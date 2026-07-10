Mabel Cartagena confesó que se inyectó para bajar de peso: “Vomitaba demasiado”

La presentadora Mabel Cartagena revela que bajó de peso con inyecciones supervisadas

Durante los últimas semanas, los seguidores de Mabel Cartagena notaron un cambio físico en la presentadora, empresaria y creadora de contenido.

La barranquillera, que en varias ocasiones había hablado abiertamente sobre su intención de reducir medidas y llegar a un peso con el que se sintiera más cómoda, dejó de referirse al tema de los kilos de más mientras sus fanáticos empezaban a preguntarse cuál había sido el proceso detrás de su transformación.

La respuesta llegó en la noche del 9 de julio a través de una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, donde una seguidora le preguntó directamente cómo había conseguido bajar de peso.

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“¿Mabel cómo lograste bajar tantos kilos?”, fue la pregunta que recibió la presentadora.

Mabel Cartagena reveló el tratamiento con el que logró bajar de peso y explicó por qué no quiso decir qué se aplicó - crédito @flakycartagena/IG

Sin rodeos, Cartagena decidió responder y revelar parte del tratamiento al que se sometió, aunque dejó claro que no entregaría el nombre del producto utilizado, debido a que considera que este tipo de procedimientos deben realizarse con acompañamiento profesional.

“Gordi, me inyecté, punto, me inyecté”, afirmó la creadora de contenido al referirse al método que utilizó para bajar de peso.

La empresaria explicó que su proceso no fue improvisado y que antes de iniciar cualquier aplicación acudió a un especialista en endocrinología, el cual evaluó su estado de salud mediante diferentes exámenes médicos.

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“Lo hice todo a través de endocrino. Primero me tuvieron que hacer unos exámenes médicos y cuando ya salieron todos los exámenes me dijeron: ‘Listo, lo vas a hacer’”, contó a sus seguidores.

Aunque actualmente asegura sentirse satisfecha con los resultados, Mabel Cartagena reveló que al inicio del tratamiento tuvo algunas dificultades.

Mabel Cartagena contó que bajó de peso con inyecciones y bajo control de un endocrinólogo - crédito @flakycartagena/Instagram

Según relató, la primera alternativa que probó no tuvo los efectos esperados, ya que, aunque logró perder peso, presentó fuertes molestias que hicieron que el proceso fuera difícil de mantener.

“La primera vez que me inyecté lo hice con una marca, pero no me fue bien. Es decir, bajé mucho de peso, pero vomitaba demasiado y no me parecía sano y también me parecía como inviable”, explicó Cartagena.

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Ante esa situación, indicó que el tratamiento fue ajustado y posteriormente pasó a otra marca, con la cual tuvo una mejor experiencia.

“Me cambiaron el tratamiento a otra marca y me fue superbien. No me dio nada, ni efecto rebote, nada, nada. La verdad me fue muy bien”, aseguró.

En ese momento, Mabel aprovechó para aclarar que le habían llegado preguntas a sus mensajes privados de sus seguidores indagando por el procedimiento que se había realizado y que si estaba relacionado con péptidos, una alternativa que algunas personas han mencionado en redes sociales para tratamientos de la pérdida de peso.

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Mabel Cartagena contó cómo bajó de peso con control - crédito @flakycartagena/IG

Sin embargo, Cartagena negó que ese fuera el método utilizado y aseguró que ni siquiera tenía claridad sobre ese tipo de sustancias.

“Por ahí me estaban preguntando que si yo me inyecté péptidos. No, ni siquiera sé qué es eso, pero eso no fue lo que me inyecté”, afirmó.

La presentadora insistió en que no revelaría el nombre del medicamento o producto porque considera que compartir ese dato sin contexto médico podría llevar a que otras personas intenten replicar el proceso sin supervisión.

“Que yo les diga cuál fue la inyección que me puse, no lo voy a hacer porque esto hay que mantenerlo, esto hay que hacerlo de forma full responsable”, señaló la presentadora.

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Además, explicó que su decisión está relacionada con evitar que alguien pueda iniciar un tratamiento similar sin una valoración adecuada.

“Si yo fui a un médico, un endocrino, hice todo así, pues siento que ustedes deben hacerlo igual. ¿Qué tal que les vaya mal? Va a ser culpa mía”, comentó Mabel Cartagena.

Esta sería la razón por la que Mabel no dice qué se inyectó - crédito @flakycartagena/Instagram

Antes de revelar el tratamiento, Mabel Cartagena ya había hablado en sus redes sociales sobre su intención de cambiar algunos hábitos relacionados con su alimentación y actividad física.

La presentadora había contado que se encontraba trabajando para reducir medidas y mejorar su composición corporal, aunque durante ese tiempo no entregó mayores detalles sobre el camino que estaba siguiendo.

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Por eso, sus seguidores comenzaron a notar los cambios y a preguntarle directamente qué había hecho para lograr una transformación que, según ella misma explicó, estuvo acompañada por profesionales de la salud.

La revelación generó diferentes reacciones entre sus seguidores, especialmente porque la creadora de contenido decidió hablar del tema, pero manteniendo reserva sobre el nombre específico del tratamiento.