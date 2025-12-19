La revista Science eligió al crecimiento de las energías renovables como el avance científico del 2025

El crecimiento de las energías renovables ahora parece imparable, por eso Science la consideró el Avance del Año 2025 (REUTERS/Daniel Cole)

El crecimiento de las energías renovables, especialmente la solar y la eólica, fue reconocido por la revista Science como el avance científico más destacado de 2025.

La publicación destacó que estamos ante un cambio de paradigma en el sistema energético global, ya que por primera vez estas fuentes limpias superaron al carbón en la generación de electricidad a nivel mundial y han cubierto todo el aumento de la demanda eléctrica durante la primera mitad del año, según datos de la revista científica.

Desde la perspectiva de Science, el liderazgo de China en la producción y exportación de tecnologías renovables fue fundamental en este proceso, y convierte al país asiático en uno de los motores principales de la transición energética global.

La decisión de Science de ubicar el auge de las renovables en la cima de los avances científicos subraya la magnitud del cambio observado en 2025. Durante siglos, la humanidad dependió de combustibles fósiles, principales responsables del calentamiento global. La revista indica que este año tuvo lugar un “cambio significativo” que desplazó el foco hacia fuentes limpias.

La energía solar y eólica comenzaron a superar a las fuentes convencionales, en un contexto de desafíos científicos y climáticos urgentes, señalando que la meta de limitar el calentamiento global a 1,5 ℃ (34,7 ℉) resulta cada vez más difícil de alcanzar.

Una granja solar flotante opera en el embalse de Billings en Sao Paulo, Brasil (AP Foto/Andre Penner)

Datos clave del crecimiento renovable en 2025

Este cambio se tradujo en una expansión global de la energía limpia y un descenso relativo de costes. Science destacó que la caída de precios “impulsó un auge en la energía solar y eólica que supera con creces el crecimiento de cualquier otra fuente”.

El resultado es visible en el impacto cotidiano: en regiones como África y el sur de Asia, “las importaciones de paneles solares se han disparado, ya que las personas en esas regiones se dieron cuenta de que la energía solar en los tejados puede alimentar luces, teléfonos celulares y ventiladores de manera económica”, según publicó Science.

"La energía renovable, proveniente principalmente de la propia luz solar o del viento, impulsada en última instancia por el Sol, superó a la energía convencional en múltiples frentes", señaló Science (AP Foto/Ng Han Guan)

Science destacó que "China fabrica el 80% de las células solares, el 70% de las turbinas eólicas y el 70% de las baterías de litio del mundo, a precios que ningún competidor puede igualar". La revista ilustró cómo las imágenes de la infraestructura de energía limpia del país “revelan una transformación de escala y velocidad inigualables”, paneles solares cubren ahora desiertos y mesetas, y turbinas eólicas de hasta 300 metros de altura coronan tanto costas como cimas, hecho que ha llevado a que “la generación de energía solar en China se multiplicara por más de 20 en la última década”.

Impacto en las emisiones y el cambio climático

El avance de las renovables ha tenido un efecto directo en las emisiones de gases de efecto invernadero. Hannah Ritchie, científica de datos de la Universidad de Oxford, declaró a Science que “gracias a las energías renovables, el tan esperado declive de los combustibles fósiles está a la vista”.

Sin embargo, la revista advirtió que, aunque se ha alcanzado un punto de inflexión, la reducción significativa de emisiones requerirá considerar los logros de este año solo como un punto de partida.

Los desafíos y obstáculos actuales

La infraestructura necesaria para aprovechar al máximo la energía eólica y solar es uno de los obstáculos para el avance continuo de estas energías (AP foto/Charlie Riedel)

A pesar de los avances, persisten desafíos estructurales. Science señaló la necesidad de adaptar las redes eléctricas, desarrollar almacenamiento a gran escala y electrificar sectores difíciles como el transporte aéreo y la industria pesada.

