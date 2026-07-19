Ciencia

Un estudio reveló por qué las crías de los dinosaurios gigantes eran el alimento principal de los grandes depredadores

La investigación reconstruyó las relaciones ecológicas del Jurásico tardío y mostró cómo la estrategia reproductiva de los saurópodos moldeó el equilibrio de uno de los ecosistemas más extraordinarios de la prehistoria

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Tres dinosaurios adultos, uno verde, uno gris y uno beige, sentados a una mesa de madera con cubiertos. Un plato blanco tiene siete dinosaurios pequeños. Hay volcanes y plantas en el fondo.
Un estudio sobre el yacimiento de Dry Mesa en Colorado reconstruyó que las crías de saurópodos eran un recurso alimenticio central en el Jurásico tardío (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el Jurásico tardío, hace aproximadamente 150 millones de años, el oeste de lo que hoy es Estados Unidos era un mosaico de helechos, coníferas y ríos que recorrían extensas llanuras. En ese entorno surgieron algunos de los dinosaurios más grandes de la historia natural, pero una parte clave de su historia permanecía oculta: la vida y muerte de sus crías.

Bajo la sombra de colosos como el Diplodocus o el Brachiosaurus, los jóvenes de estas especies afrontaban una existencia marcada por la vulnerabilidad y el riesgo constante de convertirse en alimento para los depredadores.

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Un estudio, publicado en la revista New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin, ha permitido reconstruir con un nivel de detalle las dinámicas ecológicas de aquel ecosistema jurásico. El trabajo fue encabezado por el paleontólogo Cassius Morrison, de la University College London (UCL), y se basa en los restos fósiles hallados en el yacimiento de Dry Mesa, ubicado en el estado de Colorado.

huevo de dinosaurio
Los fósiles de Dry Mesa permitieron identificar al menos seis especies de saurópodos, entre ellas Diplodocus, Apatosaurus y Brachiosaurus (Jorge Gonzalez)

Morrison y su equipo lograron, a partir de estos fósiles, recrear las relaciones entre depredadores y presas que existieron hace unos 150 millones de años, mostrando que las crías de saurópodos eran uno de los recursos alimenticios principales para los grandes carnívoros de la época. Esta investigación, según detalla el artículo original, reescribe la visión tradicional del Jurásico al situar a los bebés de dinosaurios gigantes como pieza de la estructura de la comunidad biológica de ese periodo.

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Los saurópodos y su vulnerabilidad durante la infancia

El análisis de los fósiles hallados en Dry Mesa permitió identificar al menos 6 especies de saurópodos, incluyendo Diplodocus, Apatosaurus, Brachiosaurus, Camarasaurus, Supersaurus y Haplocanthosaurus. Estos gigantes, que de adultos podían superar los 30 metros de longitud y pesar varias decenas de toneladas, comenzaban su vida de manera muy distinta: las crías salían del huevo con apenas unas decenas de centímetros de altura y completamente indefensas.

Un gran dinosaurio de cuello largo y piel rugosa bebe agua de un arroyo en un bosque denso con árboles altos y helechos, bajo un cielo naranja.
Las crías de saurópodos nacían con apenas decenas de centímetros de altura y quedaban expuestas a los depredadores sin cuidado parental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia de tamaño entre los adultos y sus crías era abismal. Todo indica que, igual que ocurre hoy con las tortugas marinas, los saurópodos depositaban sus huevos y abandonaban el nido, dejando a las crías solas desde el momento de la eclosión. Lentos y sin protección parental, estos pequeños dinosaurios quedaban expuestos a los riesgos del entorno y, sobre todo, a los depredadores.

Un fragmento clave para comprender este escenario es que las crías de saurópodos constituían una fuente constante de alimento para los depredadores de Dry Mesa, incluidos Allosaurus, Torvosaurus, Ceratosaurus, Marshosaurus y Stokesosaurus. Su indefensión las convertía en presas accesibles para casi cualquier carnívoro, lo que tuvo profundas consecuencias en el equilibrio ecológico del ecosistema.

