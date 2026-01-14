La historia desconocida detrás del “botiquín” romano hallado en Broadway intriga a la arqueología británica

Un descubrimiento arqueológico sin precedentes revela nuevos aspectos de la vida cotidiana femenina en la Britania romana (Wychavon District Council)

El descubrimiento de un cofre romano de hueso en Broadway fue considerado uno de los hallazgos arqueológicos más destacados y singulares del año, según National Geographic.

Durante una excavación rutinaria realizada por el equipo de Worcestershire Archaeology, se desenterró un objeto extraordinario y absolutamente único en Inglaterra, cuya talla y diseño representan un hito para la arqueología británica reciente.

La caja, intacta, fue localizada en el yacimiento de Milestone Ground, dentro de una tumba fechada entre los siglos III y IV d.C., en una zona con una ocupación humana documentada de más de 8.000 años, desde el Mesolítico hasta la Edad Media sajona.

En esa campaña arqueológica también se encontraron otros tesoros antiguos, como el mayor cementerio romano tardío de Worcestershire, donde se documentaron 79 entierros.

La tumba contenía los restos de una mujer romana junto a un objeto que sugiere cuidados personales poco documentados para la época (Worcestershire Archaeology)

El cofre, de apenas 68 milímetros de largo, 33 milímetros de ancho y 30 milímetros de profundidad, fue cuidadosamente tallado en hueso de corzo (Capreolus capreolus). Presenta una tapa deslizante que permite acceder a su interior de manera sencilla y rápida, así como decoraciones geométricas de anillos y puntos, motivos comunes en objetos romanos como dados o peines.

Sin embargo, lo que distingue a este artefacto es su absoluta singularidad: no existen otros ejemplares comparables en el mundo romano.

El análisis técnico reveló que fue fabricado con herramientas finas, probablemente por un artesano experimentado con un profundo conocimiento del trabajo óseo, lo que permitió crear un objeto duro, ligero y resistente. El diseño con tapa deslizante sugiere que fue concebido para un uso frecuente y cotidiano.

La pequeña caja, tallada en hueso de corzo, destaca por su diseño único y la precisión artesanal alcanzada hace más de 1.600 años (Worcestershire Archaeology)

Significado personal y contexto funerario

Este pequeño cofre fue cuidadosamente depositado junto a los restos de una joven mujer, dentro de una tumba que forma parte del mayor cementerio romano tardío detectado hasta la fecha en Worcestershire.

Los enterramientos femeninos con objetos personales son especialmente escasos en la región y, a menudo, carecen de elementos que permitan comprender mejor la identidad, el estatus o el rol social de las mujeres en la Britania de la época. La presencia de esta caja otorga un valor excepcional al hallazgo, ya que permite asomarse a aspectos íntimos de la vida femenina durante el periodo romano tardío.

Los arqueólogos explicaron a National Geographic que la localización de la caja en la tumba sugiere un fuerte vínculo personal con la difunta, hasta el punto de considerarla un posible amuleto protector en la otra vida.

La calidad del material y la sofisticación de la artesanía permiten deducir que la mujer poseía cierto estatus social y acceso a bienes poco comunes. La caja podría estar narrando la historia de una mujer que practicaba el autocuidado y que fue enterrada con un objeto ligado a su vida diaria y a su bienestar personal.

La ubicación del cofre junto al cuerpo apunta a un profundo valor simbólico y a prácticas funerarias asociadas a la protección y la identidad (Wychavon District Council)

Hipótesis médicas y proyección histórica

El análisis osteoarqueológico realizado sobre los restos femeninos reveló lesiones e inflamaciones en las articulaciones, lo que indica que la mujer padecía una enfermedad crónica y dolorosa.

Según el equipo consultado por National Geographic, el cofre pudo haber servido como botiquín personal, recipiente para medicinas, pomadas analgésicas o cosméticos.

Su función exacta aún no se pudo establecer con certeza, pero su presencia refuerza la hipótesis de un autocuidado relevante y específico. El hallazgo redefine la comprensión sobre la autonomía, el acceso femenino a bienes personales y las prácticas médicas en la Britania romana, así como la diversidad de roles y hábitos entonces existentes.

El análisis de los huesos y del artefacto plantea nuevas preguntas sobre la salud, el autocuidado y el acceso a remedios en las mujeres de la Roma tardía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, un grupo de expertos en historia romana y medicina antigua estudia el cofre romano de hueso, mientras continúan los trabajos de conservación y análisis.

Una vez finalizados, tanto el objeto como los registros completos de la excavación serán depositados en el Museo del Condado de Worcestershire.

El examen detallado de la pieza tiene como objetivo arrojar luz sobre aspectos poco conocidos de la vida y la sociedad en la Britania tardía, permitiendo reconstruir la riqueza y complejidad de los hábitos femeninos en ese periodo y abriendo nuevas preguntas sobre el estatus y la salud de las mujeres romanas.