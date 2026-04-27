El innovador plan de la NASA para reclutar especialistas en las futuras misiones espaciales

NASA Force lanzó una convocatoria para ingenieros y tecnólogos, el proceso de selección fue abierto junto con la OPM en abril de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro del contexto exitoso de la reciente misión Artemis II a la Luna, la NASA presentó una plataforma pensada para captar a la próxima generación de ingenieros y tecnólogos que contribuirán al futuro de la exploración espacial.

Se trata de NASA Force. Según detalla la propia agencia espacial estadounidense, la iniciativa responde a la necesidad de incorporar talento técnico excepcional en puestos claves, fundamentales para sostener las prioridades de exploración, investigación y tecnología avanzada de la agencia.

La iniciativa NASA Force ofrece contratos temporales de uno a dos años para captar talento de alto impacto en misiones críticas de la agencia (NASA)

De acuerdo con el sitio oficial de NASA Force, el programa fue diseñado en colaboración con la Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos (OPM, por sus siglas en inglés).

La meta se concentra en “reclutar y ubicar talento técnico de alto impacto en puestos de misión crítica”, tal como figura en el comunicado conjunto de ambas instituciones.

El lanzamiento de NASA Force se produjo en un contexto particular para la agencia. La administración estadounidense propuso recortar el presupuesto general de la NASA en un 23% y reducir la financiación para ciencia en un 47%.

Aunque el Congreso rechazó estos recortes, la simple propuesta generó inquietud dentro y fuera de la organización. Cerca de 2.000 altos cargos de la agencia dejaron sus puestos en el año fiscal 2026 por jubilaciones anticipadas, indemnizaciones o dimisiones aplazadas, en el marco de una estrategia más amplia para reducir la plantilla.

El administrador Jared Isaacman aseguró que el éxito de Artemis II inspiró una ola de interés por sumarse a la agencia espacial estadounidense - REUTERS/Joe Skipper/File Photo

La respuesta institucional llegó con NASA Force, una apuesta por revitalizar la estructura interna y consolidar capacidades técnicas esenciales.

Jared Isaacman, administrador de la NASA, destacó que el objetivo es “garantizar que la agencia tenga acceso a la próxima generación de innovación y a sólidas alianzas con el talento del sector privado para impulsar su ambiciosa agenda”.

Isaacman subrayó el entusiasmo generado por la misión Artemis II, que finalizó el 10 de abril con el regreso exitoso de cuatro astronautas tras un viaje de 10 días alrededor de la Luna.

La tripulación de cuatro miembros de la cápsula Orión de la misión lunar Artemis II, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, posan para una fotografía durante una conferencia de prensa en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas, EEUU. 16 de abril de 2026. REUTERS/Lexi Parra

Artemis II superó distancias nunca alcanzadas por misiones previas. La tripulación, compuesta por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense, recorrió 406.606 kilómetros desde la Tierra, superando el récord de Apolo 13, que en 1970 alcanzó los 399.123 kilómetros.

El total recorrido desde el lanzamiento hasta el amerizaje en el Océano Pacífico ascendió a 1.117.987 kilómetros, según los datos oficiales difundidos por la agencia.

El éxito de Artemis II sirvió como catalizador para la puesta en marcha de la nueva plataforma de reclutamiento. Según el comunicado de la NASA, “nuestra exitosa misión Artemis II ha inspirado al mundo y generado un enorme interés por unirse a nuestra plantilla y formar parte de la ‘época dorada’ de la innovación y la exploración”.

La frase “época dorada” remite a una expresión utilizada por el presidente estadounidense Donald Trump durante su discurso inaugural y reiterada en documentos oficiales desde entonces.

La estructura de NASA Force apuesta por la flexibilidad y el dinamismo. Los contratos ofrecidos son temporales, con una duración inicial de uno a dos años y la posibilidad de prórroga. Este esquema permite a la agencia atraer talento joven o de mediana trayectoria profesional, así como expertos provenientes de la industria privada.

La convocatoria inicial se centró en ingenieros aeroespaciales, aunque las autoridades anticipan que en las próximas semanas se abrirán nuevas vacantes para otras especialidades técnicas.

NASA Force se integra a la US Tech Force, una red federal para modernizar sistemas y acelerar la innovación en diferentes agencias de Estados Unidos (NASA)

La colaboración con la OPM permitió a la NASA desarrollar un proceso ágil y focalizado, en línea con los objetivos de la política espacial nacional.

Scott Kupor, director de la OPM, afirmó que “NASA Force busca garantizar que la agencia tenga acceso a la próxima generación de innovación y sólidas alianzas con talento del sector privado para impulsar su ambiciosa agenda”.

