Ciencia

Advierten por el riesgo de extinción de especies migratorias de animales: qué revela un informe global

Lo elaboraron expertos del Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente y se presentará en la cumbre CMS COP 15 que se hará en Brasil a fines de marzo. Qué retrocesos detectaron en la protección de la biodiversidad

Guardar
El 49% de las poblaciones
El 49% de las poblaciones de especies migratorias protegidas bajo la CMS muestran una reducción sostenida según el informe global./Crédito: Freepik

Un reporte global advirtió que se redujo el 49% de las poblaciones de especies migratorias protegidas bajo un tratado internacional.

Además, señaló que el 24% de esas especies ahora enfrenta riesgo de extinción. Esto representa un incremento del 5% y del 2%, respectivamente, en comparación con los últimos dos años.

El análisis fue desarrollado para la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres.

Fue preparado por el Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (UNEP-WCMC) y será presentado en la conferencia global sobre especies migratorias, que se conoce como CMS COP15. Se hará en Campo Grande, Brasil, desde el 23 al 29 de marzo.

El 24% de las especies
El 24% de las especies migratorias incluidas en la convención internacional enfrenta actualmente un riesgo de extinción creciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe muestra que 18 aves limícolas migratorias y un total de 26 especies incluidas en la CMS han pasado a categorías de mayor amenaza de extinción, mientras que solo siete lograron mejoras en su situación.

Señala que la proporción de áreas clave de biodiversidad (KBAs) identificadas como importantes para especies del convenio alcanza 9.372 sitios, pero el 47% de la superficie de estas KBAs carece de protección efectiva.

El aumento del riesgo de extinción

La nutria gigante habita ríos
La nutria gigante habita ríos y humedales de la Amazonía y enfrenta amenazas por la deforestación, la contaminación y la caza ilegal./Bernard Dupont

Amy Fraenkel, secretaria ejecutiva de la CMS, sostuvo que, pese a ciertos avances, los principales indicadores retroceden: “El primer informe mundial fue una llamada de atención. Esta actualización provisional muestra que la alarma sigue sonando”.

Algunas especies están respondiendo a acciones coordinadas de conservación, pero “demasiadas siguen enfrentando presiones crecientes a lo largo de sus rutas migratorias. Debemos responder a esta evidencia con acción internacional coordinada y efectiva”, añadió.

La evaluación identifica a la sobreexplotación y la pérdida y fragmentación de hábitat como las amenazas más graves.

Los esfuerzos de recuperación muestran avances puntuales: han mejorado siete especies listadas en la CMS, entre ellas el antílope saiga, el oryx de cuerno de cimitarra y la foca monje del Mediterráneo.

El búho nival vive en
El búho nival vive en regiones árticas y subárticas y sufre por la reducción del hábitat y la disminución de sus presas debido al cambio climático/Bert de Tilly

En cambio, el riesgo de extinción subió en 2% en 2 años y varias especies migratorias de peces experimentan un declive del 90% desde la década de 1970.

Fraenkel mencionó: “Si solo intervenimos en el punto de crisis, corremos el riesgo de actuar demasiado tarde. Si fortalecemos la gobernanza, el monitoreo, la legislación y el compromiso comunitario antes de la crisis, podemos reducir la presión sobre estos animales y encaminarlos hacia una recuperación duradera”.

El desafío de las rutas migratorias y la protección

El ciervo de Bujará vive
El ciervo de Bujará vive en Asia Central y está amenazado por la pérdida de hábitat/Marmazinskaya

Los resultados del informe serán abordados en la conferencia global sobre especies migratorias CMS COP15, donde está previsto que los representantes de más de 130 países discutan acciones para mejorar la situación de las especies migratorias mediante compromisos políticos y herramientas científicas actualizadas.

La secretaria ejecutiva señaló antes de la cumbre: “Ya tenemos una línea de base. Tenemos herramientas actualizadas. Y existe una creciente conciencia pública. La pregunta que tienen ante sí los gobiernos en la CMS COP15 es simple: ¿igualaremos este conocimiento con la voluntad política y la inversión necesarias para asegurar el futuro de las especies migratorias del mundo?”.

El informe detalla que 188 especies clasificadas en el Apéndice I de la CMS (28 mamíferos terrestres, 23 acuáticos, 103 aves, ocho reptiles y 26 peces) requieren protección estricta, lo que implica la prohibición de captura y la restauración de hábitats críticos, así como la remoción de obstáculos en las rutas migratorias.

Las tortugas marinas enfrentan graves
Las tortugas marinas enfrentan graves amenazas a lo largo de sus rutas migratorias por la pérdida de hábitat, la contaminación y la captura incidental, lo que ha provocado un marcado descenso en sus poblaciones globales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reforzar estas medidas, la conferencia lanzará la Iniciativa Global sobre la Captura de Especies Migratorias (GTI), destinada a que gobiernos y comunidades colaboren para hacer legal, sostenible y segura la toma de ejemplares, ya que, según el informe, el aprovechamiento para el consumo doméstico representa una amenaza aún mayor que el comercio internacional.

