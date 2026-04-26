Ciencia

Así se formaron los 12 Apóstoles: el hallazgo que cambia la historia de un ícono natural de Australia

Científicos australianos refinaron la cronología y el proceso de formación de estos monumentos, revelando el papel de la tectónica, la erosión marina y los eventos climáticos extremos

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Investigadores de la Universidad de Melbourne precisan la edad de los 12 Apóstoles entre 8,6 y 14 millones de años, superando estudios anteriores sobre estas formaciones de Australia (@hotdudu)
Investigadores de la Universidad de Melbourne precisan la edad de los 12 Apóstoles entre 8,6 y 14 millones de años, superando estudios anteriores sobre estas formaciones de Australia (@hotdudu)

Un reciente estudio realizado por investigadores liderados por el experto en geociencias marinas Stephen Gallagher en la Universidad de Melbourne logró determinar con mayor exactitud la edad y el proceso de formación de los 12 Apóstoles, reconocidas formaciones de roca caliza ubicadas en Port Campbell Embayment, en el sureste de Australia.

El trabajo, que redefine las estimaciones previas, concluye que estos pilares surgieron entre 8,6 y 14 millones de años atrás, un rango numérico más preciso que los anteriores cálculos científicos, que estimaban una antigüedad de entre 7 y 15 millones de años.

El análisis combinó estudios avanzados de microfósiles con una revisión detallada de la estructura geológica, permitiendo superar las incertidumbres de investigaciones anteriores.

Vista aérea de imponentes pilares de roca marrón-anaranjado emergiendo del mar azul turquesa. Olas con espuma blanca chocan contra ellos y la costa rocosa.
El estudio liderado por Stephen Gallagher utiliza microfósiles y análisis geológicos para esclarecer el origen y evolución de los famosos pilares de roca caliza del sureste australiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el equipo de la Universidad de Melbourne, la erosión costera posterior a la última Edad de Hielo fue determinante para esculpir la fisonomía actual de los Apóstoles. Además, estos pilares constituyen un valioso registro sobre las variaciones del clima y del nivel del mar en la región.

La tectónica de placas y el origen de los 12 Apóstoles

El estudio expone que la dinámica de las placas tectónicas resultó esencial en el levantamiento de los 12 Apóstoles, al impulsar desde el lecho marino las capas de roca caliza y causar su inclinación, modificando así la estructura original del lugar.

Gallagher precisó que al observar cuidadosamente los acantilados alrededor de los 12 Apóstoles se nota que las capas de roca caliza no son planas, sino que presentan una inclinación de varios grados; además, la presencia de pequeñas fallas deja registro de antiguos movimientos sísmicos.

Vista panorámica de acantilados costeros con formaciones rocosas verticales y el océano. Olas rompen con fuerza generando espuma blanca. La luz del atardecer ilumina los riscos y el cielo.
La erosión costera tras la última Edad de Hielo esculpió la actual fisonomía de los 12 Apóstoles en Port Campbell, según los hallazgos científicos más recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta evidencia geológica, documentada por la Universidad de Melbourne a partir de los estudios de campo, confirma el impacto de fenómenos tectónicos y sísmicos en la configuración actual de estos monumentos naturales.

La erosión y la transformación tras la Edad de Hielo

La investigación señala que la apariencia que hoy presentan los 12 Apóstoles se debe principalmente a la erosión marina intensa, producida tras la última Edad de Hielo. El informe explica que sólo en los últimos 1000 años, después del deshielo, la erosión costera expuso y esculpió los elevados pilares de roca caliza actualmente visibles.

El paso del tiempo resultó clave tanto en la conservación como en la transformación de estas estructuras. En la actualidad, sólo quedan en pie 8 de los pilares originales, como resultado de los incesantes procesos erosivos naturales que afectan la costa australiana.

Un archivo geológico para estudiar el clima

Perspectiva panorámica de formaciones rocosas erosionadas en el océano, con acantilados a la derecha, mar agitado y cielo con nubes dinámicas, bajo luz dorada.
Las capas de roca caliza de los 12 Apóstoles actúan como archivo geológico, preservando datos sobre el clima, flora y fauna de hasta hace 13,8 millones de años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada capa de roca de los 12 Apóstoles constituye un importante registro ambiental, preservando indicios sobre el clima, la flora y la fauna de antiguas épocas.

Gallagher destacó que, al igual que una cápsula del tiempo, cada estrato de estas grandes estructuras conserva datos sobre el clima de la Tierra, la actividad tectónica y organismos del pasado, incluidos registros de hace aproximadamente 13,8 millones de años, cuando el clima era mucho más cálido que en la actualidad.

El equipo científico de la Universidad de Melbourne subraya que este archivo ofrece herramientas para analizar la evolución de los niveles del mar y anticipar patrones relacionados con el cambio climático global.

Asimismo, se mantienen activas las investigaciones sobre los antiguos patrones climáticos y oceánicos para comprender mejor los procesos que todavía modelan esta franja costera.

La permanencia de los 12 Apóstoles —de los que sólo sobreviven 8— lleva a la comunidad científica a profundizar en su estudio, en busca de datos esenciales para reconstruir la historia natural de la Tierra y que podrían perderse con el tiempo. El monitoreo constante de estos pilares permite detectar cambios recientes, evaluar riesgos y planificar estrategias de conservación ante amenazas ambientales y humanas.

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