Un cohete de SpaceX impactará contra la Luna: cuándo ocurrirá y qué analizarán los científicos

El impacto de un cohete Falcon 9 de SpaceX en la Luna permitirá estudiar en tiempo real la formación de cráteres y la dispersión del polvo lunar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La madrugada del 5 de agosto de 2026 quedará marcada en los registros de la exploración espacial como una fecha inédita. Es que una parte de un cohete Falcon 9 de SpaceX, lanzado en enero de 2025, impactará deliberadamente contra la Luna a una velocidad que ronda los 8.700 kilómetros por hora.

El evento, aunque no representa peligro alguno para la Tierra ni para las misiones actuales, ofrece una oportunidad científica única para observar en tiempo real cómo un objeto artificial impacta en el satélite y para repensar la protección y la administración del entorno lunar en la nueva era de la exploración internacional y comercial.

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El cohete, que cumplió su misión de enviar dos módulos de aterrizaje lunares comerciales en 2025 y carece de combustible para regresar o escapar al espacio profundo, quedó a la deriva en una órbita inestable hasta que la gravedad lo puso en rumbo de colisión lunar.

Científicos y astrónomos coordinan observaciones del evento que servirá para ajustar modelos sobre impactos y mejorar el monitoreo lunar. (AP Foto/John Raoux, Archivo)

El evento despertó el interés de la comunidad científica global, con astrónomos profesionales y amateurs planificando campañas de observación para captar el destello del choque, la pluma de polvo y el cráter resultante, así como para ajustar los modelos que describen el comportamiento del regolito y la formación de cráteres en la superficie lunar.

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Además, un estudio disponible en la revista científica arXiv detalla los preparativos y la relevancia de estudiar el suceso.

El documento señala que, debido a la ubicación y la hora del impacto (06:35 UTC, 03:35 hora argentina, 01.35 de Colombia y Perú y 00.35 de México), las mejores condiciones de oscuridad se darán en América del Sur y en latitudes medias de América del Norte.

Un experimento astronómico en tiempo real: datos inéditos y ciencia colaborativa

Para los astrónomos, el impacto del Falcon 9 representa una suerte de experimento controlado. A diferencia de los impactos naturales de meteoritos, que tienen variables poco conocidas, en este caso los científicos cuentan con información precisa sobre el peso, la velocidad y el ángulo del objeto que chocará contra la Luna. Esto permitirá calibrar y mejorar los modelos informáticos que predicen el brillo de los destellos, la dinámica de dispersión del polvo lunar y la creación de cráteres.

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Las simulaciones prevén que el cohete excavará un cráter de entre 20 y 30 metros de diámetro y alrededor de cinco metros de profundidad, acompañado de una pluma de regolito que se elevará varios kilómetros sobre la superficie. El material expulsado multiplicará por 150 o 200 veces la masa del propio Falcon 9 y, aunque la mitad caerá de nuevo en menos de cinco segundos, algunos fragmentos ligeros podrían permanecer en suspensión durante minutos.

La Luna en fase de cuarto creciente muestra su superficie llena de cráteres, mares y destellos de luz plateados contra el fondo oscuro del espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El destello del impacto podría ser demasiado tenue para la observación a simple vista, pero la columna de polvo será visible durante decenas de minutos con telescopios adecuados.

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El equipo responsable de la campaña científica recomienda la observación desde Sudamérica y latitudes medias de América del Norte, donde la oscuridad será más favorable. Además, la NASA y el orbitador lunar Danuri de Corea del Sur tomarán imágenes de la zona antes y después del evento para analizar el cráter y la zona de depósito de material eyectado. La experiencia servirá para entender mejor cómo se forman los cráteres y cómo se propagan las ondas sísmicas en la Luna.

La importancia de este impacto radica en que, gracias a los datos exactos del objeto, los científicos podrán comparar los resultados observados con los cálculos previos y ajustar los modelos empleados para estudiar tanto impactos naturales como artificiales.

