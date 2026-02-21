Ciencia

El lenguaje secreto de los loros de nuca amarilla sorprende a la ciencia

Un nuevo estudio revela que estas aves de Costa Rica organizan sus vocalizaciones con patrones comparables al humano, lo que cambia la forma de entender la comunicación animal, según advierte Muy Interesante

Guardar
El estudio revela que los
El estudio revela que los loros de nuca amarilla emplean reglas sintácticas en sus vocalizaciones, desafiando la exclusividad humana del lenguaje complejo (Foto: Wikimedia)

El hallazgo sobre los loros de nuca amarilla emplean reglas sintácticas internas en sus vocalizaciones ha cuestionado la idea de que el lenguaje complejo es exclusivo del ser humano. Un estudio divulgado por Muy Interesante detalla cómo estas aves, en libertad, organizan sus duetos gorjeados siguiendo patrones estructurales comparables a los del lenguaje humano. Este avance fue posible al aplicar herramientas de análisis lingüístico sobre grabaciones de loros salvajes en el noroeste de Costa Rica.

El estudio: loros y sintaxis en la naturaleza

El equipo centró su investigación en el loro de nuca amarilla (Amazona auropalliata), especie crítica en peligro, para examinar la comunicación en su entorno natural. Según Muy Interesante, el trabajo partió de la hipótesis de la complejidad social, que plantea que animales con sociedades evolucionadas desarrollan sistemas de comunicación animal compleja.

Estos loros poseen un cerebro grande, vida longeva, aprendizaje vocal continuado y una estructura social fisión-fusión en la que se agrupan y separan de forma dinámica. Durante la época de cría, las parejas defienden activamente su territorio, lo que promueve interacciones vocales sofisticadas.

En la especie se diferencian dos tipos principales de duetos: los primarios, más simples y frecuentes, y los gorjeados, rápidos y variados, a menudo vinculados a intereses territoriales. Estudios anteriores habían identificado reglas sintácticas en los duetos primarios, pero se desconocía si los duetos gorjeados obedecían patrones organizados o eran simples muestras de variación sonora.

Metodología: del campo al análisis lingüístico

El patrón de alternancia en
El patrón de alternancia en los duetos, donde la hembra inicia y el macho responde, revela una coordinación precisa en tiempo real (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para responder a la pregunta, los investigadores grabaron duetos gorjeados de 13 parejas reproductoras entre 2006 y 2008 en Costa Rica. Tras un filtrado por calidad, se analizaron 52 duetos gorjeados mediante espectrogramas y audición directa, evaluando parámetros como duración, frecuencia y estructura armónica.

El equipo clasificó 36 tipos de llamadas distintos, junto a variantes poco comunes. Los autores, citados por Muy Interesante, explicaron: “Estos duetos están marcados por un amplio léxico de 36 tipos de llamadas, con variantes adicionales”. Este repertorio supera ampliamente los cuatro tipos presentes en los duetos primarios y refleja una complejidad considerable.

La distribución de los tipos de llamada mostró sesgos por sexo en más de la mitad de los casos; hembras y machos producían ciertos sonidos de forma diferenciada. El patrón de alternancia, en el que la hembra inicia la secuencia y el macho responde ligeramente después, evidencia coordinación en tiempo real. La clasificación de llamadas tuvo un 92% de coincidencia, lo que refuerza la solidez del análisis.

El avance clave llegó con la aplicación de Voyant Tools, un programa de análisis textual, para localizar “reglas combinatorias” en la secuencia de llamadas. Mediante análisis estadístico se revisó cómo ciertas llamadas tienden a repetirse juntas o a evitar asociarse, identificando patrones estructurales.

Resultados: estructura interna y flexibilidad de los duetos

El análisis de las llamadas
El análisis de las llamadas vocales de loros demuestra que no se forman de manera aleatoria, según los expertos (Foto: Wikimedia)

El análisis reveló que las llamadas vocales de los loros no se forman al azar. Según los investigadores citados por Muy Interesante, “se distribuían de manera no aleatoria dentro de los duetos y están organizadas por reglas sintácticas”. Se detectaron 19 colocaciones positivas (tipos de llamadas que coinciden más de lo esperable) y cuatro negativas, en las que ciertas llamadas nunca aparecen juntas.

Algunas vocalizaciones solían agruparse en secuencias identificables, mientras que otras evitaban asociarse. Aproximadamente la mitad de los tipos de llamadas se agrupan en segmentos específicos del dueto: inicio, centro o final. Las pruebas estadísticas confirmaron que estas asociaciones son significativas y no fortuitas.

A pesar de las reglas detectadas, los duetos mostraron una alta flexibilidad estructural. De los 54 duetos revisados, solo dos seguían secuencias totalmente idénticas, mientras que el resto resultaron secuencias únicas sujetas a reglas combinatorias.

Los autores resumen: “Nuestro examen detallado de los duetos gorjeados reveló duetos estructurados sintácticamente, pero flexibles”. Esta combinación de estructura y variabilidad evoca mecanismos del lenguaje humano, en los que una gramática permite crear numerosas frases a partir de reglas limitadas.

¿Paralelismo con el lenguaje humano? Diferencias clave

El estudio no halló evidencia
El estudio no halló evidencia de semántica definida en las llamadas, aunque sí confirmó reglas de orden y combinación similares a la sintaxis humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la organización de vocalizaciones es sintáctica, el estudio señala que no se ha demostrado una semántica definida para cada llamada o combinación. La estructura hallada se refiere al orden de los elementos, no necesariamente al significado de cada uno.

La sintaxis alude a las reglas que establecen cómo se ordenan y combinan las unidades de comunicación, como ocurre con las palabras en las oraciones. En los loros, ciertas llamadas se agrupan según patrones predecibles, mientras otras se excluyen, marcando una infraestructura interna en la secuencia.

