Cómo se recuperan los satélites dañados y cuál es la problemática que complica estas misiones

Fragmentos metálicos orbitan la Tierra a velocidades capaces de destruir naves en segundos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de fragmentos metálicos cruzan sobre nuestras cabezas a velocidades vertiginosas, invisibles a simple vista pero capaces de destruir cualquier nave en cuestión de segundos. Entre esa marea de desechos, los ingenieros espaciales enfrentan un reto cada vez más urgente: rescatar satélites en órbita es mucho más complejo de lo que parece. Esta dificultad crece a medida que aumenta la cantidad de basura espacial y la posibilidad de colisiones catastróficas.

El 3 de julio de 2026, la nave robótica comercial LINK inició una maniobra inédita al emprender un viaje para salvar el observatorio Neil Gehrels Swift de la NASA, cuyo descenso descontrolado encendió las alarmas en la comunidad científica.

PUBLICIDAD

Según un análisis de Wanjiku Chebet Kanjumba, candidata a doctorado en ingeniería aeroespacial, Universidad de Florida, publicado en The Conversation, el aumento de la basura espacial obliga a repensar toda la estrategia de gestión de satélites y plantea nuevos desafíos técnicos y logísticos.

Los ingenieros espaciales enfrentan retos crecientes ante el aumento de basura espacial - crédito umadivulga.uma.es

El espacio ya no es un vertedero infinito

Durante décadas, los operadores trataron a los satélites como aparatos desechables. Cuando agotaban su combustible o sufrían una avería, simplemente quedaban a la deriva.

Ese enfoque, viable en los primeros años de la exploración espacial, ha generado una situación crítica: la Agencia Espacial Europea calcula que hay más de 1,2 millones de fragmentos de basura espacial de más de un centímetro orbitando la Tierra. Piezas tan pequeñas pueden provocar daños catastróficos si colisionan con otros objetos en órbita.

PUBLICIDAD

La idea de limpiar el espacio resulta atractiva, pero la realidad es mucho más compleja. Como explica la ingeniera Wanjiku Chebet Kanjumba, el verdadero reto no está en acercarse a un satélite inactivo, sino en lograr entender cómo se mueve, acercarse sin chocar y controlar el momento exacto del contacto.

El rescate de satélites en órbita implica desafíos técnicos y logísticos cada vez mayores

Cómo se captura un satélite en movimiento

El procedimiento de rescate recae en vehículos especializados conocidos como servicers, que funcionan como mecánicos robóticos capaces de acoplarse a satélites averiados para reabastecerlos, repararlos o cambiarlos de órbita. Existen dos escenarios principales:

Satélites preparados: estos dispositivos incluyen puntos de anclaje estandarizados, similares a un gancho de remolque, que facilitan la tarea del servicer. “Ese accesorio elimina varias incógnitas de una sola vez”, señala la investigadora.

Satélites no preparados: la mayoría de los aparatos lanzados décadas atrás carecen de placas de acoplamiento, balizas o marcadores de navegación. Identificar un punto seguro de sujeción implica analizar la estructura, la masa y el movimiento del satélite, muchas veces con información incompleta. Si se elige mal, la operación puede resultar en daños irreparables.

Incluso cuando el satélite cuenta con puntos de captura, la maniobra demanda precisión milimétrica. Un satélite averiado puede rotar o tambalear, lo que complica la aproximación. Kanjumba lo compara con “intentar insertar una llave en una cerradura que no solo gira, sino que flota libremente en el espacio”, y donde un toque brusco puede desestabilizar todo el sistema.

PUBLICIDAD

El descenso descontrolado del telescopio Swift alertó a la comunidad científica internacional (Imagen ilustrativa Infobae)

Caso Swift: cuando el objetivo no coopera

El telescopio Swift representa el escenario más difícil: un aparato que no fue construido para ser rescatado. No cuenta con accesorios ni puntos de sujeción evidentes, lo que obliga a la misión LINK a enfrentar lo que los ingenieros denominan “captura no cooperativa”. Esto implica abordar un objeto que puede girar de forma impredecible y que nunca fue pensado para interactuar con otro vehículo en órbita.

En estos casos, el servicer debe calcular simultáneamente la posición, la velocidad y la orientación del satélite. Utiliza sensores ópticos y lidares para recopilar datos, que luego se procesan para estimar los movimientos antes de acercarse. Cuando el brazo robótico entra en contacto, cualquier fuerza, aunque sea mínima, puede desviar ambos aparatos. Por ello, se emplean sistemas de control y amortiguación para evitar rebotes o impactos no deseados.

PUBLICIDAD

El futuro: satélites pensados para ser rescatados

La comunidad científica trabaja para que los satélites incluyan desde su diseño puntos de captura estandarizados y marcadores de navegación, lo que reduciría la incertidumbre y permitiría que los rescates sean cada vez más rutinarios. Tener identificado el punto de captura da a las cámaras del servicer una referencia clara y predecible para conectarse.

Existen proyectos que ilustran estos avances. El programa ELSA-M de Astroscale está diseñado para capturar satélites que incorporan placas magnéticas antes del lanzamiento. Por otro lado, la misión ClearSpace-1 de la Agencia Espacial Europea buscará, en 2029, remover el satélite no cooperativo Proba-1, llevándolo a una destrucción controlada en la atmósfera.

PUBLICIDAD

En la mayoría de los casos, los servicers no regresan a la Tierra: permanecen en órbita para asistir a otros satélites o, en ocasiones, acompañan a los aparatos hasta su desintegración en la atmósfera. El sector espacial observa con atención si la industria se encamina hacia una nueva era, en la que los satélites sean diseñados para ser rescatados y reutilizados, o si solo se perfeccionan los métodos para eliminar la basura de manera más eficiente.

Como resume Kanjumba: “El desafío no es solo atrapar la chatarra espacial. Es anticipar sus movimientos, encontrar la forma de interactuar con objetos que nunca colaboran y evitar que cada rescate termine generando nuevos peligros para el resto de la flota”.

PUBLICIDAD