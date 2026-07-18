Ciencia

Albert Einstein tenía razón: la Tierra arrastra el universo a su alrededor cuando gira

Un equipo internacional usó el satélite LARES-2 para confirmar que esta acción tuerce levemente el tejido del cosmos, una predicción de la relatividad general que tardó décadas en comprobarse

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El planeta Tierra desde el espacio rodeado por una malla tridimensional de espacio-tiempo. Un satélite esférico orbita la Tierra. Fondo de estrellas.
La Tierra retuerce el espacio-tiempo a su alrededor mientras gira, como predice la relatividad general de Albert Einstein (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Tierra retuerce el espacio-tiempo a su alrededor mientras gira, y un equipo internacional lo confirmó con observaciones del satélite LARES-2, en línea con una predicción de la relatividad general de Albert Einstein, según la revista de divulgación científica Muy Interesante. La señal es débil, pero volvió a encajar con lo previsto por esa teoría.

Que la Tierra retuerza el espacio-tiempo significa que su rotación no solo curva ese tejido, sino que además lo arrastra ligeramente a su alrededor. La comprobación se logró con mediciones orbitales de LARES-2, combinadas con datos de LAGEOS y patrones gravitatorios de GRACE, según Muy Interesante, a partir de un trabajo citado en la revista científica Nature.

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El hallazgo refuerza una de las predicciones más difíciles de comprobar de la relatividad general. Al frente del equipo figura Ignazio Ciufolini, el físico que encabezó la investigación mencionada por Muy Interesante.

Los datos de LARES-2, sumados a los de LAGEOS y a la información gravitatoria derivada de GRACE, coincidieron otra vez con lo que anticipa la teoría de Einstein. Esa nueva concordancia reduce el margen disponible para hipótesis alternativas, sin cerrar el debate científico.

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Qué es el arrastre de referencia que provoca la Tierra

Planeta Tierra en el espacio con estrellas, rodeado por una malla cuadriculada blanca que se curva. Un satélite esférico metálico gris orbita la Tierra.
Las observaciones del satélite LARES-2 confirmaron el arrastre del espacio-tiempo con datos combinados de LAGEOS y GRACE (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante siglos, la física describió la gravedad como una fuerza de atracción entre cuerpos separados por distancia. Einstein reformuló esa idea y planteó que la materia curva una estructura común de espacio y tiempo.

Bajo esa lectura, los objetos no avanzan porque una fuerza invisible los empuja desde lejos. Recorren trayectorias fijadas por la geometría del espacio-tiempo alterada por la masa.

En ese marco aparece el llamado efecto Lense-Thirring, también conocido como arrastre de referencia. Un cuerpo en rotación no solo curva el espacio-tiempo, sino que lo arrastra un poco a su alrededor.

La comparación que usa Muy Interesante remite a una cuchara que remueve miel o a una hélice que pone en movimiento el agua cercana. En torno a la Tierra, ese efecto existe, aunque su intensidad queda muy por debajo de lo que perciben los sentidos.

Cómo LARES-2 logró detectar una señal casi imperceptible

Un satélite LARES-2 esférico con múltiples retrorreflectores recibe un haz láser rojo. Al fondo se observa la curvatura de la Tierra y el espacio.
El hallazgo sobre LARES-2 refuerza una de las predicciones más difíciles de comprobar de la relatividad general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar esa torsión exigió un método distinto al de un telescopio convencional. LARES-2 no se concibió para obtener imágenes del firmamento, sino para actuar como una referencia orbital lo más predecible posible.

El satélite tiene forma esférica y está cubierto por retrorreflectores que devuelven a su origen los pulsos láser enviados desde estaciones terrestres. Al medir el tiempo de ida y vuelta de cada destello, los expertos reconstruyen su órbita con una precisión.

La dificultad principal no estaba en seguir el trayecto del aparato, sino en separar la señal buscada de otras perturbaciones. La distribución irregular de la masa terrestre, la atracción de la Luna, la radiación solar y el leve rozamiento con la alta atmósfera también alteran su ruta.

El análisis descartó esos factores hasta aislar el residuo atribuible al arrastre del espacio-tiempo. Ese procedimiento, según el medio, se apoyó además en décadas de avances en geodesia, seguimiento láser, modelización gravitatoria y cálculo matemático.

Qué implica esta confirmación para la física

Planeta Tierra, un satélite artificial en órbita, un agujero negro con un anillo de luz brillante y un disco de acreción en el espacio oscuro.
La nueva medición cerca de la Tierra acota teorías alternativas y ayuda a interpretar el efecto Lense-Thirring cerca de los agujeros negros (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relatividad general superó numerosas pruebas desde 1915 y explica desde la mecánica planetaria hasta los agujeros negros y las ondas gravitacionales. Los físicos la someten a pruebas cada vez más finas para detectar cualquier desviación reproducible.

Hasta ahora, esa grieta no apareció en este caso. La nueva medición cerca de la Tierra respalda otra vez la teoría de Einstein y acota mejor dónde podría surgir una discrepancia futura.

El resultado también sirve para interpretar regiones extremas del universo. Cerca de los agujeros negros, el efecto Lense-Thirring adquiere mucha más fuerza y puede torcer el recorrido del gas e incluso de la luz.

Medir su versión débil en el entorno terrestre ofrece una base más firme para leer esos escenarios extremos. Cada comprobación más precisa elimina parte del terreno disponible y vuelve más valiosa cualquier anomalía real que llegue a aparecer, según Muy Interesante.

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