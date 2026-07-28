Secretario de Prensa de Presidencia salió en defensa de Gustavo Petro tras las polémicas declaraciones de Angie Rodríguez: “Viven como vampiros”

En el 'rifirrafe' terminó incluido hasta el ministro del Interior Armando Benedetti - créditos Cristian Bayona / Colprensa | @AndresCamiloHR/X

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El aluvión de respuestas que han suscitado la serie de entrevistas que brindó entre el lunes 27 y martes 28 de julio de 2026 Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, han dado de qué hablar hasta el punto de que el jefe de comunicaciones de Presidencia, Andrés Hernández Ramírez, salió en defensa del mandatario.

En uno de los apartes que más llamó la atención de las palabras de Rodríguez fue la acusación al presidente Gustavo Petro de haber ejercido presiones indebidas en favor de Juliana Guerrero y de exponer su información médica para desacreditarla, en un episodio que, según la misma funcionaria, derivó en un ambiente hostil dentro del Gobierno y agravó su salud mental.

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“Conozco a Gustavo Petro desde hace 10 años, jamás Petro ha dicho una sola grosería, amenaza, insulto o algo por el estilo, es falso lo que señala la señora Rodríguez de conductas supuestas del presidente, es totalmente falso lo que señala”, inicia la declaración por parte del funcionario de Presidencia.

Este fue el primero de los dos mensajes que compartió Hernández desde su cuenta de X la mañana del martes 28 de julio de 2026 - crédito @AndresCamiloHR/X

Al final, Rodríguez precisó que “hay personas que viven como vampiros a costillas de la imagen y la persona de Petro”.

En un segundo mensaje, Casas escribió: “Angie Rodríguez habla de humildad cuando fue directora del DAPRE, aquí la versión es distinta, los funcionarios la identifican como una persona que trata mal las personas, tiene varias quejas en control interno y la humildad… poco se vio en palacio. Prédica pero no aplica”.

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Este fue el segundo mensaje que compartió Hernández desde su cuenta de X, y que provocó la réplica por parte del periodista - crédito @AndresCamiloHR/X

Sin embargo, la declaración del jefe de comunicaciones de Presidencia provocó una reacción en cadena, debido a que el mensaje del funcionario fue replicado por parte del periodista Sebastián Casas, que lo interpeló.

“Su humildad también está ausente, señor secretario. Llamando a funcionarios de MinInterior y Presidencia para presionar y pedir salida de empleados por gusto. Las denuncias de presunto acoso también van en su contra”, escribió Casas, en alusión al jefe de la cartera del Interior, Armando Benedetti.

El periodista de Bluradio Sebastián Casas cuestionó uno de los mensajes por parte del secretario de Prensa de Presidencia de la República - crédito @JuanCasasH/X

No obstante, Casas le respondió al mismo periodista a través de la misma red social, y detalló: “Jamás he llamado a pedir renuncias, ni en Interior y le pido a @AABenedetti confirmar o desmentir dicha información, ni en presidencia he sacado a nadie desde mi llegada”.

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Sumado a lo anterior, el funcionario de Presidencia declaró que no tiene “procesos en control interno y para ello le pidió @nhora_mondragon (Nhora Mondragón, director del Dapre) confirmar o desmentir dicha información”.

Hernández le respondió a Casas que no tiene procesos de control interno, tal y como él señaló - crédito @AndresCamiloHR/X

Al final Hernández le expresó a Casas que “sería bueno que revise sus fuentes señor ‘periodista’”.

Debido a todo lo anterior, hasta el mismo ministro Benedetti salió a compartir su visión frente a lo que señaló el periodista, y se mostró a favor de Hernández.

“Tiene razón @AndresCamiloHR, con el que tengo una muy buena amistad, que nunca en la vida me ha llamado a sugerirme que contrate a alguien o que despida a alguien en el ministerio. Al contrario, lo tengo como alguien muy respetuoso y profesional en su trabajo”, indicó Benedetti.

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El ministro Benedetti salió en defensa del funcionario de Presidencia - crédito @AABenedetti/X

Presidente Petro anunció que denunciará a Angie Rodríguez

El presidente de Colombia, Gustavo Petro anunció el martes 28 de julio de 2026 que presentará una denuncia penal contra Angie Rodríguez por considerar calumniosas sus declaraciones públicas, en un pronunciamiento en el que vinculó a la exfuncionaria con sectores herederos del paramilitarismo y defendió la salida de recursos del Estado hacia la atención de una megasequía prevista entre diciembre y marzo.

Petro sostuvo además que el traslado de recursos es legal solo para atender emergencias derivadas de desastres y afirmó que la falta de agua potable podría causar “centenares de miles” de muertes humanas, animales y vegetales, al explicar por qué, a su juicio, el manejo de esos fondos exigía vigilancia especial.

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Según el mandatario, Rodríguez fue declarada insubsistente por “su deslealtad con el programa de gobierno” y por usar la función pública para fines particulares.

Gustavo Petro anunció que tomará acciones legales - crédito @petrogustavo/X

El jefe de Estado también rechazó que la decisión hubiera estado relacionada con “sus posibles enfermedades sicológicas”, que, dijo, corresponden a su esfera médica y personal.

“He decidido actuar penalmente contra la señora Angie Rodríguez por su manera de defender su puesto a partir de la mentira”, afirmó Petro en su publicación. El presidente saliente agregó que los señalamientos de la exdirectora del Fondo Adaptación constituyen “la única respuesta” por la vía judicial.