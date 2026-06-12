Certificado de supervivencia para Pensionados IMSS e ISSSTE: quiénes deben tramitarlo y cómo hacerlo

La Secretaría de Relaciones Exteriores precisó que el documento —también conocido como fe de vida o revista de supervivencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que viven fuera de México deben tramitar un certificado de supervivencia ante el consulado mexicano más cercano para garantizar la continuidad de sus depósitos de pensión.

La Secretaría de Relaciones Exteriores precisó que el documento —también conocido como fe de vida o revista de supervivencia— acredita que el beneficiario sigue con vida y permite a ambas instituciones mantener actualizado el padrón de beneficiarios en el extranjero. Su objetivo es evitar pagos indebidos y asegurar que los recursos lleguen a quienes tienen derecho a recibirlos.

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Quiénes deben tramitarlo y quiénes están exentos

Los beneficiarios del IMSS que radican en el extranjero también deben acreditar su supervivencia cada seis meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite aplica exclusivamente a quienes residen fuera del territorio nacional y reciben sus pagos desde el extranjero. Los pensionados que viven en México no están obligados a obtenerlo: el IMSS y el ISSSTE cuentan con mecanismos propios para verificar la supervivencia de sus beneficiarios dentro del país.

Cada cuánto debe presentarse

La periodicidad varía según la institución. Los pensionados del ISSSTE deben cumplir con la validación dos veces al año, en ventanas específicas:

Entre enero y febrero, para acreditar el primer semestre

Entre julio y agosto, para el segundo semestre

Los beneficiarios del IMSS que radican en el extranjero también deben acreditar su supervivencia cada seis meses. A diferencia del ISSSTE, el IMSS no establece un calendario fijo, pero la obligación semestral permanece vigente.

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Cómo agendar la cita y qué documentos llevar

Las autoridades advierten que cada cita es individual e intransferible: no puede ser utilizada por otra persona ni cederse a terceros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento es presencial y gratuito. El primer paso es agendar una cita, para lo cual la Secretaría de Relaciones Exteriores habilita tres canales:

El portal oficial de servicios consulares

Líneas telefónicas de atención

Canales de WhatsApp habilitados por cada sede consular

Las autoridades advierten que cada cita es individual e intransferible: no puede ser utilizada por otra persona ni cederse a terceros.

Documentos que hay que presentar

Una vez completada la validación, el consulado emite la certificación y remite la información a los registros institucionales, con lo que el pensionado conserva su estatus activo en el padrón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al acudir al consulado, el pensionado debe llevar:

Credencial de pensionista o tarjeta de filiación

Talón de pago reciente o comprobante relacionado con la pensión

Fotografía actualizada: a color, de frente y tamaño credencial para beneficiarios del ISSSTE; cualquier fotografía reciente que permita identificar al titular para los del IMSS

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Información personal actualizada

Una vez completada la validación, el consulado emite la certificación y remite la información a los registros institucionales, con lo que el pensionado conserva su estatus activo en el padrón.

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Qué ocurre si no se cumple el plazo

Las autoridades recomendaron no esperar al último momento y consultar periódicamente los calendarios oficiales de cada consulado para evitar contratiempos con los depósitos. (Infobae/Jovani Pérez)

No presentar el certificado dentro de los periodos establecidos puede derivar en la suspensión temporal del pago de pensión. La situación solo se corrige una vez que el beneficiario regulariza su expediente ante la institución correspondiente.

Las autoridades recomendaron no esperar al último momento y consultar periódicamente los calendarios oficiales de cada consulado para evitar contratiempos con los depósitos.

Un trámite adicional: el registro biométrico en IMSS Digital

Además del certificado de supervivencia, el IMSS recomienda a sus pensionados completar el registro biométrico en la aplicación IMSS Digital antes de que el sistema procese el pago de agosto de 2026.

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El procedimiento vincula la identidad del titular con su expediente electrónico mediante reconocimiento facial y huella dactilar. No es un requisito legal obligatorio, pero su ausencia puede generar retrasos en la validación de identidad al momento de procesar los depósitos mensuales.

La app está disponible de forma gratuita para dispositivos Android e iOS. Quienes tengan dificultades técnicas pueden acudir a los módulos de atención presencial del IMSS.

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Pensionados mexicanos en el extranjero: cuántos son

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó en marzo de 2026 que el instituto tiene registrados 19,502 mexicanos afiliados desde el extranjero dentro del Programa de Trabajadores Independientes.

De ese universo, 2,337 ya cuentan con una pensión activa, obtenida tras completar sus semanas de cotización previas en México. Son precisamente estos beneficiarios quienes están obligados a presentar el certificado de supervivencia de forma semestral ante el consulado correspondiente.

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