Mundial 2026 abre nueva oportunidad para los cárteles, advierte director de la DEA

Terrance Cole advirtió que los cárteles podrían intentar aprovechar la movilidad internacional durante la Copa del Mundo. REUTERS/Elizabeth Frantz

El director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, advirtió que la agencia se mantiene en alerta máxima ante la posibilidad de que organizaciones criminales intenten introducir fentanilo a Estados Unidos aprovechando el flujo masivo de visitantes que genera la Copa Mundial de Futbol 2026, cuya organización comparten Estados Unidos, México y Canadá.

Durante una entrevista con la periodista Ali Bradley para el medio News Nation, el funcionario explicó que las autoridades estadounidenses realizan un monitoreo permanente de las actividades de los grupos criminales debido a la llegada de millones de personas procedentes de distintas partes del mundo.

PUBLICIDAD

Según Cole, eventos de gran magnitud como el Mundial representan escenarios que pueden ser aprovechados por las redes de narcotráfico para expandir sus operaciones y mover sustancias ilícitas a través de las fronteras.

Mundial y narcotráfico: una preocupación para las autoridades

El titular de la DEA señaló que los cárteles de la droga suelen buscar cualquier oportunidad para incrementar sus ganancias, por lo que el torneo internacional podría convertirse en un entorno atractivo para sus actividades.

PUBLICIDAD

“Los cárteles siempre buscarán el beneficio”, afirmó el funcionario, quien agregó que estas organizaciones no muestran preocupación por las consecuencias que provoca el tráfico de drogas sintéticas, particularmente el fentanilo, una sustancia vinculada a miles de muertes por sobredosis cada año en Estados Unidos.

El director de la DEA destacó la cooperación con autoridades mexicanas para combatir el tráfico de fentanilo. (FOTO: Senado)

Cole sostuvo que la combinación de grandes concentraciones de personas, movilidad internacional y aumento de actividades comerciales obliga a las agencias de seguridad a fortalecer sus mecanismos de vigilancia y coordinación.

PUBLICIDAD

Ante este panorama, informó que la DEA ya comenzó la implementación de una estrategia denominada “Estados Unidos libre de fentanilo”, cuyo objetivo principal es combatir las operaciones de los grupos criminales responsables de la producción y distribución de esta droga.

Cooperación con México y combate a los cárteles

El funcionario también destacó la colaboración que mantiene con autoridades mexicanas en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

En particular, mencionó la relación de trabajo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, de quien dijo existe un “flujo de información activo y libre”, lo que ha permitido fortalecer el intercambio de inteligencia entre ambos países.

PUBLICIDAD

Cole consideró que la cooperación bilateral es fundamental para enfrentar una problemática que trasciende fronteras y que involucra a organizaciones con capacidad de operar en distintos territorios.

La DEA reforzó sus labores de vigilancia ante el flujo masivo de visitantes que generará el Mundial 2026. REUTERS/Kylie Cooper

Asimismo, afirmó que los cárteles mexicanos mantienen presencia en los 50 estados de Estados Unidos e incluso extienden sus operaciones a Canadá, situación que, a su juicio, representa una amenaza significativa para la seguridad y la salud pública de la región.

PUBLICIDAD

Las declaraciones ocurren en el contexto del inicio del Mundial de futbol, considerado uno de los eventos deportivos más importantes del planeta y que se espera atraiga a millones de aficionados a las tres naciones anfitrionas.

Con estas declaraciones, las autoridades estadounidenses han dejado claro que el combate al tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas seguirá siendo una de sus principales prioridades de seguridad.

PUBLICIDAD