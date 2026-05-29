Investigan cómo estrellas jóvenes “devoran” planetas similares a la Tierra

Esta ilustración muestra dos mundos del tamaño de la Tierra pasando frente a su estrella enana roja progenitora en el sistema TRAPPIST-1, a 40 años luz de distancia (ESA/Hubble)

Un estudio publicado en el Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS) reveló que varias estrellas enanas rojas jóvenes absorbieron planetas rocosos parecidos a la Tierra. Los astrónomos llegaron a esta conclusión tras analizar cúmulos estelares jóvenes y detectar una “firma química” específica en la atmósfera de al menos seis de estas estrellas.

Los resultados sugieren que este tipo de eventos podría ser común en la evolución de los sistemas planetarios. Las enanas rojas son estrellas pequeñas y frías, abundantes en el universo, que en sus primeras etapas destruyen por completo el litio generado durante su formación.

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Por ello, el hallazgo de litio en la atmósfera de estas seis estrellas, inexistente en otras similares, solo puede explicarse porque absorbieron recientemente material planetario rocoso cercano.

Los astrónomos descubrieron esta señal única gracias a observaciones espectroscópicas que revelaron una concentración anómala de litio, posible únicamente si una estrella “devoró” uno o varios planetas y modificó así su química superficial.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las enanas rojas concentran procesos extremos en su juventud. Sin embargo, la “devoración” de planetas por parte de estas estrellas no es un evento abrupto o violento: se trata de la incorporación, a lo largo del tiempo, de cuerpos rocosos que orbitaban cerca y terminaron integrados en la atmósfera estelar. Esta observación aporta la primera prueba química directa de un fenómeno planteado como teórico durante décadas.

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Robin Jeffries, profesor en la Universidad de Keele y autor principal del estudio, señaló: “Encontramos que algunas estrellas enanas rojas contenían litio, un elemento que no debería estar allí”. Además, explicó que el intenso calor en el interior de estas estrellas destruye ese elemento poco después de su nacimiento, por lo que la única causa plausible para su presencia es la absorción reciente de material planetario.

Cómo las enanas rojas revelan la huella de planetas devorados

El litio es un elemento extremadamente frágil que, en las enanas rojas, desaparece en apenas unos millones de años. Por este motivo, la detección de litio funciona como una “firma química” inequívoca: si aparece, proviene de un aporte externo relativamente reciente.

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El equipo empleó datos del sondeo espectroscópico Gaia-ESO y se concentró en cúmulos como NGC 2516, Blanco 1 y NGC 2451a, con edades entre 50 y 200 millones de años.

Seis enanas rojas destacan por concentraciones anómalas de litio frente a miles de casos analizados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El muestreo de miles de estrellas semejantes reveló seis enanas rojas con una cantidad de litio notablemente superior a la media. Estos astros son idénticos en todos los demás parámetros a sus compañeras de cúmulo, excepto por el litio atmosférico, según detalló el estudio en MNRAS. Este resultado solo se puede explicar si las estrellas absorbieron material equivalente a entre tres y diez veces la masa de la Tierra en planetas rocosos.

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El fenómeno, definido por los investigadores como “absorción de planetas”, puede identificarse al comparar las estrellas con litio respecto a sus “hermanas” que carecen completamente de este elemento. Gracias a la conocida edad y composición de los cúmulos jóvenes, los astrónomos pudieron aislar este proceso único.

“Estas estrellas han engullido entre 3 y 10 masas terrestres de material planetario”, resume el equipo científico en MNRAS. El hallazgo permite, por primera vez, analizar tanto la cantidad como el momento en que ocurre la absorción estelar de planetas.

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Implicaciones para la formación de planetas y la vida en el universo

Según MNRAS, la frecuencia observada de enanas rojas jóvenes con alto litio, al menos 2-3% de los casos analizados, podría representar solo un umbral mínimo si el litio desaparece rápido tras la absorción. Esta proporción coincide con simulaciones previas que preveían que la incorporación de material planetario sería un resultado frecuente durante la formación temprana de sistemas planetarios.

La estimación de tres a diez masas terrestres sugiere pérdidas relevantes de mundos rocosos tempranos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores subrayan que resulta habitual encontrar planetas rocosos en órbitas próximas a enanas rojas. La destrucción o absorción de estos cuerpos puede ser el desenlace más común, según el trabajo publicado en MNRAS, y modificar así la arquitectura de sistemas enteros y la probabilidad de que sobrevivan mundos potencialmente habitables. El estudio destaca que episodios de este tipo pudieron influir incluso en la historia inicial del sistema solar.

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De este modo, la detección de litio en enanas rojas jóvenes aparece como una vía novedosa para rastrear el caos y la dinámica de los sistemas planetarios en sus primeros cientos de millones de años. La absorción planetaria no solo reescribe la química estelar, sino que permite reconstruir episodios de evolución extrema que antes solo podían imaginarse.

Qué significa este hallazgo para la búsqueda de otros mundos

El descubrimiento obliga a reconsiderar las estrategias para encontrar exoplanetas en sistemas jóvenes, especialmente aquellos que orbitan enanas rojas. De acuerdo con MNRAS, saber cuándo y cuánto material planetario fue absorbido por una estrella ayuda a interpretar con mayor precisión las mediciones atmosféricas y la estabilidad de los sistemas planetarios en evolución.

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El hallazgo impulsa nuevas estrategias para interpretar búsquedas de exoplanetas alrededor de enanas rojas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque existen hipótesis según las cuales ciertas condiciones estelares excepcionales podrían también explicar la presencia de litio, como una supresión inusual de procesos internos o condiciones iniciales poco habituales, los autores consideran poco probable que sean la causa. El análisis descarta, por ejemplo, que una actividad magnética extraordinaria justifique las cantidades detectadas, basándose en los datos de rotación y masa de estas estrellas.

El seguimiento de cúmulos estelares jóvenes ha demostrado el potencial del litio como indicador de la absorción de planetas. Este avance abre la puerta a nuevas estrategias para estudiar cómo los sistemas planetarios pueden ser mucho más dinámicos e inestables de lo que se suponía, inclusive en sistemas donde pueden surgir planetas similares a la Tierra.

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El propio equipo advierte que el porcentaje de enanas rojas jóvenes con señales claras de absorción planetaria es posiblemente una estimación baja: si el litio persiste tras la absorción, el 2–3% podría reflejar la frecuencia real de este fenómeno. Si desaparece pronto, la incidencia sería más alta de lo observado y la absorción de planetas sería aún más extendida en el universo.