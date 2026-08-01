La NASA envió una nave para salvar un telescopio espacial, pero falló y ahora necesita ayuda

La NASA lanzó la nave LINK para salvar al telescopio Swift pero fallas técnicas en el control de actitud complican el acoplamiento en órbita (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La NASA encaró una de las misiones más audaces de la era espacial reciente: prolongar la vida útil del telescopio Neil Gehrels Swift, una de las herramientas más valiosas para el estudio de fenómenos extremos del universo, mediante la captura y el reimpulso en órbita de este observatorio.

El desafío no es menor: la agencia eligió recurrir a la empresa privada Katalyst Space Technologies para diseñar y lanzar la nave LINK, un vehículo especializado que tendría la tarea de acoplarse a Swift y elevarlo hasta una altitud segura, evitando así su reingreso prematuro en la atmósfera terrestre.

La operación, bautizada como misión Swift Boost, arrancó el 3 de julio con el lanzamiento de LINK a bordo de un cohete Pegasus XL, un vector poco convencional que despegó desde el aire bajo el fuselaje de un avión L-1011 Stargazer.

PUBLICIDAD

LINK fue enviada a la órbita terrestre baja con el objetivo de encontrarse con el observatorio Swift, que lleva más de dos décadas explorando el universo en busca de estallidos de rayos gamma, agujeros negros, supernovas y otros eventos de alta energía. Sin embargo, apenas unas semanas después del lanzamiento, la misión enfrentó un contratiempo técnico que obligó a los ingenieros a replantear la estrategia.

“La nave de servicio LINK de Katalyst experimentó problemas con el control de actitud, lo que provocó que girara y que las comunicaciones fueran intermitentes”, informó la NASA en una actualización reciente. El análisis preliminar detectó que dos de las tres ruedas de reacción de la nave dejaron de funcionar, y el sistema de propulsión de gas frío también mostró una pérdida parcial de capacidad. En consecuencia, la nave comenzó a girar, dificultando la comunicación y el control desde la Tierra.

PUBLICIDAD

Swift, una pieza irremplazable para la astronomía de altas energías

El observatorio Neil Gehrels Swift fue lanzado en 2004 con un presupuesto de 250 millones de dólares y una misión precisa: detectar en tiempo real los estallidos de rayos gamma, las explosiones más energéticas del cosmos.

El observatorio Swift lleva más de veinte años detectando explosiones de rayos gamma y transmitiendo datos a telescopios de todo el mundo (NASA)

En sus 22 años de servicio, Swift permitió observar agujeros negros, estrellas de neutrones, supernovas y fenómenos transitorios de alta energía. Su capacidad para reaccionar apenas segundos después de un evento y transmitir las coordenadas a telescopios de todo el mundo lo convirtió en una herramienta insustituible para la comunidad científica.

El satélite, sin embargo, nunca contó con un sistema de propulsión propio para elevar su órbita. Con el paso del tiempo y debido a la resistencia de las capas altas de la atmósfera, intensificadas por la actividad solar, la órbita de Swift descendió de los 600 kilómetros originales hasta apenas 400 kilómetros. El riesgo de una reentrada anticipada aumentó, y la desaparición del observatorio amenazaba con dejar a la astronomía moderna sin una de sus mejores fuentes de datos.

PUBLICIDAD

Para evitar esa pérdida, la NASA decidió apostar por una solución inédita: permitir que una empresa privada intentara capturar y elevar un satélite gubernamental que jamás fue diseñado para mantenimiento en órbita. Katalyst Space Technologies asumió el reto de construir LINK en tiempo récord, con un presupuesto de 30 millones de dólares, una cifra modesta frente al valor del observatorio y a los costos de lanzar un nuevo satélite comparable.

