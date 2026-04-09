“Anillo de fuego”: las 20 ciudades argentinas donde se podrá ver mejor el eclipse solar de 2027

Argentina se prepara para que en febrero de 2027 un anillo de fuego sea observado en gran parte del país debido a un eclipse solar anular. (AP Foto/Esteban Félix)

Argentina será epicentro de uno de los fenómenos astronómicos más impactantes de la década: el eclipse solar anular del 6 de febrero de 2027, que creará un anillo de fuego visible desde varias ciudades de la Patagonia hasta la costa atlántica.

El evento, que cruzará el territorio de oeste a este, transformará el cielo y la percepción de millones de personas. Según datos tomados de la NASA y de la aplicación Time and Date, la alineación de la Luna, la Tierra y el Sol generará un espectáculo difícil de igualar por su duración y nitidez.

El eclipse solar anular de 2027 dejará un anillo de fuego visible en ciudades como El Bolsón, Bariloche, Bahía Blanca y Mar del Plata

El eclipse solar anular de 2027 ofrecerá una de las mejores oportunidades del siglo para observar cómo la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, sin bloquearlo por completo, y deja visible un círculo brillante de luz solar en torno a su silueta.

Los especialistas apuntan que este fenómeno, conocido popularmente como “anillo de fuego”, será especialmente visible en regiones de la Patagonia, sectores del sur de la provincia de Buenos Aires y varias ciudades costeras.

La fase anular, momento en el que el Sol aparece como un aro luminoso, tendrá una duración superior a los 7 minutos en los puntos de máxima visibilidad, una cifra poco habitual en este tipo de eclipses.

La fase anular del eclipse alcanzará una duración inusual de más de 7 minutos en la Patagonia y la costa atlántica argentina

El astrónomo Claudio Martínez explicó a Infobae que durante el eclipse, la Luna cubrirá aproximadamente el 92,8% del diámetro del Sol. “Durante varios unos minutos, la Luna se alineará casi perfectamente con el Sol, pero como estará más lejos de la Tierra, no lo cubrirá por completo. El resultado es un espectáculo visual único: un círculo brillante de luz solar rodeando la silueta oscura de la Luna”, detalló. Según Martínez, la magnitud del eclipse será de 0,9281, lo que representa casi el 93% de ocultamiento solar.

La ruta de la anularidad, una franja de unos 130 kilómetros de ancho, será la clave para quienes quieran experimentar el fenómeno en toda su magnitud. Esa franja recorrerá la Argentina desde el suroeste hacia el noreste, abarcando ciudades y localidades donde el eclipse alcanzará su máxima expresión.

Las mejores ciudades argentinas para observar el eclipse solar anular

En San Antonio Oeste el máximo del eclipse ocurrirá a las 12:09 y la anularidad se extenderá por casi 8 minutos (Matías Arbotto)

El eclipse del 6 de febrero de 2027 se convertirá en un evento central para la divulgación científica y el turismo astronómico en la Argentina. La franja de anularidad permitirá una visión completa del fenómeno en varias ciudades clave, que se posicionan como destinos privilegiados para científicos, fotógrafos y público general.

Entre las localidades patagónicas, El Bolsón, Esquel y Trevelin figuran dentro del recorrido inicial de la franja de anularidad.

Luego, la trayectoria del eclipse se desplazará hacia el este, atravesando Las Grutas, San Antonio Oeste y Viedma en la provincia de Río Negro. En San Antonio, el máximo del eclipse está previsto para las 12:09:40 y la fase anular durará cerca de 7 minutos y 47 segundos, mientras que en Viedma la duración alcanzará los 7 minutos y 10 segundos.

Viedma será uno de los puntos clave para observar el anillo de fuego durante el eclipse solar anular de 2027 - REUTERS/Ivan Alvarado

La franja continuará hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, abarcando ciudades como Bahía Blanca, Necochea y Mar del Plata. Estas localidades, ubicadas en la costa atlántica, permitirán a los observadores disfrutar del eclipse en condiciones óptimas y con una duración anular prolongada.

El fenómeno será visible en su totalidad también en otros puntos de la provincia de Buenos Aires y, tras cruzar el país, la franja seguirá hacia Uruguay y Brasil antes de abandonar Sudamérica y luego llegar a la costa este de África.

