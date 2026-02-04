Cómo algunas aves perfecciónan su canto y ofrecen claves para el aprendizaje en humanos

El estudio del HHMI analiza el papel de la dopamina en el proceso de aprendizaje de los pinzones cebra

En una sala silenciosa de laboratorio, un pequeño ave pinzón cebra repite una y otra vez una melodía sencilla. No busca comida ni esquiva depredadores. Está practicando una canción que, con el tiempo, será decisiva para atraer a una pareja. Lo que ocurre en su cerebro durante ese proceso acaba de revelar una respuesta fascinante sobre cómo los animales —y los humanos— aprenden habilidades complejas.

El Howard Hughes Medical Institute (HHMI), en colaboración con la Universidad de Columbia, publicó recientemente un estudio que profundiza en la función de la dopamina durante el aprendizaje vocal. Esta sustancia química, famosa por su relación con las recompensas y el placer, resulta ser la guía interna que evalúa cada intento de canto en los pinzones cebra. Los científicos observaron que, al distorsionar una nota específica en la canción del ave, los niveles de dopamina caían. Cuando esa nota volvía a sonar correctamente, la dopamina se disparaba.

La dopamina actúa como guía interna que evalúa cada intento de canto en estas aves

“Estos resultados apoyan la teoría de que incluso las recompensas internas y sutiles emplean dopamina”, explicó Vikram Gadagkar, investigador principal del equipo, en el comunicado oficial del instituto. El hallazgo sugirió que el cerebro no solo responde a premios tangibles, sino que motiva la mejora continua en tareas donde el único beneficio es la perfección.

Práctica y presentación: dos modos, dos cerebros

El trabajo de Gadagkar y su equipo reveló una diferencia clave entre la práctica vocal y la presentación en público. Durante los ensayos, la dopamina responde con intensidad ante los errores y los aciertos, impulsando el aprendizaje. Pero en el momento en que el macho de pinzón cebra canta para una hembra —cuando la canción se convierte en cortejo y la presión aumenta—, esa señal dopaminérgica disminuye.

Según detalló el HHMI, los investigadores notaron que los machos dejan de enfocarse en aprender ante una audiencia. El cerebro parece cambiar de objetivo: de mejorar, a impresionar. Lo llamativo es que, cuando la hembra responde al canto con una vocalización breve, la dopamina vuelve a subir. “Como cualquier intérprete musical, los machos buscan refuerzo positivo de su público”, relató Gadagkar.

Cuando el ave acierta en la melodía, la dopamina aumenta notablemente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cerebro femenino también evalúa

Aunque las hembras de pinzón cebra no cantan, sus cerebros cuentan con sistemas dedicados al análisis de canciones. “Creemos que sirven para evaluar y mostrar preferencia por los cantos que les gustan”, afirmó el autor de la investigación. Su equipo ahora registra la actividad cerebral de las hembras mientras escuchan canto, para comprender cómo funciona esa evaluación social.

El estudio destaca que la interacción social no solo influye en el aprendizaje, sino que puede activar los mismos circuitos de recompensa que tradicionalmente se asocian a logros individuales.

La infancia del canto: cómo aprenden los juveniles

El laboratorio de Gadagkar también exploró el proceso en aves jóvenes. Los pinzones cebra juveniles producen cantos mucho más variables que los adultos. En estos casos, cuanto más precisa resulta la imitación del modelo adulto, mayor es el incremento de dopamina. La señal dopaminérgica no responde solo al último intento, sino que integra una secuencia de esfuerzos previos, ayudando al ave a perfeccionar su canción con el tiempo.

La práctica y la presentación del canto activan diferentes respuestas dopaminérgicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como destacó el HHMI: “Los picos de dopamina predicen con precisión cómo cambiará el canto de los jóvenes”, lo que indica que el cerebro valora la progresión y el esfuerzo sostenido durante el aprendizaje.

Las conclusiones van más allá de la ornitología. La dopamina interviene en diversas enfermedades humanas, desde el Parkinson hasta los trastornos del espectro autista. Según el investigador principal: “Comprender cómo la dopamina contribuye a la adquisición y mantenimiento de habilidades motoras puede guiar estrategias de tratamiento en el futuro”.

Durante la práctica, la dopamina responde intensamente a errores y aciertos para impulsar el aprendizaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el modo en que las aves evalúan socialmente los cantos podría aportar pistas sobre condiciones donde la evaluación social se ve alterada, como el autismo.

A pesar de su canto limitado —los pinzones cebra aprenden una sola melodía a lo largo de su vida—, el modelo ofrece respuestas sobre el aprendizaje de habilidades, la importancia de la retroalimentación interna y la función de la recompensa social.

“Estas aves solo tienen unas pocas sílabas; no están recitando a Shakespeare. Pero los principios cerebrales podrían seguir siendo aplicables”, concluyó Gadagkar.