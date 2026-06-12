Colombia

Expresidente de Bolivia expresó su apoyo a Abelardo de la Espriella a pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia

Jorge Tuto Quiroga vinculó su respaldo con una agenda de política exterior centrada en la defensa de valores democráticos

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El video presenta al expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga confirmando su respaldo a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta electoral. Este pronunciamiento fue realizado desde La Paz, Bolivia, el 12 de junio de 2026 - crédito Grupo Libertad y Democracia

El expresidente de Bolivia Jorge Tuto Quiroga confirmó en la mañana del 12 de junio de 2026, desde La Paz, su respaldo a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta del 21 de junio de 2026. “Colombia y la región no pueden continuar bajo gobiernos chavista”, aseguró el exmandantario, quien llamó a los votantes a definir el rumbo del país “con el voto que será decisivo”.

En su mensaje a los electores, Quiroga planteó que el resultado de esa jornada electoral tendrá impacto regional: “Hermanos colombianos, Tuto Quiroga desde La Paz, con todo este corazón boliviano que estará al lado de ustedes cuando en pocos días tengan el futuro de Colombia en sus manos”.

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El exmandatario también incluyó en su apoyo al candidato a vicepresidente José Manuel Restrepo y enfocó su decisión en un programa económico: “Nosotros apoyamos a Abelardo de la Espriella y a José Manuel Restrepo, gente que está llamada a darle a Colombia apertura económica, inversión, desarrollo, prosperidad”.

Expresidente de Bolivia expreso su apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito EFE/campaña Abelardo de la Espriella
Expresidente de Bolivia expreso su apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito EFE/campaña Abelardo de la Espriella

Quiroga vinculó su respaldo con una agenda de política exterior centrada en la defensa de valores democráticos. “Pero más importante, a volver a poner a Colombia como un baluarte de lucha por la democracia y libertad continental”, dijo.

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En el tramo más duro de su intervención, calificó al actual Gobierno colombiano como “una sucursal del proyecto chavista venezolano” y lo describió como “amigo de los Castros y de Cuba, enemigo de la democracia y libertad”, según sus palabras.

“Por eso, como ciudadano de América Latina, estoy convencido que lo mejor para nuestra región es Abelardo, presidente, Restrepo, vicepresidente”, insistió Quiroga antes de cerrar con un nuevo llamado al voto: “Está en sus manos. Abelardo, presidente. Restrepo, vicepresidente. Dios los bendiga”.

Sindicato de la UNP anunció su apoyo a De la Espriella

Analtraseg - Comunicado
El colectivo gremial afirmó estar de acuerdo con las propuestas de seguridad del candidato - crédito Analtraseg

El sindicato Analtraseg de la UNP anunció el 11 de junio su respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta del 21 de junio, una decisión que el gremio justificó por sus propuestas sobre seguridad, fortalecimiento institucional y cambios en el sistema de protección en Colombia.

El apoyo se conoció antes de la elección en la que los colombianos deberán escoger entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda para definir quién llegará a la Casa de Nariño después del 7 de agosto. En ese contexto, el sindicato sostuvo que su posición surgió tras revisar los planteamientos de los aspirantes en materia de seguridad y funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección.

En el documento, el gremio confirmó que respalda la candidatura de De la Espriella: “La Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Analtraseg, organización sindical que representa a trabajadores de la vigilancia y seguridad privada, escoltas UNP y demás actores del sector de la protección en Colombia, manifiesta su respaldo a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella y a las propuestas que ha presentado en materia de seguridad, fortalecimiento institucional y protección de los ciudadanos”.

Abelardo de la Espriella - UNP
El sindicato Analtraseg anunció que apoyará al jurista en la segunda vuelta - crédito Colprensa/UNP

Analtraseg sostuvo además que el país necesita “abrir espacios de diálogo serios sobre el futuro de la seguridad, la dignificación de los trabajadores del sector y el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado para enfrentar los desafíos actuales”.

En esa misma declaración, el sindicato expresó su disposición a aportar “desde la experiencia de miles de trabajadores de la seguridad que diariamente contribuyen a la protección de la vida y los derechos de los colombianos”.

La decisión del gremio responde, de forma directa, a su lectura de la campaña presidencial: Analtraseg apoya a De la Espriella porque considera que sus propuestas recogen reclamos sobre seguridad, revisión de la UNP y condiciones laborales de quienes trabajan en protección.

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