México

Certificado de supervivencia para Pensionados IMSS e ISSSTE: quiénes deben tramitarlo y cómo hacerlo

La constancia consular permite actualizar el padrón de beneficiarios en el extranjero, evitar entregas indebidas y mantener vigente el derecho de quienes reciben recursos desde otro país

Guardar
Google icon
Ilustración en acuarela de una pareja de ancianos en una mesa con una alcancía rosa, monedas y billetes mexicanos, con los logos de IMSS e ISSSTE.
La Secretaría de Relaciones Exteriores precisó que el documento —también conocido como fe de vida o revista de supervivencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que viven fuera de México deben tramitar un certificado de supervivencia ante el consulado mexicano más cercano para garantizar la continuidad de sus depósitos de pensión.

La Secretaría de Relaciones Exteriores precisó que el documento —también conocido como fe de vida o revista de supervivencia— acredita que el beneficiario sigue con vida y permite a ambas instituciones mantener actualizado el padrón de beneficiarios en el extranjero. Su objetivo es evitar pagos indebidos y asegurar que los recursos lleguen a quienes tienen derecho a recibirlos.

PUBLICIDAD

Quiénes deben tramitarlo y quiénes están exentos

Un grupo de personas, incluidos ancianos y una mujer en silla de ruedas, reciben documentos de dos oficiales uniformadas en una mesa blanca.
Los beneficiarios del IMSS que radican en el extranjero también deben acreditar su supervivencia cada seis meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite aplica exclusivamente a quienes residen fuera del territorio nacional y reciben sus pagos desde el extranjero. Los pensionados que viven en México no están obligados a obtenerlo: el IMSS y el ISSSTE cuentan con mecanismos propios para verificar la supervivencia de sus beneficiarios dentro del país.

Cada cuánto debe presentarse

La periodicidad varía según la institución. Los pensionados del ISSSTE deben cumplir con la validación dos veces al año, en ventanas específicas:

Entre enero y febrero, para acreditar el primer semestre

Entre julio y agosto, para el segundo semestre

Los beneficiarios del IMSS que radican en el extranjero también deben acreditar su supervivencia cada seis meses. A diferencia del ISSSTE, el IMSS no establece un calendario fijo, pero la obligación semestral permanece vigente.

PUBLICIDAD

Cómo agendar la cita y qué documentos llevar

Interior de una oficina del ISSSTE con un grupo de adultos mayores sentados en filas y otros interactuando con personal femenino detrás de un mostrador de atención.
Las autoridades advierten que cada cita es individual e intransferible: no puede ser utilizada por otra persona ni cederse a terceros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento es presencial y gratuito. El primer paso es agendar una cita, para lo cual la Secretaría de Relaciones Exteriores habilita tres canales:

El portal oficial de servicios consulares

Líneas telefónicas de atención

Canales de WhatsApp habilitados por cada sede consular

Las autoridades advierten que cada cita es individual e intransferible: no puede ser utilizada por otra persona ni cederse a terceros.

Documentos que hay que presentar

Un hombre mayor en silla de ruedas recibe documentos de una empleada del IMSS con una camisa azul y credencial. Se observa el logo de IMSS al fondo.
Una vez completada la validación, el consulado emite la certificación y remite la información a los registros institucionales, con lo que el pensionado conserva su estatus activo en el padrón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al acudir al consulado, el pensionado debe llevar:

Credencial de pensionista o tarjeta de filiación

Talón de pago reciente o comprobante relacionado con la pensión

Fotografía actualizada: a color, de frente y tamaño credencial para beneficiarios del ISSSTE; cualquier fotografía reciente que permita identificar al titular para los del IMSS

Información personal actualizada

Una vez completada la validación, el consulado emite la certificación y remite la información a los registros institucionales, con lo que el pensionado conserva su estatus activo en el padrón.

Qué ocurre si no se cumple el plazo

Las autoridades recomendaron no esperar al último momento y consultar periódicamente los calendarios oficiales de cada consulado para evitar contratiempos con los depósitos. (Infobae/Jovani Pérez)
Las autoridades recomendaron no esperar al último momento y consultar periódicamente los calendarios oficiales de cada consulado para evitar contratiempos con los depósitos. (Infobae/Jovani Pérez)

No presentar el certificado dentro de los periodos establecidos puede derivar en la suspensión temporal del pago de pensión. La situación solo se corrige una vez que el beneficiario regulariza su expediente ante la institución correspondiente.

Las autoridades recomendaron no esperar al último momento y consultar periódicamente los calendarios oficiales de cada consulado para evitar contratiempos con los depósitos.

