígenas.

En tanto, Bertha Dimas Huacuz, coordinadora general de Planes de Justicia del INPI, destacó que para los pueblos indígenas el deporte simboliza una celebración de la vida, la resistencia y el talento de las mujeres.

Así será el Sorteo Especial No. 315 de la Lotería Nacional

El Sorteo Especial No. 315 se celebrará el 18 de agosto de 2026, a las 20:00 horas, con un Premio Mayor de 27 millones de pesos en dos series y una bolsa total de 80 millones de pesos.

La Lotería Nacional emitirá 2 millones 400 mil cachitos, que serán distribuidos en todo el país y llevarán un mensaje de reconocimiento a las corredoras de México Imparable.

Olivia Salomón invitó a la ciudadanía a adquirir los billetes con los vendedores tradicionales, al señalar que cada uno representa no solo la posibilidad de participar en el sorteo, sino también un homenaje a mujeres que, a través del deporte, han puesto en alto el nombre de sus comunidades y han inspirado a nuevas generaciones de atletas.

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