Por su parte, la semántica implica dotar de significado específico a cada señal o conjunto, una característica que aún no se ha demostrado en estos loros. Según la evidencia presentada, aunque existen reglas estructurales, la relación entre vocalización y concepto permanece sin confirmar.

La pragmática aborda cómo el sentido de una señal varía según el contexto. Una vocalización, aunque idéntica en forma, puede cumplir funciones distintas según la situación social o ambiental, lo que introduce una complejidad adicional pendiente de aclarar.

Implicaciones para la evolución del lenguaje y la conservación

Los loros exhiben flexibilidad temporal
Los loros exhiben flexibilidad temporal al alternar distintas secuencias de llamadas durante los duetos vocales (Imagen ilustrativa Infobae)

Este descubrimiento fortalece la hipótesis de que la sintaxis combinatoria puede surgir en animales con sociedades avanzadas, ampliando las perspectivas sobre la evolución del lenguaje fuera del ser humano. El equipo recalcó, según Muy Interesante: “La sintaxis combinatoria presentada por los loros es notable por varias razones; encontramos más de 20 reglas sintácticas (colocaciones positivas y negativas), flexibilidad en cuándo se presentan las llamadas a lo largo de los duetos, diversos grados de sesgo sexual y un gran repertorio de 36 tipos de llamadas”.

La transferencia de herramientas lingüísticas humanas al estudio de aves ha permitido analizar y comparar sistemas comunicativos bajo criterios unificados. Esta metodología también tiene consecuencias relevantes para la conservación.

El loro de nuca amarilla enfrenta la amenaza por pérdida de hábitat y captura ilegal, lo cual pone en riesgo tanto a la especie como a la transmisión cultural de su sistema vocal. Los hallazgos informados por Muy Interesante resaltan la urgencia de proteger no solo a las poblaciones, sino también el entramado comunicativo que sustenta la vida social y cultural de la especie.

Preservar a los loros de nuca amarilla significa mantener una red compleja de interacción y aprendizaje vocal, cuyo valor constituye un patrimonio biológico singular.

Temas Relacionados

Loro De Nuca AmarillaComunicación AnimalLenguaje HumanoSintaxis CombinatoriaConservación De EspeciesMuy InteresanteNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cáncer de colon: un gran estudio confirmó que la colonoscopía y el test FIT reducen los casos graves

Por primera vez, un estudio aleatorizado de gran escala valida la eficacia de ambos métodos de cribado al incrementar la detección precoz y disminuir los diagnósticos en fases avanzadas

Cáncer de colon: un gran

La NASA superó una prueba decisiva y la vuelta del hombre a la Luna sería a principios de marzo

Artemis II completó el ensayo general del cohete SLS y la nave que llevarán astronautas más allá de la órbita terrestre por primera vez desde 1972, un paso clave hacia una nueva era de exploración espacial

La NASA superó una prueba

El aceite de oliva extra virgen ayuda a preservar la memoria, reveló un estudio

Investigadores de la Universitat Rovira i Virgili, en España, identificaron el vínculo entre su consumo regular y una mejor función cerebral, mediado por la diversidad de bacterias beneficiosas en el intestino

El aceite de oliva extra

La FDA cambia de postura y revisará la vacuna antigripal basada en ARNm de Moderna

Tras el rechazo inicial, la agencia estadounidense aceptó analizar los datos de los ensayos clínicos del inmunizante. En caso de ser aprobado, beneficiará a los adultos mayores

La FDA cambia de postura

El mayor mapa genético del cáncer en gatos identificó similitudes con los tumores humanos

Una investigación internacional obtuvo el primer oncogenoma felino a gran escala. Detectaron mutaciones clave que podrían inspirar nuevas terapias y el trabajo conjunto entre veterinaria y medicina

El mayor mapa genético del
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jorge Celedón, Silvestre Dangond, Fanny

Jorge Celedón, Silvestre Dangond, Fanny Lu, y ChocQuibTown: estos álbumes colombianos cumplen 20 años en 2026

Daniel Briceño señaló a Diana Ángel de ser de “doble moral” y la actriz respondió calificándolo de “oportunista”: “Mediocre campaña”

Lluvias intensas en el sur del Perú elevan riesgo de desbordes y afectan cultivos en Ica, Arequipa y Moquegua

Primera pelea pública entre “therians” en Barranquilla genera debate en redes sociales, todo quedó en video

Arequipa en emergencia: granizada, truenos y lluvias intensas golpean a la Ciudad Blanca

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

EE.UU. e Indonesia fijan aranceles y pactan compras por valor de 33.000 millones dólares

Quito protesta contra nueva ley de Noboa que limita el gasto de municipios en funcionarios

Asfura confirma que Honduras oficializará el 6 de marzo su retorno a ente arbitral del BM

Cámara Baja argentina aprueba la reforma laboral con modificaciones y regresa al Senado

111-126. Los Pistons dan otro golpe de autoridad y conquistan el Madison Square Garden

ENTRETENIMIENTO

La inesperada confesión de Sydney

La inesperada confesión de Sydney Sweeney: cuál es la banda que marcó su infancia e inspiró su carrera

“Aprendí que el rechazo me hace más fuerte”, afirmó Madelaine Petsch sobre su camino en Hollywood

“Reiniciar tu carrera a los 30 es aterrador”: Priyanka Chopra Jonas relata el desafío de conquistar Hollywood

De fan a protagonista: la complicidad de McKenna Grace con Josh Hutcherson y un sueño cumplido en Los Juegos del Hambre

El secreto detrás de Jenga: cómo una idea simple conquistó el mundo de los juegos