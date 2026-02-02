Luna llena de Nieve: qué días de febrero se podrá ver

El calendario astronómico 2026 incluye eclipses solares, eclipses lunares, lluvias de meteoros y alineaciones planetarias como eventos clave del año (Europa Press)

El cielo nocturno de 2026 promete cautivar tanto a entusiastas de la astronomía como a observadores ocasionales. La Luna llena de Nieve es uno de los eventos más esperados de febrero, marcando el inicio de un calendario astronómico repleto de espectáculos celestes.

Cuándo hay luna llena en febrero

El satélite de la Tierra alcanzó su punto máximo de brillo el domingo 1 de febrero, iluminando la constelación de Cáncer y creando una oportunidad especial para los observadores. La luna se ubica cerca del cúmulo estelar del Pesebre, permitiendo contemplar ambos objetos juntos con binoculares y sumando atractivo a la experiencia astronómica.

De acuerdo con Noah Petro, jefe del Laboratorio de Planetario, Geológico, Geofísico y Geoquímico de la NASA, la fase de luna llena no solo se percibió en su máximo esplendor durante el domingo, sino que su apariencia se mantendrá casi igual durante toda la noche del lunes 2 de febrero.

Las mejores condiciones para observar el cielo se encuentran en zonas rurales, sierras, costas remotas y parques naturales, donde la contaminación lumínica es mínima (Imagen Ilustrativa Infobae)

En zonas alejadas de la contaminación lumínica, tanto Cáncer como el Pesebre se distinguen con claridad, facilitando la apreciación del fenómeno en toda su magnitud.

Por qué se llama luna llena de nieve

De acuerdo con información publicada por National Geographic, el nombre Luna llena de Nieve tiene raíces en la tradición popular y en las costumbres ancestrales vinculadas al calendario lunar. Esta denominación surgió porque, en el hemisferio norte, febrero suele ser el mes más frío y con mayores nevadas.

Durante siglos, distintas culturas asignaron nombres a las lunas llenas de cada mes, reflejando fenómenos naturales o actividades propias de la temporada. De este modo, la luna llena de febrero se asoció directamente con las intensas nevadas que caracterizan esa época en amplias regiones del planeta.

Las fases de la luna en febrero

En febrero, la luna seguirá su ciclo habitual: comenzará con la luna llena el primer día, luego pasará por cuarto menguante, luna nueva y cuarto creciente, hasta regresar a la fase llena en marzo. Durante este tránsito, la superficie iluminada disminuirá tras la Luna de Nieve, desaparecerá casi por completo en la fase nueva y volverá a crecer en el cuarto creciente.

El ciclo lunar marca el calendario de observación nocturna y la planificación de eventos astronómicos (NASA)

Estas fases no solo marcan el ritmo de observación astronómica, sino que también afectan la visibilidad de fenómenos como lluvias de meteoros o eclipses, dependiendo de la cantidad de luz que la luna emita cada noche.

Otros fenómenos astronómicos del 2026

El año 2026 se destaca por una agenda astronómica repleta de eventos astronómicos, entre los que sobresalen los eclipses, lluvias de meteoros, conjunciones planetarias y el paso de cometas.

Eclipses solares y lunares

El 17 de febrero tendrá lugar un eclipse solar anular, conocido por el característico “anillo de fuego”. La fase anular será visible desde la Antártida, mientras que un eclipse parcial podrá observarse en el sur de Argentina, Chile y en extensas zonas de África austral.

El 3 de marzo, la luna llena de Gusano coincidirá con un eclipse lunar total, durante el cual la luna adquirirá tonos rojizos. Este evento podrá apreciarse en América, Europa, Asia y Oceanía.

El eclipse solar anular del 17 de febrero 2026, conocido como 'anillo de fuego', será visible desde la Antártida y parte del hemisferio sur (Europa Press)

El 12 de agosto, un eclipse solar total cruzará Groenlandia, Islandia, Portugal y España, con la franja de totalidad permitiendo observar el Sol completamente cubierto en estas regiones. El 28 de agosto, un eclipse lunar parcial teñirá la luna de un tono naranja oscuro, visible en América, el Pacífico, África, Europa y Oriente Medio.

Lluvias de meteoros

Varias lluvias de meteoros destacarán durante el año. Las Eta Acuáridas alcanzarán su máximo entre el 5 y 6 de mayo, con una notable cantidad de meteoros especialmente visible desde el hemisferio sur.

En julio, las Delta Acuáridas del Sur y las Alfa Capricornidas ofrecerán hasta 25 meteoros por hora, aunque la cercanía de la luna llena dificultará la observación de los más tenues.

Varias lluvias de meteoros, como las Eta Acuáridas y Gemínidas, destacan en la agenda astronómica de 2026 por su brillo y frecuencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

En octubre, las Oriónidas brindarán condiciones favorables por la escasa interferencia lunar, y en diciembre, las Gemínidas destacarán por sus meteoros brillantes y coloridos.

Conjunciones y alineaciones planetarias

El 28 de febrero, seis planetas, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, se alinearán tras la puesta de Sol. Los planetas más luminosos podrán verse sin ayuda, en tanto que Urano y Neptuno requerirán instrumentos ópticos.

El 8 de marzo, Venus y Saturno protagonizarán una conjunción cerrada, fácilmente identificable a simple vista. Otra alineación de seis planetas será visible en agosto, ampliando las oportunidades para la observación.

Cometas

El cometa C/2024 E1 (Wierzchos) alcanzará su punto más cercano a la Tierra el 17 de febrero, con magnitud 8, observable bajo el horizonte suroeste del hemisferio norte.

Los cometas requieren cielos despejados y, en la mayoría de los casos, binoculares o telescopios para apreciarlos mejor (Imagen Ilustrativa Infobae)

En marzo y abril, el cometa 88P/Howell y el C/2025 R3 (PANSTARRS) también serán protagonistas, mientras que el asteroide Vesta brillará intensamente a inicios de mayo.

Durante agosto, el cometa 10P/Tempel 2 se destacará por su proximidad al Sol y su brillo, especialmente visible desde el hemisferio sur.

Otros eventos destacados

El año incluye también los equinoccios y solsticios, que marcan los cambios de estación con días y noches de igual duración o máximos contrastes de luz. En diciembre, una Superluna coincidirá con la Nochebuena, cerrando el año con un espectáculo astronómico que atraerá todas las miradas al cielo.