El lenguaje secreto de los loros de nuca amarilla sorprende a la ciencia

El estudio revela que los loros de nuca amarilla emplean reglas sintácticas en sus vocalizaciones, desafiando la exclusividad humana del lenguaje complejo (Foto: Wikimedia)

El hallazgo sobre los loros de nuca amarilla emplean reglas sintácticas internas en sus vocalizaciones ha cuestionado la idea de que el lenguaje complejo es exclusivo del ser humano. Un estudio divulgado por Muy Interesante detalla cómo estas aves, en libertad, organizan sus duetos gorjeados siguiendo patrones estructurales comparables a los del lenguaje humano. Este avance fue posible al aplicar herramientas de análisis lingüístico sobre grabaciones de loros salvajes en el noroeste de Costa Rica.

El estudio: loros y sintaxis en la naturaleza

El equipo centró su investigación en el loro de nuca amarilla (Amazona auropalliata), especie crítica en peligro, para examinar la comunicación en su entorno natural. Según Muy Interesante, el trabajo partió de la hipótesis de la complejidad social, que plantea que animales con sociedades evolucionadas desarrollan sistemas de comunicación animal compleja.

Estos loros poseen un cerebro grande, vida longeva, aprendizaje vocal continuado y una estructura social fisión-fusión en la que se agrupan y separan de forma dinámica. Durante la época de cría, las parejas defienden activamente su territorio, lo que promueve interacciones vocales sofisticadas.

En la especie se diferencian dos tipos principales de duetos: los primarios, más simples y frecuentes, y los gorjeados, rápidos y variados, a menudo vinculados a intereses territoriales. Estudios anteriores habían identificado reglas sintácticas en los duetos primarios, pero se desconocía si los duetos gorjeados obedecían patrones organizados o eran simples muestras de variación sonora.

Metodología: del campo al análisis lingüístico

El patrón de alternancia en los duetos, donde la hembra inicia y el macho responde, revela una coordinación precisa en tiempo real (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para responder a la pregunta, los investigadores grabaron duetos gorjeados de 13 parejas reproductoras entre 2006 y 2008 en Costa Rica. Tras un filtrado por calidad, se analizaron 52 duetos gorjeados mediante espectrogramas y audición directa, evaluando parámetros como duración, frecuencia y estructura armónica.

El equipo clasificó 36 tipos de llamadas distintos, junto a variantes poco comunes. Los autores, citados por Muy Interesante, explicaron: “Estos duetos están marcados por un amplio léxico de 36 tipos de llamadas, con variantes adicionales”. Este repertorio supera ampliamente los cuatro tipos presentes en los duetos primarios y refleja una complejidad considerable.

La distribución de los tipos de llamada mostró sesgos por sexo en más de la mitad de los casos; hembras y machos producían ciertos sonidos de forma diferenciada. El patrón de alternancia, en el que la hembra inicia la secuencia y el macho responde ligeramente después, evidencia coordinación en tiempo real. La clasificación de llamadas tuvo un 92% de coincidencia, lo que refuerza la solidez del análisis.

El avance clave llegó con la aplicación de Voyant Tools, un programa de análisis textual, para localizar “reglas combinatorias” en la secuencia de llamadas. Mediante análisis estadístico se revisó cómo ciertas llamadas tienden a repetirse juntas o a evitar asociarse, identificando patrones estructurales.

Resultados: estructura interna y flexibilidad de los duetos

El análisis de las llamadas vocales de loros demuestra que no se forman de manera aleatoria, según los expertos (Foto: Wikimedia)

El análisis reveló que las llamadas vocales de los loros no se forman al azar. Según los investigadores citados por Muy Interesante, “se distribuían de manera no aleatoria dentro de los duetos y están organizadas por reglas sintácticas”. Se detectaron 19 colocaciones positivas (tipos de llamadas que coinciden más de lo esperable) y cuatro negativas, en las que ciertas llamadas nunca aparecen juntas.

Algunas vocalizaciones solían agruparse en secuencias identificables, mientras que otras evitaban asociarse. Aproximadamente la mitad de los tipos de llamadas se agrupan en segmentos específicos del dueto: inicio, centro o final. Las pruebas estadísticas confirmaron que estas asociaciones son significativas y no fortuitas.

A pesar de las reglas detectadas, los duetos mostraron una alta flexibilidad estructural. De los 54 duetos revisados, solo dos seguían secuencias totalmente idénticas, mientras que el resto resultaron secuencias únicas sujetas a reglas combinatorias.

Los autores resumen: “Nuestro examen detallado de los duetos gorjeados reveló duetos estructurados sintácticamente, pero flexibles”. Esta combinación de estructura y variabilidad evoca mecanismos del lenguaje humano, en los que una gramática permite crear numerosas frases a partir de reglas limitadas.

¿Paralelismo con el lenguaje humano? Diferencias clave

El estudio no halló evidencia de semántica definida en las llamadas, aunque sí confirmó reglas de orden y combinación similares a la sintaxis humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la organización de vocalizaciones es sintáctica, el estudio señala que no se ha demostrado una semántica definida para cada llamada o combinación. La estructura hallada se refiere al orden de los elementos, no necesariamente al significado de cada uno.

La sintaxis alude a las reglas que establecen cómo se ordenan y combinan las unidades de comunicación, como ocurre con las palabras en las oraciones. En los loros, ciertas llamadas se agrupan según patrones predecibles, mientras otras se excluyen, marcando una infraestructura interna en la secuencia.

Por su parte, la semántica implica dotar de significado específico a cada señal o conjunto, una característica que aún no se ha demostrado en estos loros. Según la evidencia presentada, aunque existen reglas estructurales, la relación entre vocalización y concepto permanece sin confirmar.

La pragmática aborda cómo el sentido de una señal varía según el contexto. Una vocalización, aunque idéntica en forma, puede cumplir funciones distintas según la situación social o ambiental, lo que introduce una complejidad adicional pendiente de aclarar.

Implicaciones para la evolución del lenguaje y la conservación

Los loros exhiben flexibilidad temporal al alternar distintas secuencias de llamadas durante los duetos vocales (Imagen ilustrativa Infobae)

Este descubrimiento fortalece la hipótesis de que la sintaxis combinatoria puede surgir en animales con sociedades avanzadas, ampliando las perspectivas sobre la evolución del lenguaje fuera del ser humano. El equipo recalcó, según Muy Interesante: “La sintaxis combinatoria presentada por los loros es notable por varias razones; encontramos más de 20 reglas sintácticas (colocaciones positivas y negativas), flexibilidad en cuándo se presentan las llamadas a lo largo de los duetos, diversos grados de sesgo sexual y un gran repertorio de 36 tipos de llamadas”.

La transferencia de herramientas lingüísticas humanas al estudio de aves ha permitido analizar y comparar sistemas comunicativos bajo criterios unificados. Esta metodología también tiene consecuencias relevantes para la conservación.

El loro de nuca amarilla enfrenta la amenaza por pérdida de hábitat y captura ilegal, lo cual pone en riesgo tanto a la especie como a la transmisión cultural de su sistema vocal. Los hallazgos informados por Muy Interesante resaltan la urgencia de proteger no solo a las poblaciones, sino también el entramado comunicativo que sustenta la vida social y cultural de la especie.

Preservar a los loros de nuca amarilla significa mantener una red compleja de interacción y aprendizaje vocal, cuyo valor constituye un patrimonio biológico singular.