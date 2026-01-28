Ciencia

Cuándo ocurrirán los próximos eclipses solares totales y por qué uno será el “eclipse del siglo”

Dos eventos astronómicos extraordinarios ya tienen fecha y despiertan un interés creciente entre científicos y aficionados, con características que los convierten en fenómenos únicos

El eclipse solar total de
El eclipse solar total de 2026 podrá verse en Groenlandia, Islandia y el norte de España, ofreciendo condiciones óptimas de observación REUTERS/Borja Suarez

En los próximos dos años, el mundo vivirá dos eclipses solares totales: uno ocurrirá el 12 de agosto de 2026 y el otro el 2 de agosto de 2027. El primero podrá observarse en partes de Groenlandia, Islandia y España, mientras que el segundo atravesará el norte de África, el sur de España y Oriente Medio. Ambos eventos atraerán la atención de científicos y aficionados, que anticipan condiciones óptimas para la observación astronómica.

El eclipse solar total de 2026 iniciará al amanecer en el norte de Siberia y cruzará el este de Groenlandia, la costa oeste de Islandia y el norte de España. Terminará al atardecer sobre el mar Mediterráneo. Ciudades españolas como León, Burgos y Valladolid se ubican dentro de la franja de totalidad.

El fenómeno se verá aproximadamente 10 grados sobre el horizonte, cerca del ocaso, lo que promete cielos despejados y la posibilidad de coincidir con la máxima actividad de la lluvia de meteoros Perseidas.

En 2027, el eclipse se prolongará hasta seis minutos y 22 segundos y recibirá la denominación de “eclipse del siglo”. La totalidad cruzará España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. Observadores en Luxor, Egipto, experimentarán la mayor duración de oscuridad de este siglo sobre tierra firme.

El eclipse del 2 de
El eclipse del 2 de agosto de 2027, conocido como el 'eclipse del siglo', tendrá la mayor duración de oscuridad del siglo XXI en Egipto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalles y particularidades del eclipse de 2026

De acuerdo con Live Science, el eclipse total del 12 de agosto de 2026 representará la primera oportunidad en más de dos décadas para ver un fenómeno de este tipo desde Europa continental. El recorrido de la sombra lunar favorecerá a Groenlandia, Islandia y el norte de España. En las ciudades españolas mencionadas, la totalidad durará menos de dos minutos y ocurrirá al atardecer.

El eclipse será visible cerca del horizonte, similar al ancho de un puño extendido a la distancia del brazo. Las condiciones atmosféricas en la región suelen ser favorables, lo que aumentará la probabilidad de observar el fenómeno con claridad. Astrónomos y entusiastas esperan una coincidencia con la lluvia de meteoros Perseidas, que alcanza su punto máximo durante la noche de ese mismo día.

En Islandia, la península de Snæfellsnes y los fiordos del este de Groenlandia ofrecerán la mayor duración de totalidad, superando los dos minutos. Sin embargo, la corta noche ártica de agosto dificultará la observación de meteoros. En contraste, quienes se encuentren en latitudes más bajas podrían observar tanto el eclipse como la lluvia de estrellas en un mismo evento astronómico.

Ciudades españolas como León, Burgos
Ciudades españolas como León, Burgos y Valladolid estarán en la franja de totalidad durante el eclipse solar total de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El “eclipse del siglo” y su relevancia mundial

El eclipse total de 2027 fue calificado como el “eclipse del siglo” por su duración y la extensión de su franja de totalidad. Según Live Science, el evento ofrecerá hasta seis minutos y 22 segundos de oscuridad en algunos puntos, especialmente en Egipto. Esta cifra representa el mayor periodo de totalidad sobre tierra firme en el siglo XXI.

La franja de totalidad abarcará regiones con climas secos y cielos despejados, lo que favorece la observación. Países como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia se preparan para recibir a miles de visitantes y astrónomos. La ciudad de Luxor, ubicada junto al río Nilo, será uno de los mejores lugares para presenciar el evento.

El clima estable en el norte de África y Oriente Medio aumenta las probabilidades de cielos despejados. Los organizadores de expediciones científicas y turísticas ya iniciaron los preparativos para aprovechar las condiciones únicas del eclipse.

La lluvia de meteoros Perseidas
La lluvia de meteoros Perseidas podría coincidir con el eclipse de 2026, brindando un espectáculo único para aficionados a la astronomía (Photo by Jonathan MARTINS / AFP)

Expectativa internacional y próximos eventos astronómicos

Estos dos eclipses solares generan un gran interés entre la comunidad científica y el público general. De acuerdo con Live Science, los amantes de la astronomía consideran estos eventos como oportunidades únicas para la observación y la investigación. Los eclipses solares totales permiten estudiar la corona solar y otros fenómenos atmosféricos imposibles de ver en condiciones normales.

Además, el 22 de julio de 2028, otro eclipse total cruzará Australia y Nueva Zelanda. Sídney será testigo de su primer eclipse total desde 1857. Los próximos años se perfilan como un periodo clave para los aficionados a la astronomía, quienes planean desplazarse a diferentes continentes para presenciar estos fenómenos.

La programación de estos eventos astronómicos ya impacta la industria del turismo científico. Agencias especializadas y observatorios preparan actividades para maximizar la experiencia de quienes buscan contemplar estos espectáculos naturales.

El eclipse de 2027 cruzará
El eclipse de 2027 cruzará España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia, atrayendo a miles de científicos y turistas REUTERS/Ivan Alvarado

Importancia de la observación segura y recomendaciones

Especialistas recomiendan utilizar protección ocular certificada durante la observación de los eclipses solares. Mirar directamente al sol sin filtros adecuados puede causar daños irreversibles en la vista. Las autoridades locales y organizaciones científicas difunden información sobre los horarios y las mejores prácticas para disfrutar de los eventos de forma segura.

La coordinación internacional entre instituciones meteorológicas, astronómicas y turísticas permitirá anticipar las condiciones climáticas y optimizar la experiencia de observación. Los eclipses de 2026 y 2027 se perfilan como hitos en la historia de la astronomía moderna, tanto por su espectacularidad como por su valor científico.

