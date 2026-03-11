El árbol de la vida se expande: hallan cientos de nuevos grupos biológicos cada año, muchos bajo amenaza

Cada año, la ciencia describe más de 700 nuevos géneros y más de 20 nuevas familias de organismos, ampliando el conocimiento de la biodiversidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conocimiento de la biodiversidad enfrenta una paradoja: mientras la acción humana amenaza la supervivencia de numerosas especies, la ciencia amplía el catálogo de formas de vida conocidas. Asimismo, encuentran que muchos de estos nuevos organismos descritos se encuentran bajo amenaza. El estudio de los linajes evolutivos revela que la expansión del llamado “árbol de la vida” no se detiene, sino que incorpora continuamente nuevos grupos biológicos, incluso en un contexto de extinciones crecientes.

Un trabajo internacional publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) explora el ritmo de descubrimiento de nuevos clados, es decir, agrupaciones de organismos que comparten ancestros comunes y sus descendientes. El artículo, liderado por John Wiens de la Universidad de Arizona, analiza cómo el aumento en la descripción de estos grupos redefine los límites de la diversidad conocida y obliga a reconsiderar las estimaciones sobre la magnitud de la vida en la Tierra.

Este avance, sin embargo, no significa que se haya logrado amortiguar la crisis de biodiversidad. Por el contrario, resalta la urgencia de documentar y proteger linajes completos que podrían desaparecer antes de ser siquiera identificados. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) señala que la crisis de la biodiversidad es consecuencia directa de la actividad humana. Afirman que un millón de las ocho millones de especies conocidas, tanto animales como vegetales, está en peligro de extinción, principalmente por la sobreexplotación de recursos, la polución y la expansión agrícola.

La identificación de nuevos clados subraya que muchas de estas formas de vida recién descubiertas enfrentan riesgos elevados, lo que convierte su estudio y conservación en una prioridad científica y ambiental.

Descubrimientos que amplían el árbol de la vida

Un millón de las ocho millones de especies conocidas está en peligro de extinción, principalmente por la acción humana y la expansión agrícola (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo encabezado por Wiens estima que cada año se describen más de 700 nuevos géneros, más de 20 nuevas familias y más de tres nuevos órdenes, todos asociados a especies recientemente identificadas.

Estos niveles taxonómicos permiten organizar la diversidad biológica y entender las relaciones entre los organismos: un género agrupa especies que comparten características y tienen un parentesco cercano; una familia reúne varios géneros que presentan similitudes más amplias; mientras que un orden integra distintas familias relacionadas por rasgos evolutivos comunes.

El patrón documentado en el artículo muestra que el árbol evolutivo continúa incorporando nuevas ramas gracias al descubrimiento y la descripción de especies y grupos biológicos previamente desconocidos. Según los autores, “sugerimos que el árbol de la vida conocido sigue expandiéndose rápidamente con muchos clados recién descubiertos, y no solo se contrae con las recientes extinciones”. Este crecimiento corresponde a un aumento del conocimiento científico sobre la diversidad de la vida, aunque la biodiversidad global sigue amenazada por el impacto de las actividades humanas.

En los niveles taxonómicos superiores, los protagonistas de los nuevos descubrimientos son microorganismos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los nuevos géneros identificados están dominados por los animales, en particular los artrópodos (insectos, arácnidos y crustáceos), que representan cerca del 79% por año. En cambio, en los niveles taxonómicos superiores (familias, órdenes, clases), los protagonistas son los microorganismos, especialmente bacterias y hongos, muchas veces vinculados a ambientes marinos o relaciones parasitarias.

La investigación subraya que muchos de los clados detectados en este rango superior permanecen ocultos y su identificación resulta prioritaria antes de que se produzca su extinción. Los autores destacan que “descubrir y describir estos nuevos clados antes de que desaparezcan debería ser una prioridad de investigación urgente”.

El estudio también plantea una revisión profunda de las cifras aceptadas sobre biodiversidad global. José Prenda, catedrático de Zoología en la Universidad de Huelva, quien no participó en la investigación, afirma que las estimaciones vigentes cifran en 8,75 millones de especies la diversidad conocida.

Sin embargo, el experto aclaró que “la aceleración en la descripción de diferentes niveles taxonómicos, de especie a clase, debe obligar a revisar los cálculos para el cómputo de la biodiversidad planetaria, que sería muy superior a la estimada, probablemente de decenas, si no de cientos de millones de especies”, según declaraciones recogidas por la plataforma de recursos científicos Science Media Centre España.