Además, la transición energética china generó impactos ambientales y no ha supuesto el abandono total del carbón. Kelly Sims Gallagher, experta en energía y clima de la Universidad de Tufts, expresó en Science su preocupación por la persistencia de la fabricación de carbón en China. En Estados Unidos, la resistencia política y las barreras comerciales a los paneles solares chinos dificultan el avance, mientras que el consumo de carbón ha vuelto a aumentar tras años de descenso.

Otros avances destacados de 2025 según Science:

KJ Muldoon recibió la primera terapia CRISPR personalizada y su recuperación mostró que la edición genética puede adaptarse a mutaciones únicas en cada paciente (Hospital de Niños de Philadelphia)

El bebé del año: la edición genética personalizada

Uno de los logros más llamativos de 2025 fue el avance en la edición genética personalizada para tratar enfermedades ultrarraras, ejemplificado por el caso del pequeño KJ, el primer paciente estadounidense que recibió un tratamiento a medida para la enfermedad incurable CPS1. Este tipo de terapias ofrece esperanza a numerosos pacientes con condiciones graves; sin embargo, Science matiza los desafíos pendientes: “conllevan importantes advertencias”, como el altísimo coste de los procedimientos y la “persistente incertidumbre sobre la seguridad de la edición genética”.

Avances médicos: gonorrea, cáncer y xenotrasplantes

En medicina, Science destacó los prometedores resultados de dos nuevos medicamentos contra la gonorrea, consideradas “las primeras armas nuevas” en décadas frente a una infección que afecta a más de 80 millones de personas cada año y ante la cual los tratamientos existentes están dejando de ser eficaces. En oncología, el avance clave fue comprender cómo las células nerviosas transmiten mitocondrias a los tumores, ayudando a su propagación. Este hallazgo abre el camino para el desarrollo de nuevos tratamientos dirigidos. Respecto a los xenotrasplantes (trasplantes de animales a humanos), 2025 fue un año récord. Los cerdos modificados genéticamente permitieron progresos inéditos, como un riñón con 69 genes alterados que logró funcionar casi nueve meses en un paciente. Science subraya que estos pasos son “impresionantes” para una solución aún con retos por delante.

Cara a cara con los denisovanos

La paleogenética también dejó huella en 2025 con la confirmación de que el cráneo de Harbin, hallado en China, perteneció a un denisovano de hace al menos 146.000 años. Hasta ahora, de esta especie humana solo se conservaban pequeños fragmentos óseos. El análisis avanzado de su ADN permitió reconstruir por primera vez, casi en su totalidad, los rasgos de un denisovano, transformando el conocimiento sobre nuestros ancestros.

Los denisovanos fueron identificados por primera vez en 2010 a partir del ADN extraído de un hueso de dedo hallado en una cueva siberiana (Universidad GEO de Hebei)

Modelos de lenguaje y grandes inteligencias artificiales (IA)

En el campo de la inteligencia artificial, los grandes modelos de lenguaje (LLM) ocuparon un lugar destacado, al demostrar “una perspicacia digna de un doctorado en una amplia gama de ciencias”. DeepMind consiguió, mediante su Gemini LLM, una medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, mientras GPT-5 de OpenAI logró resolver problemas complejos de combinatoria y teoría de grafos que desconcertaban a los especialistas. Los LLM han superado pruebas y acelerado de forma inédita el descubrimiento científico.

De lo más grande a lo más pequeño: física de partículas y astronomía

En astronomía, la puesta en marcha del Observatorio Vera Rubin en Chile, con la mayor cámara digital jamás construida, promete impulsar una nueva era en el estudio del cosmos y la física de las galaxias. En física de partículas, los científicos confirmaron con precisión que el muón no es más magnético de lo predicho por el modelo estándar, desmintiendo posibles anomalías pero marcando un hito en el conocimiento experimental.

Arroz para el cambio climático

Finalmente, el desarrollo de un tipo de arroz que combate el calor cierra el top ten de Science. Un gen descubierto por científicos chinos protege al grano de los efectos adversos de las altas temperaturas nocturnas, como menor rendimiento y mala calidad. Si se cultiva o introduce en variedades comerciales, este avance podría ser esencial para la seguridad alimentaria en un mundo cada vez más cálido.

