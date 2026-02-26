Ciencia

Descubren nubes gigantes con gas en una galaxia lejana: nuevas pistas sobre la formación de estrellas

Las recientes observaciones, realizadas con el radiotelescopio ALMA, aportaron perspectivas sobre las estructuras galácticas

Guardar
El gas molecular de NGC
El gas molecular de NGC 1387 se distribuye en un disco liso y simétrico que mantiene una rotación regular junto a las estrellas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de astrónomos ha identificado 1.285 nubes moleculares gigantes en una galaxia denominada NGC 1387 utilizando el radiotelescopio ALMA.

Este hallazgo, publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, revela que las nubes de gas en esta galaxia presentan características similares a las de la Vía Láctea, pero también exhiben una diversidad inesperada en sus propiedades, lo que podría aportar al entendimiento actual sobre la formación de estrellas y la evolución galáctica.

La galaxia NGC 1387: ubicación, estructura y actividad estelar

La galaxia NGC 1387, situada a 62,9 millones de años luz en el Cúmulo de Fornax, presenta un tamaño aproximado de 60.000 años luz, con una masa estimada en 50.000 millones de masas solares. Investigaciones previas establecieron que contiene alrededor de 320 millones de masas solares en gas molecular, distribuido en un disco liso y simétrico que mantiene una rotación regular.

“El gas molecular es crucial para comprender la formación estelar y la evolución de las galaxias, pero las nubes moleculares gigantes (GMC) de las galaxias de tipo temprano (ETG) rara vez se han estudiado”, escribieron los expertos.

El descubrimiento sugiere que la
El descubrimiento sugiere que la diversidad de nubes moleculares en galaxias de tipo temprano podría ser más amplia, influyendo en la formación y evolución galáctica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tal como ha publicado la NASA, “las estrellas se forman en grandes nubes de gas y polvo llamadas nubes moleculares. Estas nubes moleculares tienen una masa que varía entre 1000 y 10 millones de veces mayor que la del Sol y pueden extenderse hasta cientos de años luz. Estas nubes son frías, lo que provoca que el gas se aglomere, creando bolsas de alta densidad”.

Siempre de acuerdo con los autores, los datos revelan que en NGC 1387, tanto las estrellas como el gas molecular comparten el sentido de rotación. El núcleo de la galaxia está dominado por líneas de emisión nuclear de baja ionización, una característica específica de ciertas regiones galácticas con poca actividad energética. La tasa de formación de estrellas registrada en esta galaxia se mueve entre 0,008 y 0,082 masas solares por año, lo que indica una producción estelar moderada comparada con otras galaxias activas.

El proyecto WISDOM (Estudio Interferométrico de Masas de Objetos Oscuros por Ondas Milimétricas), liderado por Fu-Heng Liang de la Universidad de Oxford, avanzó en el análisis utilizando observaciones de alta resolución de NGC 1387 a través de ALMA. El radiotelescopio, localizado en el desierto de Atacama, fue clave para desglosar la distribución y dinámica precisa del gas molecular de la galaxia.

Propiedades y dinámica de las nubes moleculares gigantes en NGC 1387

Según postularon en el trabajo, las nubes moleculares gigantes constituyen complejas y densas estructuras de hidrógeno molecular y polvo que funcionan como reservas fundamentales para el nacimiento de nuevas estrellas. Estas estructuras, con masas superiores a 100.000 masas solares y diámetros de entre 15 y 600 años luz, representan las franjas más frías y densas del medio interestelar.

Las nubes moleculares gigantes detectadas
Las nubes moleculares gigantes detectadas tienen masas superiores a 100.000 masas solares y representan las zonas más frías y densas del medio interestelar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio muestra que el espectro de masas de las nubes moleculares en NGC 1387 tiene una masa de corte en 1,5 millones de masas solares, lo que marca la ausencia de nubes moleculares de gran tamaño dentro de la muestra analizada. Esta tendencia coincide con lo observado en la periferia de la Vía Láctea, reforzando la idea de pautas comunes en la formación de nubes interestelares entre diversas galaxias.

En tanto, la investigación identifica que la rotación interna de las nubes moleculares gigantes de NGC 1387 no corresponde directamente con el movimiento circular principal de la galaxia.

