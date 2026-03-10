Ciencia

Un escáner cerebral revela cómo la ketamina actúa en el cerebro de pacientes con depresión

Un nuevo estudio muestra cómo este fármaco experimental modifica receptores clave en distintas áreas del cerebro, vinculadas a la motivación y la mejora de los síntomas depresivos

Un estudio japonés demuestra que
Un estudio japonés demuestra que la ketamina modifica el receptor AMPA en pacientes con depresión resistente al tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por primera vez, un equipo de científicos japoneses logró observar en tiempo real cómo la ketamina altera regiones específicas del cerebro de personas con depresión resistente al tratamiento. Utilizando tecnología de imagen cerebral avanzada, identificaron modificaciones cuantificables en el receptor AMPA, cuya actividad se asocia directamente a mejoras clínicas en estos pacientes. Este hallazgo, reportado por el portal de divulgación científica StudyFinds, abre nuevas posibilidades para personalizar el abordaje terapéutico en quienes no responden a los fármacos antidepresivos convencionales.

En el estudio, los investigadores evaluaron a 34 pacientes japoneses con depresión resistente al tratamiento y a 49 personas sanas como grupo de control. Los participantes con depresión habían probado un promedio de 3,8 medicamentos sin éxito, y todos habían fracasado con al menos dos antidepresivos. El diseño experimental fue aleatorizado y doble ciego: la mitad de los pacientes recibió infusiones de ketamina y la otra mitad un placebo.

A través de tomografía por emisión de positrones, el equipo pudo observar que, en quienes respondieron mejor al tratamiento, la densidad del receptor AMPA aumentó especialmente en los lóbulos parietal y occipital, así como en la corteza frontal.

El aumento de densidad del
El aumento de densidad del receptor AMPA en lóbulos parietal, occipital y corteza frontal se vinculó a mejoras clínicas con ketamina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hallazgo relevante se registró en la habénula, una estructura cerebral profunda relacionada con el procesamiento de la decepción y la regulación del ánimo, donde la reducción de la densidad del receptor AMPA se asoció directamente con una mejoría clínica significativa.

Qué relación existe entre los cambios cerebrales y la respuesta clínica

Estos resultados establecen, por primera vez en humanos, una relación clara entre los cambios en el receptor AMPA y la evolución positiva de los síntomas depresivos tras el tratamiento con ketamina. Además, el estudio identificó diferencias notorias en la densidad de este receptor entre quienes padecen depresión resistente y los voluntarios sanos, un aspecto que hasta ahora no se había documentado. StudyFinds subraya que también se observaron cambios relevantes en la corteza visual, donde los aumentos en la densidad acompañaron a recuperaciones más favorables.

El receptor AMPA es una proteína que regula la transmisión de señales eléctricas entre neuronas y tiene un papel central en procesos como el ánimo, la motivación y la plasticidad cerebral. Hasta este estudio, la acción de la ketamina sobre el receptor AMPA solo se había evidenciado en modelos animales.

El estudio estableció una relación
El estudio estableció una relación directa entre los cambios cerebrales y la respuesta clínica positiva tras infusión de ketamina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados obtenidos por el equipo japonés, según informó StudyFinds, confirman que la ketamina genera variaciones medibles en la densidad de los receptores AMPA en diversas regiones corticales y subcorticales de los pacientes humanos.

El equipo de investigación destacó como “prometedor” que la coincidencia entre los resultados en humanos y los experimentos previos en animales refuerce el potencial de la ketamina como alternativa terapéutica para la depresión resistente. Las modificaciones detectadas parecen estar directamente relacionadas con el efecto clínico antidepresivo observado en los pacientes tratados.

Aplicaciones clínicas y limitaciones del estudio

Según el portal StudyFinds, la medición de la densidad del receptor AMPA antes de comenzar el tratamiento podría, a futuro, ayudar a identificar a los pacientes con mayor probabilidad de beneficiarse de la ketamina.

Los autores del estudio señalaron que la distribución de estos receptores podría influir en la selección de estrategias terapéuticas más precisas. Una de las principales limitaciones del trabajo es que la muestra incluyó únicamente pacientes japoneses y un número relativamente reducido de casos, lo que impide extrapolar los resultados a otros grupos étnicos o demográficos sin estudios adicionales.

Los expertos advierten sobre las
Los expertos advierten sobre las limitaciones del estudio, la necesidad de trabajos adicionales y el uso médico controlado de la ketamina por posibles efectos adversos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la ketamina es un fármaco cuyo uso debe restringirse a entornos médicos controlados, dada la posibilidad de efectos adversos como la disociación y el riesgo de dependencia en tratamientos prolongados, así como su coste elevado.

Este avance permite a la comunidad científica profundizar en los mecanismos cerebrales involucrados en la recuperación clínica de la depresión resistente y abre la puerta al desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas más eficaces y personalizadas.

Los autores, citados por StudyFinds, consideran que comprender con mayor precisión estos procesos facilitará la identificación de biomarcadores y el diseño de tratamientos dirigidos para quienes no encuentran alivio con los antidepresivos tradicionales.

