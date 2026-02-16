¿El ayuno intermitente ayuda a perder más peso que otras dietas tradicionales?

El ayuno intermitente no mostró efectos clínicamente significativos en la pérdida de peso para adultos con sobrepeso, según una revisión de Cochrane. (Freepik)

El ayuno intermitente consiste en alternar períodos en los que se consume muy poca o ninguna energía con otros de alimentación normal.

Es una estrategia que se hizo popular en redes sociales por la promesa de que permite bajar el sobrepeso de manera rápida.

Sin embargo, una revisión de estudios de la organización Cochrane, que está formada por 11.000 miembros, puso en duda ese entusiasmo.

“El ayuno intermitente simplemente no parece funcionar para adultos con sobrepeso u obesidad que intentan perder peso”, afirmó Luis Garegnani, autor principal de la investigación y director del Centro Cochrane Asociado del Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires, en Argentina.

La revisión Cochrane analizó 22 ensayos clínicos con 1.995 participantes de diferentes continentes sobre el ayuno intermitente y la obesidad (Canva)

El equipo de investigadores analizó los resultados de 22 ensayos clínicos aleatorizados en los que participaron 1.995 adultos de Norteamérica, Europa, China, Australia y Sudamérica.

En esos estudios, se probaron diferentes modalidades de ayuno, como dejar de comer en días alternos o restringir las comidas a ciertas horas del día.

La mayoría de los ensayos realizó un seguimiento de los participantes durante hasta 12 meses.

La mayoría de los estudios sobre ayuno intermitente tuvieron seguimiento de hasta 12 meses, limitando las conclusiones sobre efectos a largo plazo. (Freepik)

El hallazgo central fue claro: el ayuno intermitente no mostró un efecto clínicamente significativo sobre la pérdida de peso en comparación con los consejos alimentarios habituales o con no hacer nada.

Esta conclusión desafía la creencia popular reforzada por el contenido viral en plataformas digitales.

Dudas y matices en la ciencia

El estudio reafirma que la popularidad digital del ayuno intermitente no se corresponde con la evidencia científica disponible sobre su eficacia para bajar de peso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión también examinó los límites y alcances de la evidencia. Los efectos secundarios observados no permitieron a los autores extraer conclusiones definitivas.

“La evidencia científica sigue siendo limitada, con solo 22 ensayos, muchos con muestras pequeñas e informes inconsistentes”, detalló Garegnani.

Otro factor importante es el perfil de los participantes: la mayoría eran personas blancas de países de ingresos altos, por lo que no se sabe si los resultados serían iguales en otros grupos.

“La obesidad es una enfermedad crónica. Los ensayos a corto plazo dificultan guiar la toma de decisiones a largo plazo para médicos y pacientes”, remarcó Garegnani.

La revisión destacó que pocos estudios han considerado los efectos a largo plazo, lo que restringe la posibilidad de hacer recomendaciones universales.

Frente a la popularidad del ayuno intermitente en internet, Garegnani alertó sobre la diferencia entre la percepción pública y la evidencia científica.

¿El ayuno intermitente es una opción recomendada en todos los casos?

Los expertos advierten que la mayoría de los participantes de los ensayos eran personas blancas de países ricos, lo que dificulta generalizar los resultados globalmente. (Freepik)

“El ayuno intermitente podría ser una opción razonable para algunas personas, pero la evidencia actual no justifica el entusiasmo que vemos en las redes sociales”.

Por eso, los investigadores aconsejaron no generalizar los resultados. “Estos resultados podrían dar pistas, pero no se pueden extrapolar a toda la población, ya que podrían variar según el sexo, la edad, el origen étnico, el estado de la enfermedad o los trastornos o conductas alimentarios subyacentes”, indicó Garegnani.

La cautela ante recomendaciones generales es compartida por Eva Madrid, investigadora de la Unidad de Síntesis de Evidencia Cochrane de Iberoamérica.

“Con la evidencia actual disponible, es difícil hacer una recomendación general. Los médicos deberán adoptar un enfoque individualizado para cada caso a la hora de asesorar a adultos con sobrepeso para adelgazar”, señaló Madrid.

Los beneficios potenciales del ayuno intermitente incluyen cetosis nutricional, que favorece antioxidantes, antiinflamatorios y mejor calidad de vida para algunas personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde España, Ana Belén Crujeiras, miembro de la Sociedad Española de Obesidad y jefa de Epigenómica en el grupo de Endocrinología y Nutrición del Instituto de Investigación en Salud de Santiago (IDIS), opinó: “Es una revisión rigurosa que cumple con los estándares científicos para las revisiones sistemáticas. Sugiere que el ayuno intermitente no adelgaza más que las dietas tradicionales”.

No obstante, “la calidad de muchos estudios es limitada y el seguimiento, breve, por lo que no puede considerarse la última palabra”, sostuvo Crujeiras al ser consultado por SMC España.

Además, añadió: “El ayuno intermitente puede ser útil en muchos casos; existen evidencias científicas que lo respaldan. Si se realiza correctamente, genera una situación de cetosis nutricional, que puede aportar beneficios para la salud, ya que los cuerpos cetónicos presentan propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, además de actuar como moléculas señalizadoras capaces de modular mecanismos epigenéticos”.

La supervisión profesional resulta esencial antes de adoptar ayuno intermitente, ya que los tratamientos para la obesidad deben adaptarse al perfil y necesidades del paciente (Imagen Ilustrativa Infobae).

Se ha observado que “este estado de cetosis nutricional se relaciona con mejor bienestar y calidad de vida”, afirmó.

La obesidad es una enfermedad crónica que requiere un abordaje integral y personalizado.

Los tratamientos deben adaptarse a cada persona, porque ciertas estrategias funcionan en unos individuos y otras, en diferentes casos, según el estilo de vida, las preferencias y el perfil fisiológico.

La supervisión de un profesional en nutrición o endocrinología resulta imprescindible para encontrar la mejor opción.