Implicaciones para el estudio de galaxias y evolución cósmica

Los autores, encabezados por Fu-Heng Liang, sostienen que los resultados de ALMA prueban que las galaxias de tipo temprano, como NGC 1387, poseen propiedades de nubes moleculares mucho más diversas de lo que se asumía.

Por este motivo, recomiendan observaciones de gas molecular frío en un grupo más amplio de galaxias. Este enfoque permitiría validar si la variedad encontrada en NGC 1387 se extiende a otros sistemas del cosmos, contribuyendo a esclarecer cómo se forman y evolucionan las galaxias desde sus reservas primigenias de gas y polvo.

Temas Relacionados

NGC 1387Desierto de AtacamaALMAUniversidad de OxfordNubes Moleculares GigantesÚltimas noticias

Últimas Noticias

¿Puede la tecnología espacial cambiar el futuro de la protección en el rugby?

Un material flexible que se endurece al recibir impactos busca mejorar la seguridad incluso en posiciones donde ya se usan scrum caps

¿Puede la tecnología espacial cambiar

Cuál es el tipo de alimentación asociado a un menor riesgo de deterioro cognitivo, según un estudio

Una amplia investigación en profesionales de la salud estadounidenses identificó que ciertos hábitos alimentarios se relacionan con una menor pérdida de capacidades. Qué dieta es la más saludable para el cerebro, según el trabajo publicado en JAMA Neurology

Cuál es el tipo de

La NASA reveló que el cometa interestelar 3I/ATLAS contiene componentes básicos para la vida

Durante su paso por el sistema solar, el objeto interestelar desprendió moléculas orgánicas que fueron estudiadas por el poderoso telescopio SPHEREx

La NASA reveló que el

El calentamiento de los océanos reduce casi un 20% la cantidad de peces cada año

Científicos de España y Colombia publicaron un estudio en el que advierten que las olas de calor marinas extremas provocan ese descenso en la biomasa de peces del hemisferio norte. Cuáles son las consecuencias para la pesca y la alimentación mundial

El calentamiento de los océanos

Los secretos que esconde la sangre de los centenarios sobre la longevidad y la protección frente a enfermedades

Una investigación suiza halló que sus perfiles sanguíneos muestran mecanismos antioxidantes y metabólicos activos, similares a los de personas más jóvenes. Los detalles del estudio

Los secretos que esconde la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Víctimas del “cambiazo” por taxista

Víctimas del “cambiazo” por taxista en Bogotá relataron su caso: desatendidas y sin respuesta tras perder los fondos de sus tarjetas

Loles León anuncia en ‘La Revuelta’ sus nuevos proyectos: un show de sexo en La 2 y un musical por los ‘prides’ de España

Temblor en México hoy 25 de febrero: se registra microsismo de 2.3 en la alcaldía Cuajimalpa CDMX

Contraloría abrió investigación sobre 91 contratos firmados por el Icbf durante la Ley de Garantías

Asocapitales pidió al Gobierno Petro medidas excepcionales en favor de ciudades golpeadas por frente frío

INFOBAE AMÉRICA
Marco Rubio anticipó una nueva

Marco Rubio anticipó una nueva fase en Venezuela y afirmó que el país deberá celebrar “elecciones democráticas, libres y justas”

Trump y Zelensky hablaron por teléfono y definieron la agenda de las próximas negociaciones sobre la guerra en Ucrania

JD Vance advirtió a Irán que tome “en serio” las advertencias de Donald Trump antes de nuevas negociaciones

El Foro Acción por la Amnistía exigió al régimen cubano liberar a todos los presos políticos y garantizar derechos civiles

Avanza en los Congresos de Brasil y Uruguay la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

ENTRETENIMIENTO

Así fue cómo Amanda Seyfried

Así fue cómo Amanda Seyfried grabó sus escenas de desnudo total en ‘The Testament of Ann Lee’: “Usé una prótesis de ano”

Murió Robert Cosby Jr., hijo de una de las estrellas de ‘The Real Housewives of Salt Lake City’

Barry Keoghan promete sacudir Peaky Blinders como el hijo perdido de Tommy Shelby

El próximo libro de la saga de ‘Heated Rivalry’ se retrasa hasta 2027 tras el éxito de la serie

“Guerra de novias” se convierte en serie: Emma Roberts protagonizará la nueva versión