Las 20 ciudades argentinas donde se podrá ver mejor el eclipse solar de 2027

La franja de anularidad tendrá 130 kilómetros de ancho y cruzará la Argentina de oeste a este (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Las 20 principales ciudades en donde el eclipse se podrá apreciar como un anillo de fuego serán: Esquel, Trevelin, El Bolsón, Las Grutas, San Antonio Oeste, Viedma, Bahía Blanca, Coronel Pringles, Tres Arroyos, Tandil, Necochea, Miramar, Mar del Plata, Balcarce, Villa Gesell, Pinamar, Dolores, Mar de Ajó, Santa Clara y San Clemente del Tuyú.

El recorrido del eclipse por la Argentina abarca una diversidad de paisajes y climas, lo que amplía las opciones para quienes deseen presenciar el “anillo de fuego”.

Según los cálculos astronómicos, el eclipse comenzará pasadas las 10.21, pero la fase anular se iniciará cerca de las 11:51 de la mañana, alcanzará su máximo a las 12:35 y finalizará a las 14:42, siempre en horario local.

La duración de la fase anular será de 7 minutos y 31 segundos, un lapso extendido que permitirá la observación y el registro del evento con mayor comodidad.

En Mar del Plata y Necochea el eclipse podrá apreciarse en su fase anular completa, con un brillo solar rodeando la Luna

La NASA explicó que los eclipses anulares solo pueden verse en su totalidad dentro de la franja de anularidad. Fuera de esa zona, el fenómeno se manifestará de manera parcial, sin el efecto completo del anillo de fuego.

La singularidad del eclipse de 2027 reside en la duración de la fase anular y en la cantidad de ciudades argentinas que quedarán dentro del área privilegiada para la observación científica y recreativa.

El evento, que también recorrerá partes de Chile y luego las costas de Uruguay y Brasil, representa una oportunidad para conectar la experiencia local con un fenómeno global. La simultaneidad en la observación del eclipse unirá a miles de personas desde diversos puntos del país y del extranjero, fascinadas por el espectáculo celeste.

El eclipse anular se podrá ver de forma total en muchos países de Sudamérica y África

El eclipse solar anular de 2027 también permite reflexionar sobre los tipos de eclipses y su frecuencia. Según la NASA, un eclipse parcial ocurre cuando la Luna cubre solo una parte del Sol, mientras que en los eclipses totales, la Luna bloquea por completo la luz solar y deja ver la corona del Sol.

El eclipse anular, como el de 2027, ocurre cuando la Luna está en su punto más alejado de la Tierra y su tamaño aparente no alcanza a cubrir todo el disco solar. Esto da lugar al característico anillo de luz.

La espectacularidad del eclipse anular radica en su rareza y en la intensidad de la imagen que proyecta en el cielo. El “anillo de fuego” no se repite con frecuencia y su duración extendida en 2027 lo convertirá en uno de los fenómenos más relevantes para el público y la comunidad científica.

El fenómeno astronómico atraerá a miles de turistas y entusiastas a las ciudades incluidas en la franja de anularidad (Matías Arbotto)

La protección ocular será esencial durante la observación del eclipse, ya que los rayos solares, incluso parcialmente cubiertos, pueden causar daños irreparables a la vista.

Los especialistas y la NASA recomiendan el uso de gafas certificadas que cumplan con la normativa ISO 12312-2, además de filtros solares en cámaras y telescopios. Mirar directamente al Sol sin protección adecuada puede provocar lesiones permanentes.

En el contexto de la divulgación, el eclipse anular funcionará como un puente entre la ciencia y la sociedad. Los astrónomos anticipan que la franja de anularidad atraerá a miles de visitantes a las ciudades argentinas incluidas en la ruta del fenómeno, incentivando la organización de actividades educativas y observaciones colectivas.

El eclipse de 2027 será más extenso que la mayoría de los eclipses anulares observados en el país - EFE/Gustavo Amador

La coordinación horaria y geográfica será fundamental para quienes busquen disfrutar del eclipse en su máximo esplendor. El fenómeno, que comenzará de manera parcial cerca de las 10:21, se convertirá en anular a las 11:51, alcanzará su punto máximo a las 12:35 y finalizará a las 14:42.

La Argentina se prepara para recibir a entusiastas, expertos y curiosos de todo el mundo, para vivir el “anillo de fuego” en primera fila.

El eclipse solar anular de 2027 representa no solo un desafío para la comunidad científica, sino también una oportunidad para afianzar el interés público por la astronomía y la exploración del universo.