Un trámite adicional: el registro biométrico en IMSS Digital

Además del certificado de supervivencia, el IMSS recomienda a sus pensionados completar el registro biométrico en la aplicación IMSS Digital antes de que el sistema procese el pago de agosto de 2026.

El procedimiento vincula la identidad del titular con su expediente electrónico mediante reconocimiento facial y huella dactilar. No es un requisito legal obligatorio, pero su ausencia puede generar retrasos en la validación de identidad al momento de procesar los depósitos mensuales.

La app está disponible de forma gratuita para dispositivos Android e iOS. Quienes tengan dificultades técnicas pueden acudir a los módulos de atención presencial del IMSS.

Pensionados mexicanos en el extranjero: cuántos son

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó en marzo de 2026 que el instituto tiene registrados 19,502 mexicanos afiliados desde el extranjero dentro del Programa de Trabajadores Independientes.

De ese universo, 2,337 ya cuentan con una pensión activa, obtenida tras completar sus semanas de cotización previas en México. Son precisamente estos beneficiarios quienes están obligados a presentar el certificado de supervivencia de forma semestral ante el consulado correspondiente.

Temas Relacionados

IMSSISSSTESecretaría de Relaciones ExterioresPension ImssPension ISSSTESREConsuladotramitesrequisitosextranjeromexico-noticiasmexico-serviciosNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mundial 2026 abre nueva oportunidad para los cárteles, advierte director de la DEA

El director de la DEA aseguró que la Copa Mundial de Futbol representa un desafío de seguridad debido al incremento de visitantes internacionales y al riesgo de tráfico de drogas sintéticas

Mundial 2026 abre nueva oportunidad para los cárteles, advierte director de la DEA

Los 3 errores cotidianos que están disparando tu colesterol silenciosamente (y no son comer huevo)

El colesterol no avisa y los hábitos que lo disparan probablemente no son los que imaginas

Los 3 errores cotidianos que están disparando tu colesterol silenciosamente (y no son comer huevo)

¿Cuántos partidos se perderá César Montes en el Mundial 2026? Aguirre ya perfila a su reemplazo para enfrentar Corea del Sur

La baja llega en un momento clave para el equipo dirigido por Javier Aguirre

¿Cuántos partidos se perderá César Montes en el Mundial 2026? Aguirre ya perfila a su reemplazo para enfrentar Corea del Sur

Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 12 de junio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 12 de junio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de junio: matan a agente tras llamado por feminicidio

Mantente informado con Infobae México sobre los acontecimientos más importantes del país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de junio: matan a agente tras llamado por feminicidio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mundial 2026 abre nueva oportunidad para los cárteles, advierte director de la DEA

Mundial 2026 abre nueva oportunidad para los cárteles, advierte director de la DEA

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de junio: matan a agente tras llamado por feminicidio

Sentencian a hombres que llevaba más de 900 kilos de marihuana ocultos entre sillas en un camión de mudanzas

Cae en Colima “El Chuy Roñas”, objetivo prioritario vinculado al Cártel de Los Mezcales

Joaquín El Chapo Guzmán manda mensaje a Claudia Sheinbaum en su nueva carta para las autoridades de EEUU

ENTRETENIMIENTO

¿Vieron a Belinda? Pepe Aguilar y sus hijos asistieron a la inauguración del Mundial 2026

¿Vieron a Belinda? Pepe Aguilar y sus hijos asistieron a la inauguración del Mundial 2026

Sasha Sokol reacciona ante los dichos de Charly López sobre su pasado con Luis de Llano

Alejandro Fernández estalla por críticas y explica por qué tenía la lengua verde en show

Deadmau5 felicita a México tras victoria en el partido inaugural del Mundial 2026

Belinda se siente orgullosa tras su show en el Mundial 2026: “Fue un momento histórico”

DEPORTES

¿Cuántos partidos se perderá César Montes en el Mundial 2026? Aguirre ya perfila a su reemplazo para enfrentar Corea del Sur

¿Cuántos partidos se perderá César Montes en el Mundial 2026? Aguirre ya perfila a su reemplazo para enfrentar Corea del Sur

David Faitelson explota tras triunfo de México sobre Sudáfrica en el Mundial 2026: “No me gustó y punto”

Katia Itzel García debutará en el Mundial 2026: cuándo y en qué partido estará la árbitra mexicana

Mundial 2026: las 8 primeras veces que dejó el México vs Sudáfrica

Estados Unidos vs Paraguay en VIVO y en DIRECTO: el anfitrión del Mundial 2026 busca el primer triunfo para su afición