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La experiencia también permitirá investigar la presencia de elementos específicos, como sodio o litio, liberados durante el choque, y servirá para perfeccionar las herramientas de monitoreo y observación, en un contexto en el que la exploración lunar y la gestión responsable del espacio adquieren cada vez mayor relevancia.

Basura espacial y huellas permanentes

El evento pone en evidencia la falta de normas internacionales para regular la protección ambiental y patrimonial del entorno lunar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de los beneficios científicos, el impacto del Falcon 9 expone una cuestión regulatoria hasta ahora poco discutida. Actualmente, la Luna no cuenta con un marco práctico global para coordinar ni limitar las actividades humanas que alteran su superficie.

El Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967 establece que ningún país puede reclamar soberanía sobre el satélite y que su exploración debe realizarse en beneficio de toda la humanidad. Sin embargo, no existen normativas precisas sobre la gobernanza práctica o la protección ambiental del entorno lunar, ni un sistema de protección equiparable al Patrimonio Mundial de la UNESCO.

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El accidente del Falcon 9, que liberará una energía equivalente a tres toneladas de TNT y dejará un cráter permanente cerca del cráter Einstein, cerca del borde occidental iluminado por el Sol, es solo el segundo caso registrado de un choque accidental de un cohete con la Luna.

El Falcon 9 quedó en órbita inestable tras cumplir su misión y finalmente la gravedad lo puso en rumbo de colisión con la superficie lunar - NASA/SPACEX

En 2022, un segmento de cohete chino excavó dos cráteres en la cara oculta del satélite. La acumulación de objetos en órbita y el aumento de misiones comerciales y nacionales subrayan el riesgo creciente de que la basura espacial altere de manera irreversible el entorno lunar, dañe experimentos, contamine sitios patrimoniales o incluso ponga en peligro futuras bases y astronautas.

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“La gravedad en la Luna es baja y no hay viento que disperse el polvo”, explicó Benjamin Fernando, del laboratorio nacional de Los Alamos, quien anima tanto a profesionales como a aficionados a observar el evento. “Parte del motivo de nuestro interés en este evento es determinar el grado de peligro que suponen los impactos de escombros para los futuros astronautas”, sumó.

Lo que sucede en la Luna, a diferencia de la Tierra, permanece allí durante miles de años. Las huellas de los alunizajes del Apolo siguen visibles más de medio siglo después, y cualquier alteración, como el nuevo cráter, persistirá mientras nadie la borre. Con el auge de la exploración, la instalación de bases permanentes y la explotación de recursos, el riesgo de que un accidente o una mala planificación dañen equipos, experimentos, sitios históricos o pongan en peligro vidas humanas se incrementa.

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El choque liberará una energía equivalente a tres toneladas de TNT y excavará un cráter de hasta 30 metros de diámetro en la superficie lunar (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Si una misión mal planificada borrara las primeras huellas de la humanidad en la Luna o dañara el módulo lunar Apolo, sería una pérdida de patrimonio para toda la humanidad”.

La responsabilidad práctica recae en los países que supervisan a sus empresas espaciales, pero el caso Falcon 9 revela la falta de criterios internacionales claros. SpaceX, sin buscarlo, terminó con el poder de cambiar la Luna de forma permanente, en un entorno donde aún no hay reglas precisas sobre cuándo, cómo y por qué se puede modificar el satélite.

El evento, por casualidad, ocurrirá lejos de sitios de importancia patrimonial y bases planeadas, pero la situación evidencia la urgencia de crear normas internacionales que protejan el entorno lunar y garanticen que el avance científico y tecnológico se realice con responsabilidad y visión de futuro.

La colisión del Falcon 9 representa más que un simple accidente espacial: es un experimento científico en tiempo real y un llamado de atención sobre la necesidad de regular la presencia humana en la Luna, preservando tanto su valor científico como su significado histórico y cultural para las próximas generaciones.