LINK fue enviada con el objetivo de capturar y elevar la órbita de Swift un telescopio clave para estudiar rayos gamma y fenómenos extremos del universo (NASA)

El vehículo LINK, de 1,5 metros de largo y 350 kilos de peso, fue diseñado para aproximarse a Swift con precisión casi quirúrgica. Sus tres brazos robóticos deberían rodear el telescopio de forma controlada, evitando cualquier contacto con zonas sensibles como los paneles solares, las antenas o los detectores ópticos.

PUBLICIDAD

La misión incluye un periodo de inspección orbital y aproximación suave, para analizar el estado real del observatorio y adaptar la estrategia de captura en función de cualquier daño o variación respecto a los planos originales.

Un banco de pruebas para el futuro del mantenimiento orbital

La misión LINK marca un antes y un después en la forma de gestionar satélites y telescopios espaciales. Hasta ahora, la mayoría de los satélites eran abandonados tras agotar su combustible o descender su órbita, incluso cuando sus instrumentos seguían funcionando.

La posibilidad de enviar una nave de servicio capaz de encontrarse, capturar y reimpulsar un satélite abre la puerta a una nueva etapa en la exploración espacial.

PUBLICIDAD

El mal funcionamiento de LINK, que perdió el control de actitud por fallas en sus ruedas de reacción y propulsores, representa un desafío técnico significativo.

Los equipos de la NASA y Katalyst Space Technologies intentan ahora utilizar el sistema de propulsión eléctrica de la nave para detener el giro y recuperar el control. Si logran estabilizar el vehículo, evaluarán si la misión puede continuar con el encuentro y el acoplamiento a Swift tal como fue planeado.

Dos de las tres ruedas de reacción de la nave LINK dejaron de funcionar lo que provocó que la nave girara y dificultó las comunicaciones (NASA)

El caso de Swift es especialmente sensible porque el telescopio sigue plenamente operativo y conserva su capacidad para detectar estallidos de rayos gamma y otros fenómenos astrofísicos extremos.

PUBLICIDAD

En 2022, por ejemplo, registró un estallido apodado “BOAT” (Brightest of All Time), la explosión espacial más potente jamás observada. La rapidez de reacción y la calidad de sus datos hacen que la comunidad científica siga dependiendo de él para investigaciones de frontera.

El desafío de capturar un satélite no preparado para mantenimiento es considerable. A diferencia del Hubble, Swift carece de mecanismos de acoplamiento o zonas reforzadas para intervenciones. Sus componentes sensibles obligan a una aproximación extremadamente precisa y a movimientos suaves de los brazos robóticos de LINK. Además, cualquier exposición inadecuada a la luz solar, la Tierra o la Luna podría dañar sus detectores.

PUBLICIDAD

La planificación de la misión tomó en cuenta todas estas variables. El vehículo de rescate debía realizar una inspección detallada y adaptar la estrategia en tiempo real según los hallazgos obtenidos en órbita. La operación requería una coincidencia exacta de tiempos y posiciones, debido a la variabilidad de la órbita de Swift y a sus condiciones cambiantes.

El éxito de la misión LINK no solo permitiría prolongar la vida útil de Swift durante varios años más, sino que funcionaría como prueba de concepto para futuras operaciones de servicio orbital. Si la tecnología demuestra ser viable, otras misiones podrán reparar, repostar o recolocar satélites científicos y comerciales, optimizando recursos y evitando la pérdida prematura de instrumentos valiosos.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, la misión permanece temporalmente en pausa. Los ingenieros trabajan para recuperar el control total de la nave y decidir los próximos pasos. El desafío es grande, pero tanto la NASA como Katalyst Space Technologies mantienen el optimismo y la determinación para lograr el objetivo.

El caso Swift demuestra que el futuro de la exploración espacial no depende solo del lanzamiento de nuevos satélites, sino también de la capacidad de cuidar y mantener los que ya prestan servicio en el espacio.

El resultado de esta misión pionera podría marcar el inicio de una nueva era en la gestión de activos científicos fuera de la Tierra, donde la reparación, la asistencia y el reciclaje orbital sean parte esencial de la sostenibilidad espacial.