Grandes bases de datos taxonómicas permitieron cuantificar el ritmo de descubrimiento de nuevos géneros, familias y órdenes en la última década (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el biólogo Raúl Montenegro, la clasificación tradicional de las especies es apenas una representación estática de un proceso biológico que es, en esencia, dinámico. El profesor de la UBA sostuvo en diálogo con Infobae que la biodiversidad no puede ser comprendida de forma aislada de su entorno físico, por lo que propone el concepto de ecodiversidad como una unidad indivisible. Bajo esta mirada, darle un nombre científico a un organismo es apenas una convención temporal: “Ninguna especie es definitiva, todas van evolucionando. Darles un nombre científico es una convención que hemos hecho, es como sacar la foto de una película. Todo lo que hoy tenemos como un esquema de clasificación solo es válido para el momento en que lo estamos haciendo”.

De bases de datos a linajes desconocidos: el recorrido de la investigación

El trabajo de Wiens y su equipo utilizó grandes bases de datos taxonómicas, compuestas por millones de registros, para cuantificar cuántos nuevos géneros, familias, órdenes y clases se describen anualmente. Luego, revisaron miles de artículos científicos para distinguir cuáles de estas categorías surgieron a partir de especies completamente nuevas.

El análisis abarcó el periodo de 2015 a 2020 e incluyó una revisión exhaustiva de publicaciones especializadas. Este enfoque permitió identificar que la proporción de nuevos géneros corresponde principalmente a grupos ya reconocidos por su elevada diversidad, como los artrópodos terrestres. Para los taxones superiores, la mayoría de los hallazgos involucra organismos microscópicos, marinos o parásitos, lo que sugiere un vasto territorio aún inexplorado en los linajes menos visibles de la biosfera.

El artículo destaca que es fundamental utilizar métodos científicos que analizan la historia evolutiva de los organismos para clasificar correctamente los nuevos grupos identificados. Esta forma de trabajo permite saber con mayor precisión cuánta diversidad existe y cómo se organizan los seres vivos en distintos niveles, desde especies hasta familias u órdenes.

Cómo los hallazgos pueden cambiar la mirada sobre la vida en la Tierra

Muchos nuevos organismos descriptos por la ciencia enfrentan riesgos elevados de extinción antes de ser completamente estudiados (John J. Wiens / Universidad de Arizona)

Las implicancias de estos hallazgos trascienden el plano académico. El propio Wiens señala en diálogo con la agencia de noticias EFE que muchos organismos recién descriptos enfrentan un riesgo elevado de extinción y que su singularidad podría albergar compuestos útiles para la humanidad, como nuevos medicamentos, enzimas o sustancias químicas con aplicaciones industriales o médicas.

El trabajo propone una reorientación de las prioridades en conservación que privilegie la identificación de grupos taxonómicos superiores menos conocidos, ya que su desaparición implicaría la pérdida de linajes completos y soluciones evolutivas únicas. Las cifras actuales de diversidad reconocida, aunque imponentes, podrían representar solo una fracción de la realidad.

El avance en la descripción de nuevas ramas del árbol de la vida no solo incrementa el conocimiento, sino que multiplica las posibilidades de hallar recursos biotecnológicos, farmacológicos o ecológicos cruciales para el futuro. Además, identificar y registrar estas especies permite desarrollar estrategias más efectivas para su protección antes de que desaparezcan.

En cuanto a las políticas de preservación, Montenegro cuestiona el enfoque centrado exclusivamente en especies emblemáticas o en listados taxonómicos incompletos. Según su testimonio, la verdadera respuesta se enfoca en proteger la integridad de los sistemas de alta biodiversidad, permitiendo que la naturaleza se regenere a través de procesos como la ecosucesión, un proceso natural donde especies que tienen la capacidad de colonizar ambientes degradados reconquistan áreas perturbadas y preparan el terreno para que el ecosistema se reorganice por sí solo, en lugar de intervenciones artificiales.

El experto concluyó que la estrategia más lógica debe ser integral: “Necesitamos conservar los ecosistemas como sistemas de gran biodiversidad y como parte de la ecodiversidad. Al conservar el sistema, seguramente estoy conservando no solamente diversidad genética de las especies que lo integran, sino la propia diversidad total”.