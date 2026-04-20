México

¿Vigilancia aérea en el Mundial? Habrá control estricto sobre vuelos y drones en sedes

La Sedena publicó en el DOF el acuerdo que crea zonas de vigilancia aérea de 111 km de radio sobre las sedes del Mundial FIFA 2026 en México

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El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación delimita áreas protegidas en torno a los estadios y puntos de concentración vinculados al torneo internacional, con restricciones que comienzan el 11 de mayo y terminan tras la final. (Infobae-Itzallana)
El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación delimita áreas protegidas en torno a los estadios y puntos de concentración vinculados al torneo internacional, con restricciones que comienzan el 11 de mayo y terminan tras la final. (Infobae-Itzallana)

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo que establece las Zonas de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano para el desarrollo de la Copa Mundial FIFA 2026. Las restricciones entrarán en vigor el 11 de mayo, fecha de inauguración del torneo, y concluirán el 20 de julio, un día después de la gran final.

Qué ciudades y espacios quedan bajo resguardo

Las zonas de protección cubrirán los tres estadios sede del torneo en territorio mexicano:

  • Estadio Ciudad de México — Ciudad de México
  • Estadio Guadalajara — Zapopan, Jalisco
  • Estadio Monterrey — Guadalupe, Nuevo León

Además, el perímetro protegido incluirá las áreas designadas como Fan Festival:

  • Zócalo (Ciudad de México)
  • Plaza de la Liberación (Guadalajara, Jalisco)
  • Parque Fundidora (Monterrey, Nuevo León)
  • Fan Festival Tajamar (Cancún, Quintana Roo)

También quedarán bajo vigilancia los puntos de concentración masiva tradicionales: el Ángel de la Independencia en Paseo de la Reforma, la Macroplaza en Monterrey y los alrededores de la Glorieta de la Minerva en Guadalajara.

Aficionados llegan al Estadio Azteca para el partido amistodo entre las selecciones de México y Portugal, el sábado 28 de marzo de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano)
Las leyendas de México y Brasil se enfrentarán en el Estadio Azteca (AP Foto/Fernando Llano)

Un radio de 111 kilómetros alrededor de cada sede

Cada Zona de Vigilancia y Protección (ZVP) abarcará un perímetro de 60 millas náuticas —equivalente a 111.12 kilómetros— alrededor de cada estadio sede. Dentro de ese radio operará una zona exclusiva que incluye los Fan Festivals y los puntos de reunión masiva.

El Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (Cenavi), dependiente de la Sedena, fungirá como Autoridad de Control de Interceptación y coordinará sus operaciones con los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam).

Qué pasa si una aeronave viola el espacio restringido

El acuerdo es claro respecto a las consecuencias de una infracción. Si una aeronave ingresa sin autorización a una ZVP o se aparta injustificadamente de los procedimientos establecidos, el Cenavi activará el Procedimiento para la Interceptación de Aeronaves, con el objetivo de proteger a la población civil y la infraestructura crítica. La tripulación del aparato interceptado enfrentará además responsabilidades legales y administrativas.

Lo mismo aplicará para el uso de drones no autorizados dentro de las áreas exclusivas, los cuales serán interceptados para evitar accidentes o incidentes durante el evento.

Foto de archivo de aficionados formados afuera del Estadio Azteca, oficialmente rebautizado Estadio Banorte, el día de un partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal celebrado con motivo de la reinauguración del estadio. Ciudad de México, México. 28 de marzo de 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
Foto de archivo de aficionados formados afuera del Estadio Azteca, oficialmente rebautizado Estadio Banorte, el día de un partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal celebrado con motivo de la reinauguración del estadio. Ciudad de México, México. 28 de marzo de 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Cómo tramitar una autorización de vuelo

Cualquier aeronave o dron que requiera ingresar a las áreas exclusivas deberá solicitar autorización con al menos 48 horas de anticipación mediante correo electrónico ante la autoridad competente. El Cenavi determinará, en coordinación con Seneam, la altitud máxima de operación permitida dentro de cada área exclusiva, conforme a los procedimientos operativos que se establezcan.

Con este acuerdo, México avanza en el despliegue del operativo de seguridad más ambicioso de su historia reciente para un evento deportivo, en el que se espera la llegada de millones de visitantes nacionales e internacionales.

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