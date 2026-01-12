El impacto de la luz natural en la diabetes sorprende a la ciencia

El estudio compara los efectos de la luz natural frente a la luz artificial en el control de la glucosa y el metabolismo de adultos mayores con diabetes tipo 2 (Freepik)

La exposición a luz natural mejora el control de la glucosa en sangre y el metabolismo en adultos mayores con diabetes tipo 2, según una investigación liderada por la Universidad de Ginebra.

El estudio, presentado como la primera evidencia experimental directa de este efecto, comparó la influencia de la luz natural y la luz artificial en personas que padecen esta enfermedad metabólica.

Los resultados muestran que los participantes expuestos a luz natural consiguieron mantener sus niveles de azúcar en sangre dentro del rango normal durante más horas diarias y presentaron menor variabilidad glucémica.

Según la Universidad de Ginebra, este hallazgo implica una mejora en el perfil metabólico frente a quienes permanecieron bajo iluminación artificial convencional.

Además, se observaron aumentos modestos en los niveles de melatonina por la tarde, junto con una mejora en el metabolismo de las grasas bajo luz natural. Estas observaciones podrían influir en futuras recomendaciones sobre la calidad de los ambientes interiores.

La iluminación artificial de interiores no logra replicar los beneficios fisiológicos asociados con la exposición a luz natural (Freepik)

Un estudio experimental con diseño cruzado

La investigación se desarrolló en colaboración con el Hospital Universitario de Ginebra y el Centro Alemán de Diabetes (DDZ). El ensayo incluyó a 13 voluntarios mayores de 65 años, todos diagnosticados con diabetes tipo 2.

Cada ciclo experimental tuvo una duración de cuatro días y medio, con un intervalo mínimo de cuatro semanas entre sesiones para cada persona.

Este diseño permitió que los mismos individuos pasaran por ambos ambientes, lo que redujo la variabilidad individual de los resultados y fortaleció la validez de las conclusiones obtenidas.

Pasar tiempo al aire libre aumenta la exposición a luz natural, lo que podría favorecer la regulación metabólica (Freepik)

Durante todo el estudio, se mantuvieron constantes las rutinas de alimentación, horarios de sueño, actividad física y exposición a pantallas, con la única diferencia de la fuente de luz.

El investigador Joris Hoeks explicó que esta metodología permitió aislar el impacto específico de la luz natural sobre los ritmos biológicos y el metabolismo: “Este enfoque representa una fortaleza, ya que elimina factores de confusión y permite observar el efecto real de la iluminación”, afirmó Hoeks.

El equipo científico profundizó en los mecanismos fisiológicos mediante análisis de sangre y biopsias musculares realizados antes, durante y después de cada periodo experimental.

Charna Dibner, especialista de la Universidad de Ginebra y codirectora del trabajo, destacó: “El desajuste de los ritmos circadianos juega un papel importante en el desarrollo de trastornos metabólicos”. Los análisis moleculares y metabólicos demostraron que la luz natural favorece la coordinación entre el reloj biológico central del cerebro y los mecanismos reguladores en órganos periféricos como el hígado y los músculos.

La sincronización del reloj biológico depende en gran medida de la calidad y cantidad de luz recibida diariamente (Freepik)

Implicancias y próximos pasos para la salud metabólica

Hoeks remarcó que la luz natural sincroniza de manera más eficaz el reloj biológico con el entorno en comparación con la luz eléctrica, debido a su mayor intensidad y mayor rango de espectro.

Añadió que esta sincronización podría resultar relevante para el control glucémico, especialmente en poblaciones con alta prevalencia de diabetes tipo 2.

La Universidad de Ginebra advirtió que, al tratarse de una investigación de pequeña escala y corta duración, las conclusiones requieren validación en contextos cotidianos y con muestras más amplias y diversas en cuanto a edad y características clínicas.

Se prevé que futuros ensayos en entornos reales permitan validar si optimizar la luz en espacios habitados mejora la gestión de la diabetes y otras afecciones metabólicas (Freepik)

Los autores anunciaron que la próxima etapa incluirá el seguimiento de voluntarios equipados con sensores de luz y dispositivos de medición de glucosa durante varias semanas en su vida diaria, lo que permitirá comparar los beneficios observados en condiciones de laboratorio con los de la vida real.

La investigación pone de relieve la importancia del diseño arquitectónico y la calidad ambiental de los espacios cerrados en la salud metabólica.

La integración de la iluminación natural en los lugares donde las personas permanecen la mayor parte del día puede convertirse en un factor esencial tanto para el bienestar como para la prevención y el manejo de enfermedades metabólicas. La evidencia sugiere que optimizar la luz natural en interiores podría ser una herramienta valiosa en la atención de la diabetes tipo 2.