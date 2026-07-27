La NASA publica imágenes de la Tierra y la Luna parcialmente iluminadas por el Sol

La misión ESCAPADE de la NASA captó imágenes de la Tierra y la Luna juntas desde 584.600 kilómetros de nuestro planeta y 186.100 kilómetros del satélite natural (NASA)

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Una nave de la NASA logró captar imágenes inéditas de la Tierra y la Luna desde una distancia de 584.600 kilómetros de nuestro planeta y 186.100 kilómetros del satélite natural.

Además del valor visual, estas imágenes permiten verificar la calibración de las cámaras que la misión utilizará más adelante para observar auroras marcianas y analizar las propiedades térmicas de Marte.

Las fotografías fueron tomadas por una de las dos naves espaciales ESCAPADE en un momento en que el Sol solo iluminaba parcialmente ambos cuerpos celestes. En las imágenes, tanto la Tierra como la Luna se ven como medias lunas, con aproximadamente el 8% de sus superficies iluminadas.

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Las imágenes de ESCAPADE muestran a la Tierra y la Luna como medias lunas, con cerca del 8% de sus superficies iluminadas por el Sol (NASA)

La posición de la nave modificó la escala aparente de la escena, haciendo que la Luna se percibiera relativamente grande en comparación con la Tierra.

Lo que muestra la imagen en infrarrojo térmico

La comparación entre ambas tomas cambia en el infrarrojo térmico. Allí, el hemisferio terrestre en sombra brilla por el calor de la atmósfera y de la superficie.

Ese lado oscuro de la Tierra registra temperaturas de entre 250 y 280 kelvin. La cara oculta de la Luna, en cambio, permanece mucho más fría, en torno a 100 kelvin.

La diferencia responde a que la Tierra conserva calor en la atmósfera y en la superficie. La Luna, en cambio, no tiene las capas aislantes de los océanos y la atmósfera terrestres.

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Una imagen llamativa con utilidad científica

La misión tomó las imágenes con cámaras del Sistema de Observación Visible e Infrarroja, aportadas por la Universidad del Norte de Arizona en Flagstaff. Su función va más allá de obtener una imagen del viaje.

Rob Lillis, investigador principal de la misión en la Universidad de California, Berkeley, destacó el alcance de esos instrumentos: “Estamos encantados de que ESCAPADE haya podido albergar estas excelentes cámaras espaciales, que buscarán auroras marcianas visibles e investigarán las propiedades térmicas de la superficie y la atmósfera de Marte”.

Rob Lillis explicó que fotografiar la Tierra y la Luna permite verificar la calibración de los instrumentos antes del trabajo científico de ESCAPADE en Marte

Lillis también explicó la utilidad operativa de esta toma. Fotografiar dos objetivos bien conocidos como la Tierra y la Luna permite comprobar si los instrumentos responden como se espera antes de su trabajo en Marte.

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El viaje de ESCAPADE hacia Marte

La misión ESCAPADE fue lanzada desde Cabo Cañaveral el 13 de noviembre de 2025 y seguirá un recorrido escalonado hacia Marte porque la Tierra y el planeta rojo no estaban alineados para un viaje directo en el momento del despegue, una condición que obligó a colocar la nave en una órbita de permanencia antes de aprovechar la gravedad terrestre en el otoño de 2026.

Esa órbita de espera gira alrededor del punto de Lagrange 2 de la Tierra, a aproximadamente un millón de millas de distancia, en el lado opuesto al Sol. Cuando ambos planetas se alineen, la misión usará la gravedad de la Tierra para impulsarse hacia Marte.

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En la etapa de crucero interplanetario, las dos naves realizarán pequeñas correcciones de rumbo con sus motores de a bordo. Esas maniobras de corrección de trayectoria ajustarán su ruta y su velocidad para que ambas lleguen en el momento y en el lugar previstos.

La cara oculta de la Luna registró unos 100 kelvin, mientras la Tierra mostró temperaturas de entre 250 y 280 kelvin por su capacidad de conservar calor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inserción en la órbita marciana ocurrirá con unos días de diferencia entre una nave y la otra. Cada una encenderá sus motores durante unos 11 minutos para desacelerar y quedar capturada por la gravedad de Marte.

La primera etapa alrededor del planeta será una órbita de captura amplia de unas 60 horas. Después, ambas ajustarán de forma gradual sus trayectorias hasta alcanzar órbitas más pequeñas, necesarias para las observaciones científicas alrededor de Marte.

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Tras la llegada, las dos naves pasarán a órbitas similares, aunque no idénticas, para mantener una distancia segura entre sí. Ese proceso de dos pasos, que incluye la reducción de órbita y la transición a la fase científica, debe concluir antes de finales de 2027.

El calendario está condicionado por la conjunción solar, el período en que la comunicación con la Tierra se interrumpirá. Para ese momento, una de las naves completará una vuelta a Marte cada 8,5 horas y la otra cada 9,5 horas.

Después de la conjunción, ambas naves ejecutarán maniobras finales para quedar, a mediados de 2028, en órbitas científicas casi idénticas. Recién entonces estarán listas para comenzar la recopilación de datos.

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La fase científica de ESCAPADE estará dividida en dos campañas. En la primera, las naves volarán en órbitas casi iguales, una detrás de la otra, en una configuración comparada con un collar de perlas.

En la segunda campaña, cambiarán a órbitas diferentes para estudiar al mismo tiempo regiones separadas del entorno magnético de Marte.