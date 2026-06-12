Creador de contenido español viajó a Colombia y se sorprendió con el primer lugar que visitó en Bogotá: “En busca del mejor país”

Alejandro Luna arrancó en Monserrate su ruta por Bogotá - crédito @alejandrolub/IG

El creador de contenido español Alejandro Luna eligió Colombia como uno de los nuevos destinos de su aventura por Latinoamérica y sorprendió a sus seguidores al revelar cuál fue el primer lugar que decidió visitar en Bogotá.

El influencer y filmmaker lleva varios meses recorriendo diferentes países de la región como parte de su proyecto The Why Not Journey, una iniciativa en la que documenta experiencias culturales, gastronómicas y turísticas mientras intenta descubrir cuál es el mejor país de Latinoamérica.

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Antes de aterrizar en Colombia, Luna ya había visitado Ecuador y Venezuela, donde compartió con sus seguidores detalles sobre la vida cotidiana de sus habitantes, los principales atractivos turísticos, la gastronomía típica y las costumbres que caracterizan a cada nación.

A través de sus redes sociales, el español explicó el propósito detrás de este recorrido continental: “Ahora mismo estoy recorriendo todo Latinoamérica, dando vida al proyecto The Why Not Journey. Cumpliendo el sueño de cualquier creador que le guste viajar”, señaló el creador de contenido, quien además aseguró que está “cruzando Latinoamérica en busca del mejor país”.

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El influencer Alejandro Luna eligió a Monserrate como su primera visita en Bogotá - crédito @alejandrolub/tiktok

Para iniciar su experiencia colombiana, Alejandro Luna optó por uno de los lugares más emblemáticos de la capital: Monserrate, reconocido como uno de los principales íconos turísticos y religiosos de Bogotá.

Desde el tradicional funicular, el español registró imágenes de la inmensidad de la ciudad, la vegetación que rodea los cerros orientales y un atardecer que lo dejó completamente maravillado.

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“Llego a Colombia y así me saluda Bogotá”, escribió junto a un video en el que aparece observando con asombro el paisaje capitalino.

Posteriormente, Luna compartió con sus seguidores una reflexión sobre uno de los elementos que más llamó su atención durante la visita: la conexión entre Monserrate y la religión de España.

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“Estoy en Colombia, en Bogotá. Acabo de llegar y el primer plan que he venido a hacer es subir al Monserrate y mirar qué locura de vistas. Y algo muy curioso, tienen a la Virgen de Montserrat, que también está en España y hay algún tipo de conexión. No sé cuál, no lo he podido ver. Así que si algún colombiano sabe por qué hay esta relación, que me lo diga. Es increíble”, expresó.

El creador español Alejandro Luna vinculó a Bogotá con España por la Virgen de Montserrat - crédito @alejandrolub/tiktok

La relación a la que hizo referencia el influencer tiene un importante trasfondo histórico y religioso. En el cerro bogotano se venera a la Virgen de Montserrat, conocida popularmente como “La Moreneta” o la Virgen Morena, una advocación de origen español que se caracteriza por el color oscuro de su imagen y que dio nombre tanto al santuario como a la montaña ubicada en Bogotá. La tradición fue introducida durante la época colonial y permanece vigente hasta la actualidad.

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Pero el recorrido de Alejandro Luna por la capital colombiana no se limitó a los paisajes. Como parte de su interés por conocer la cultura local, también decidió probar uno de los platos más representativos de la gastronomía bogotana: el Ajiaco.

El creador de contenido describió ante sus seguidores los ingredientes que conforman esta tradicional preparación antes de dar su veredicto.

“Estamos en Colombia, en Bogotá, y vamos a probar un plato muy típico. Acabamos de llegar ahora mismo, que es el ajiaco, que es como una sopa con pollo mechado. Se le echa el aguacate, se le echa la alcaparra y una crema de leche. Ajiaco, allá vamos. Tiene buena pinta y sabe igual que pinta, así que aprobadísimo”, indicó.

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Joven español experimenta la gastronomía colombiana por primera vez y el ajiaco fue la elección - crédito @alejandrolub/tiktok

Las primeras publicaciones del español en territorio colombiano han generado múltiples reacciones entre usuarios nacionales, quienes no solo celebraron que eligiera Monserrate como su primer destino, sino que también aprovecharon para recomendarle otros lugares emblemáticos del país.

Mientras continúa su travesía por Latinoamérica, Alejandro Luna seguirá documentando cada experiencia para determinar cuál es el país que, según su percepción, ofrece la mejor combinación de cultura, gastronomía, paisajes y calidad humana. Entretanto, Colombia ya comenzó a dejarle una impresión difícil de olvidar desde las alturas de Monserrate y con el sabor tradicional del ajiaco bogotano.

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