El nuevo informe provisional del Estado de las Especies Migratorias del Mundo 2024 confirma que cerca de la mitad de las poblaciones bajo protección internacional siguen bajando y una cuarta parte de las especies está amenazada de extinción.

Aunque algunas mejorías se atribuyen a medidas coordinadas, la tendencia general sigue negativa y la Secretaría de la CMS insistió en que se deben reforzar el monitoreo, la legislación y los compromisos globales.

Cercas y nuevas infraestructuras interrumpen
Cercas y nuevas infraestructuras interrumpen rutas migratorias del antílope africano ñu / TOM MORRISON

Aunque se han identificado más áreas críticas para la biodiversidad, como las rutas cartografiadas por la Iniciativa Global de Migración de Ungulados, el sistema científico MiCO y la organización conservacionista BirdLife International, el 47% de la superficie de las áreas clave no está protegida ni conservada, según el informe.

Entre las prioridades está la continuidad en el mapeo de rutas, la protección de hábitats y la recuperación de especies mediante esfuerzos transfronterizos, ya que la migración animal depende de la cooperación internacional.

El informe afirma que la CMS COP15 contará con la mejor información científica disponible antes de sus deliberaciones. La próxima actualización integral se prevé para 2029 durante la COP16.

Temas Relacionados

CMS COP15BiodiversidadEspecies migratoriasÚltimas noticiasConservaciónVida silvestre

Últimas Noticias

Científicos proponen un innovador método para detectar exoplanetas similares a la Tierra

Un equipo internacional presentó una técnica que utiliza un parasol en órbita junto a telescopios de gran apertura

Científicos proponen un innovador método

Un estudio alerta sobre una aceleración sostenida del calentamiento global desde 2015: las causas

La estabilidad del clima enfrenta una transformación sin precedentes, según un trabajo que advierte sobre la proximidad a los límites pactados en el Acuerdo de París

Un estudio alerta sobre una

Astrónomos captaron imágenes inéditas de cráteres en Marte: claves sobre la actividad volcánica

La exploración realizada por la Agencia Espacial Europea documenta en detalle estas superficies, lo que permite a científicos comprender mejor antiguos procesos geológicos

Astrónomos captaron imágenes inéditas de

Cómo las ondas gravitacionales pueden resolver el debate sobre la velocidad de expansión del universo

La nueva propuesta combina información de fusiones de agujeros negros y señales colectivas, con el objetivo de refinar la medición de distancias cósmicas y resolver discrepancias históricas en la ciencia moderna. Por qué es clave en las mediciones del Hubble

Cómo las ondas gravitacionales pueden

El argentino de 16 años que ganó un premio en la NASA: su pasión por la astronomía y el proyecto en Marte

Matías Trufelman, estudiante de la Ciudad de Buenos Aires, lideró el desarrollo de un sistema automatizado de minería sustentable. Su palabra a Infobae

El argentino de 16 años
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quién es Juan Carlos Guerrero

Quién es Juan Carlos Guerrero Rojas, el empresario petrolero detrás de los lujosos XV años de ‘Mafer’ en Tabasco

Mafe Carrascal se burló del silencio de Miguel Polo Polo tras quemarse en su aspiración al Congreso: “Se le fue el internet”

Abelardo de la Espriella arremetió contra “la falsa derecha” y asegura: “El Tigre va a primera vuelta”

Estos son los candidatos más votados al Senado en las Elecciones del Congreso 2026: varios tienen investigaciones

Científicos proponen un innovador método para detectar exoplanetas similares a la Tierra

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

China pide que "terceras partes" no interfieran en sus relaciones con Latinoamérica

China invita a Europa a fortalecer su competitividad en el "gimnasio" de su mercado

Israel confirma el bombardeo de depósitos de combustible en Teherán en medio de la escalada militar con Irán

EEUU ordenó evacuar a su personal diplomático de Arabia Saudita mientras el régimen de Irán amplía sus represalias en el Golfo

Huawei presenta la solución FAN de próxima generación

ENTRETENIMIENTO

El ex esposo de Britney

El ex esposo de Britney Spears pidió respeto por su privacidad: “Espero que la prensa haya aprendido del pasado”

Sin Brooklyn y con rumores en aumento, Victoria Beckham presentó su colección en París

Elijah Wood no se despide de su personaje más famoso: “Mientras siga vivo, preferiría que nadie más interpretara a Frodo”

Qué dejó el Oasis Live ‘25: gira récord, reconciliación y un documental de alto voltaje que sorprende a los fans

Ethan Hawke revivió la noche en que los Oscar cambiaron su vida: “Sentí que todo era un sueño, no me lo esperaba”