Kupor remarcó la importancia de captar profesionales con capacidad de transformar el panorama tecnológico de la agencia y fortalecer sus competencias internas.

La iniciativa de NASA Force se enmarca dentro de un esfuerzo mayor, la US Tech Force, que apunta a modernizar los sistemas y acelerar la innovación en diferentes agencias federales.

En el caso de la NASA, el foco está puesto en áreas estratégicas como la logística del espacio profundo, la operación del rover lunar VIPER, la conservación de muestras lunares y astromateriales, y la investigación aeronáutica avanzada.

La agencia busca combinar la experiencia de ingenieros experimentados con el empuje de jóvenes profesionales.

La NASA busca fortalecer sus competencias técnicas con nuevos profesionales para proyectos de logística espacial y misiones lunares - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La NASA siempre ha demostrado al mundo lo que el talento estadounidense puede lograr cuando se enfoca en una misión ambiciosa”, destacó Kupor en el comunicado difundido por la agencia. Este mensaje busca reforzar la idea de que la NASA no solo lidera en exploración espacial, sino también en la capacidad de atraer y formar equipos multidisciplinarios capaces de innovar en escenarios complejos.

El contexto presupuestario añade un matiz de urgencia al proceso de captación de talento. Aunque los recortes sugeridos por el Ejecutivo no fueron aprobados por el Congreso, el debate sobre la financiación de la agencia continúa abierto.

Organizaciones como Planetary Society y varios legisladores advirtieron que, de concretarse las reducciones, la NASA podría perder miles de puestos de trabajo y verse obligada a priorizar solo los proyectos más críticos. Las autoridades de la agencia, por su parte, sostienen que una plantilla más ajustada permitirá concentrar recursos en objetivos clave, como las próximas misiones a la Luna y Marte.

Un rover explora el paisaje árido y rocoso de Marte bajo un cielo naranja, continuando su misión de investigación. (NASa JPL Caltech MSSS)

La naturaleza temporal de los contratos ofrecidos a través de NASA Force representa una novedad en la política de recursos humanos de la agencia. Este formato permite sumar talento cualificado sin los compromisos de la contratación permanente, lo que otorga agilidad en la gestión de proyectos y flexibilidad ante cambios de prioridades. La expectativa es que, tras el primer ciclo de contrataciones, nuevas oportunidades vayan surgiendo para distintos perfiles técnicos.

La plataforma digital de NASA Force facilita la postulación de candidatos y transparenta los requisitos para cada puesto. Los interesados encuentran información detallada sobre los proyectos en los que podrían participar, entre ellos la logística de misiones en espacio profundo, el desarrollo de tecnologías para la exploración lunar y la gestión de astromateriales recolectados en las recientes misiones.

El objetivo declarado es “retener y fortalecer su reserva interna de talento, consolidar competencias técnicas básicas y fomentar una cultura duradera de resiliencia técnica”.

La agencia espacial prioriza profesionales con experiencia en operaciones lunares, conservación de astromateriales y tecnología de vanguardia - EFE/ Miguel Gutiérrez

La comunicación oficial enfatizó también la importancia de las alianzas con la industria privada. El administrador Isaacman subrayó que, para sostener el liderazgo de Estados Unidos en el sector espacial, la agencia requiere integrarse con expertos de la industria y aprovechar la sinergia entre lo público y lo privado.

El lanzamiento de NASA Force no solo responde a necesidades internas, sino que envía un mensaje al ecosistema espacial global. La agencia pone en valor la capacidad de adaptación e innovación del sector público estadounidense, en un momento en el que la competencia internacional por el talento científico y tecnológico se intensifica.

Vista de la Tierra, parcialmente oculta tras la Luna, capturada a través de la ventana de la nave espacial Orión a las 18:41 EDT (2241 GMT) del 6 de abril de 2026, durante el sobrevuelo de la Luna por la tripulación de Artemis II, y obtenida por Reuters el 7 de abril de 2026. Según los datos del archivo de imagen, la fotografía fue tomada con una cámara Nikon D5 y un objetivo de 400 mm. NASA/Handout vía REUTERS/Foto de archivo

El éxito de Artemis II y la rápida puesta en marcha del programa de reclutamiento refuerzan la imagen de la NASA como referente mundial en exploración y desarrollo científico.

La iniciativa también marca una nueva fase en la relación entre la agencia y la comunidad de profesionales técnicos.

La posibilidad de acceder a proyectos de alto impacto y participar en misiones pioneras resulta especialmente atractiva para ingenieros y tecnólogos que buscan desafíos a la medida de sus capacidades.

La agencia se propone, así, construir una base de talento capaz de responder a los retos del futuro y mantener la vanguardia en la investigación y exploración del universo.