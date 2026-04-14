Investigan el origen de las frecuentes erupciones del volcán Etna: qué revela un nuevo estudio

El monte Etna presenta una dinámica eruptiva sostenida gracias a reservorios magmáticos profundos y una particularidad tectónica en Sicilia (Captura de video)

El monte Etna, el volcán más activo de Europa, desafía los modelos volcánicos tradicionales al presentar una actividad persistente. Una investigación de la Universidad de Lausana y el Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) de Catania, publicada en Journal of Geophysical Research: Solid Earth, introdujo un modelo que redefinió el origen y la frecuencia eruptiva de este gigante siciliano, cuya historia eruptiva supera los 500 mil años.

El monte Etna mantiene una tasa eruptiva excepcional, con más de 240 episodios paroxísticos entre 1986 y 2021 y la emisión de 346 km³ de magma alcalino en los últimos 60 mil años, según cálculos citados en Journal of Geophysical Research: Solid Earth.

De acuerdo con el estudio, la actividad sostenida del volcán responde a la existencia de pequeños volúmenes de magma almacenados en la Low Velocity Zone (LVZ), situada a unos 80 kilómetros de profundidad, que son transportados a la superficie a través de fracturas vinculadas a la colisión entre las placas africana y euroasiática.

Una investigación internacional redefine el origen y la frecuencia de las erupciones del volcán más activo de Europa (Universidad de Lausana)

La clave del comportamiento singular del Etna reside en que estos magmas no se forman inmediatamente antes de cada erupción, como ocurre en la mayoría de los volcanes, sino que preexisten en la LVZ y ascienden esporádicamente por efecto de la tectónica activa de la región.

Este mecanismo diferenció al Etna de los sistemas volcánicos clásicos y lo aproxima a la dinámica de los denominados “petit-spot”, una categoría de volcanes descrita por primera vez en 2006 frente a las costas de Japón.

Un volcán con magmas fósiles y control tectónico

Los análisis de 85 muestras, que abarcan hasta la actividad reciente, muestran que la composición de los magmas del Etna se mantuvo estable. Este resultado respalda la existencia de una fuente de magma profunda y poco variable, regulada por factores tectónicos. Los magmas primarios del Etna contienen entre 3,4% y 6,1% de H₂O y 1,2% a 2,0% de CO₂, lo que refuerza la idea de un reservorio profundo cuya extracción depende de la deformación de la litosfera siciliana.

El estudio destaca la existencia de magmas fósiles en la Low Velocity Zone y su ascenso controlado por fracturas tectónicas (Universidad de Lausana)

El mecanismo “petit-spot” a una escala inédita

El estudio dirigido por Sébastien Pilet documentó que el Etna es el primer gran estratovolcán, con más de 3.000 metros de altura, que opera bajo la dinámica “petit-spot”. Estos volcanes, descubiertos por Nobukazu Hirano en 2006 frente a Japón, suelen ser pequeñas formaciones submarinas con volúmenes de entre 0,005 y 1 km³, originadas por la flexión de placas que extrae magmas preexistentes de la LVZ. El Etna multiplica por más de trescientas veces el volumen típico de los “petit-spot”.

El Etna emerge así como un laboratorio natural para estudiar el vínculo entre la deformación de placas y la presencia de magmas ricos en volátiles en la base de la litosfera, lo que condiciona el vulcanismo intraplaca de gran escala.

Los resultados abren la posibilidad de que otros sistemas “petit-spot” evolucionen, en contextos tectónicos favorables, desde pequeños conos submarinos hasta grandes edificaciones volcánicas, transformando así el paradigma sobre la formación profunda de magmas y la dinámica global de la tectónica.

Claves científicas sobre el Etna

Una erupción registrada en 2025 en el monte Etna ha incrementado su altura hasta 3.369 metros, reafirmando su lugar como el volcán más alto de Europa. Esta transformación física, informada por el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) y difundida por National Geographic, implica una amenaza latente para las áreas circundantes, donde habita aproximadamente el 25 % de la población de Sicilia.

Una columna de ceniza de 5.000 metros en el Etna (REUTERS/Marco Restivo)

La magnitud del Etna va más allá de su altura. Su superficie ocupa 1.190 kilómetros cuadrados, el doble de la extensión del Monte Vesubio —el segundo mayor volcán de Italia—, lo que incrementa el área potencialmente afectada por su actividad, según los datos proporcionados por el INGV.

El desastre de 1669: la erupción volcánica más mortífera de Europa continental

La historia del Etna está marcada por episodios devastadores. Uno de los más fatídicos se registró en 1669. Según National Geographic, el 8 de marzo de ese año comenzaron las emisiones de gases tóxicos desde la cima. Lo que al principio pareció un fenómeno menor derivó en tragedia: miles de personas fallecieron asfixiadas por los gases.

Días después, un flujo masivo de lava —cerca de 830 millones de metros cúbicos— descendió en dirección a la ciudad de Catania. Pese a los intentos de los habitantes por contener el avance con barreras, la lava arrasó completamente con la ciudad. Más de 20.000 personas murieron carbonizadas, puesto que muchas se rehusaron a abandonar sus hogares pese al peligro.

Las muestras geoquímicas y isotópicas revelan la estabilidad en la composición de los magmas del Etna a lo largo de su historia (REUTERS)

Este desastre se mantiene como uno de los más destructivos en la historia volcánica de Europa y constituye la base de los actuales planes de seguridad y evacuación que se aplican en la región.

Actividad y vigilancia: el reto permanente

El Etna es internacionalmente reconocido como uno de los volcanes más activos del mundo. En la última década, ha presentado una actividad eruptiva casi continua, de acuerdo con la información de National Geographic. Mientras que antes de 2001 los episodios eruptivos ocurrían cada dos años, actualmente puede registrar varios eventos en un solo año.

La morfología del volcán resulta compleja. Desde su origen como una formación submarina hace casi 500.000 años, el Etna emergió como montaña hace 170.000 años, cuando el cráter principal superó el nivel del mar. Hoy, su cumbre alberga los cuatro cráteres principales: Cráter Noreste, la Vorágine, Bocca Nuova y Cráter Sureste, todos ellos objeto de constante monitoreo por parte del INGV.

La cercanía de un gran sector poblacional —según el INGV, una cuarta parte de la población siciliana— obligó a instalar redes de vigilancia y planes de evacuación diseñados para responder con rapidez ante cualquier peligro relacionado con la actividad volcánica.