Tres dinosaurios sauropodos, uno adulto y dos crías, sobre tierra seca y agrietada bajo un cielo azul con nubes.
En Dry Mesa, depredadores como Allosaurus, Torvosaurus y Ceratosaurus podían cazar crías de saurópodos con menos riesgo que a los adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los depredadores del Jurásico y las crías de saurópodos

Mientras que enfrentarse a un saurópodo adulto implicaba un riesgo —debido a su tamaño y defensas como la cola—, cazar crías era mucho más sencillo y seguro. La facilidad para capturar estos jóvenes dinosaurios permitía que los depredadores pudieran alimentarse incluso tras sufrir heridas graves.

De hecho, existen fósiles de Allosaurus con fracturas curadas, compatibles con ataques de otros dinosaurios como el Stegosaurus. En un ecosistema donde las crías de saurópodos eran abundantes, los depredadores podían recuperarse y prosperar sin necesidad de arriesgarse en enfrentamientos peligrosos con adultos.

La abundancia de crías de saurópodos sostuvo la supervivencia y la alta densidad de los grandes carnívoros en la cadena trófica del Jurásico (REUTERS)
La abundancia de crías de saurópodos sostuvo la supervivencia y la alta densidad de los grandes carnívoros en la cadena trófica del Jurásico (REUTERS)

La estrategia reproductiva de los saurópodos

El modelo reproductivo de los saurópodos se basaba en la cantidad por encima del cuidado parental. Estos gigantes ponían cientos de huevos cada temporada, confiando en que al menos algunos de sus descendientes lograrían llegar a la edad adulta. Esta estrategia, similar a la de muchos reptiles actuales, implicaba una alta tasa de mortalidad infantil.

Desde el punto de vista ecológico, las crías de saurópodos funcionaban como una “base alimentaria móvil” para toda la cadena trófica carnívora. La abundancia de crías de saurópodos sostuvo la supervivencia y la alta densidad de los grandes carnívoros en el Jurásico.

La estrategia reproductiva de los saurópodos se basaba en poner cientos de huevos cada temporada, con una alta mortalidad infantil como parte del ciclo ecológico (Europa Press)
La estrategia reproductiva de los saurópodos se basaba en poner cientos de huevos cada temporada, con una alta mortalidad infantil como parte del ciclo ecológico (Europa Press)

La paradoja de este modelo es que el éxito evolutivo de los saurópodos dependía del sacrificio masivo de sus crías, que sustentaban con su abundancia la prosperidad de los carnívoros.

Del Jurásico al Cretácico: cambios evolutivos

El estudio también sugiere que la abundancia de crías de saurópodos y su posterior declive durante el Cretácico tardío influyeron en la evolución de los grandes carnívoros.

Cuando los saurópodos comenzaron a escasear, surgieron nuevos desafíos para los depredadores: las presas disponibles eran más escasas y peligrosas, como el Triceratops, armado con tres cuernos y una gola ósea.

Un Triceratops verde y ocre come plantas en un denso bosque con árboles altos, un arroyo, flores y un volcán lejano bajo la luz solar.
El declive de los saurópodos en el Cretácico tardío habría impulsado la evolución de grandes carnívoros como Tyrannosaurus rex frente a presas más escasas y peligrosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta presión selectiva habría favorecido la aparición de superdepredadores con mandíbulas más potentes, sentidos más agudos y mayor tamaño corporal, como el Tyrannosaurus rex. En contraste con el Jurásico, donde abundaban presas fáciles, en el Cretácico la competencia y la peligrosidad de las presas impulsaron cambios evolutivos en los carnívoros.

Cómo cambia la visión del ecosistema jurásico

Gracias al trabajo liderado por Cassius Morrison y su equipo en UCL, la visión de los ecosistemas jurásicos ha cambiado. Ya no se entienden solo como escenarios dominados por gigantes y grandes batallas, sino como sistemas complejos donde la vulnerabilidad de los más pequeños definía las reglas del juego para los más grandes.

Saber que los carnívoros del Jurásico dependían en gran medida de las crías indefensas de los saurópodos obliga a replantear los ciclos de vida y relaciones ecológicas de muchas especies extinguidas. Este hallazgo aporta nuevas pistas sobre cómo la vulnerabilidad de los más pequeños pudo moldear la evolución y el equilibrio de los ecosistemas prehistóricos.

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