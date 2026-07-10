Colombia

María Fernanda Cabal reveló la crisis económica que vivió junto a José Félix Lafaurie cuando eran recién casados: “Pasó del estrato seis al dos”

La senadora relató cómo la apertura económica acabó con la estabilidad de la familia y obligó a la pareja a reinventarse desde los primeros meses de su vida juntos

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La relación de la senadora María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie es objeto de especulaciones y críticas - crédito María Fernanda Cabal/Facebook
La senadora Cabal narra el derrumbe económico que vivió junto a José Félix Lafaurie en los primeros meses de su matrimonio - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

La entrevista que María Fernanda Cabal concedió a la revista Soho permitió conocer aspectos íntimos y poco explorados de su vida, muy alejados de la arena política en la que suele moverse.

Entre las revelaciones más impactantes de esa conversación destaca el relato sobre la profunda crisis económica que vivió junto a su esposo, José Félix Lafaurie, apenas semanas después de casarse, un episodio que marcó su historia familiar y personal.

Cabal y Lafaurie, quienes llevan más de tres décadas juntos, se conocieron cuando ella tenía 26 años y él ya era una figura reconocida en el sector agropecuario colombiano. “Chequera mata galán”, recuerda la senadora, refiriéndose sin rodeos al atractivo inicial que le generó la posición económica de su futuro esposo: “Es el viejo feo y millonario, pero que tiene a todas las mujercitas alrededor. La que diga que no, está diciendo mentiras. Me gustaba que tuviera plata, eso me daba seguridad y tranquilidad”.

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Cabal reveló que una crisis económica marcó los primeros meses de su matrimonio - crédito Montaje Infobae
Cabal reveló que una crisis económica marcó los primeros meses de su matrimonio - crédito Montaje Infobae

Sin embargo, esa estabilidad se perdió casi de inmediato. Al poco tiempo de casarse, José Félix Lafaurie, por entonces viceministro de Agricultura, enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida profesional y personal. La apertura económica impulsada en la década de los noventa en Colombia golpeó con fuerza al sector algodonero, dejando a múltiples empresarios al borde de la quiebra, entre ellos al propio Lafaurie.

“Al mes de casados, la estabilidad económica que tanto le gustaba de su marido se esfumó como mota de algodón al viento”, narra Cabal en la entrevista con Soho.

Sin importar que su esposo José Félix Lafaurie sea negociador, María Fernanda Cabal dice que “el ELN es un grupo terrorista”. Foto: Instagram: @jf_lafaurie
La quiebra del sector algodonero alteró radicalmente la economía familiar - crédito Foto: Instagram: @jf_lafaurie

La situación crítica no solo afectó a la familia Lafaurie Cabal, sino a miles de personas en la región Caribe y el Valle del Cauca. “El país pasó de la era dorada algodonera, que generaba más de un millón de empleos, a cifras ínfimas cercanas a la extinción de los cultivos. La gente pasó del estrato seis al dos, debiendo todo a los bancos, porque se abrió la economía y entró algodón barato de la India. Se reventó todo el mundo y vino ya después el desierto de regiones que se volvieron prácticamente ciudades fantasma”, relató la senadora para la revista.

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Lejos de cualquier privilegio, la pareja enfrentó nueve años de dificultades económicas, con deudas abrumadoras y la incertidumbre constante sobre el futuro. María Fernanda Cabal recordó ese periodo como una etapa decisiva para su matrimonio y su carácter: “Esa fue la temporada en la que me probé como compañera y mujer trabajadora, y también donde se afianzó un matrimonio en el que la convivencia no ha sido fácil”.

Tras superar ese periodo de inestabilidad, la familia Lafaurie Cabal logró rehacerse. María Fernanda y José Félix han formado una familia con cuatro hijos y, a lo largo de los años, han construido una vida en la que la política, el trabajo gremial y el apoyo mutuo han sido protagonistas.

Nueve años de dificultades económicas pusieron a prueba la fortaleza de la pareja | Foto: Instagram @
Nueve años de dificultades económicas pusieron a prueba la fortaleza de la pareja | Foto: Instagram @

¿Quién es José Félix Lafaurie?

El esposo de María Fernanda Cabal es una de las figuras más influyentes del sector agropecuario colombiano. Nacido en La Guajira, Lafaurie ha ocupado cargos clave en la administración pública y es conocido por su liderazgo como presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). Su trayectoria incluye una amplia gestión gremial y política, así como una presencia continua en debates sobre el campo y la economía rural en Colombia.

Además de su trabajo en el sector agrícola, Lafaurie ha sido consultor, columnista y dirigente empresarial. Su vida en pareja con Cabal ha estado marcada tanto por la exposición mediática como por los retos personales, entre los que la crisis económica temprana ocupa un lugar central en su historia compartida.

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y esposo de María Fernanda Cabal. Foto: Cortesía
José Félix Lafaurie es reconocido como uno de los principales líderes del agro colombiano Foto: Cortesía

Su carrera ha alternado entre cargos en el sector público y responsabilidades en el sector privado. Inició en la política a una edad temprana: a los 22 años fue elegido diputado en el Cesar. Posteriormente, se desempeñó como gerente departamental del Seguro Social en la década de 1980, presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar y director de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar).

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