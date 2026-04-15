Identifican una diminuta araña bautizada en honor a Pink Floyd que controla plagas urbanas

La araña Pikelinia floydmuraria fue descubierta en Colombia y destaca como controladora natural de plagas urbanas de gran tamaño (Julio C. González-Gómez.)

Una diminuta araña descubierta en Colombia, bautizada en tributo a Pink Floyd, ha demostrado una capacidad destacada para cazar insectos urbanos de hasta seis veces su tamaño, erigiéndose como un posible controlador natural de plagas en ambientes domésticos.

El hallazgo de la especie, denominada Pikelinia floydmuraria, fue publicado por un grupo de especialistas sudamericanos en la revista Zoosystematics and Evolution, donde se detalla el potencial de la araña para mantener el equilibrio ecológico en áreas urbanas al alimentarse principalmente de insectos considerados plagas.

El nombre de la nueva especie no solo celebra al grupo musical británico; la designación “Muraria”, que proviene del latín para “pared”, remite tanto al famoso álbum “The Wall” de Pink Floyd como a la preferencia de la araña por habitar en paredes y estructuras humanas. Esta estrategia de asociación con edificaciones urbanas representa una adaptación significativa —según los autores del estudio en Zoosystematics and Evolution— al entorno transformado por el ser humano.

El nombre Pikelinia floydmuraria rinde homenaje a Pink Floyd y a la preferencia de la especie por habitar en paredes humanas (Julio C. González-Gómez.)

Entre las observaciones más peculiares recogidas en la investigación destaca la cantidad de presas consumidas en relación al tamaño corporal de la araña. Según el informe, ejemplares de Pikelinia floydmuraria y de una población emparentada en Armenia, Colombia, ingirieron hormigas que llegaban a medir hasta seis veces más que su prosoma.

Esta cifra, mencionada explícitamente en la publicación, refuerza la hipótesis de un comportamiento predatorio especialmente eficaz en el reducto urbano.

Los análisis dietéticos confirman que la especie pertenece al grupo de arañas sinantrópicas: su dieta incluye principalmente himenópteros —entre ellos hormigas—, junto a dípteros como moscas y mosquitos y coleópteros (escarabajos). Esta dinámica la convierte en agente de control de insectos considerados problemáticos por su relación con la transmisión de enfermedades y el deterioro de la calidad ambiental urbana.

En palabras del equipo investigador, las arañas “desempeñan un papel crucial como reguladores de las poblaciones de insectos, con estimaciones que sugieren que consumen hasta 800 millones de toneladas de insectos anualmente“.

La investigación proporciona una respuesta clara respecto al hallazgo: Pikelinia floydmuraria es la segunda especie de su género registrada en Colombia y ejemplifica la adaptación de los arácnidos a los hábitats construidos por el ser humano. Al construir sus telarañas cerca de fuentes de luz artificial, el animal incrementa su acceso a presas fototácticas —insectos atraídos por la luz— optimizando su capacidad depredadora.

Los científicos proponen ampliar los estudios moleculares con ADN para esclarecer el origen, biogeografía e impacto ecológico de las arañas filístidas urbanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este comportamiento refuerza su rol como posible regulador de plagas en ciudades, una función que podría tener importantes repercusiones en la salud pública y la gestión ambiental urbana, según se argumenta en Zoosystematics and Evolution.

La descripción de Pikelinia floydmuraria también ha permitido arrojar luz sobre especies emparentadas cuya biología había permanecido poco explorada. El estudio realizó una revisión exhaustiva de la morfología de Pikelinia fasciata, un arácnido endémico de las islas Galápagos descubierto en 1902.

Por primera vez, los genitales internos de la hembra de esta especie fueron ilustrados y descritos en detalle. La comparación entre ambas especies revela que sus palpos masculinos son de una estructura casi idéntica pese a la distancia geográfica y biogeográfica que las separa; esto sugiere una relación evolutiva aun por esclarecer.

Ante la evidencia reunida, los autores proponen avanzar en estudios moleculares y análisis dietéticos en profundidad, utilizando pruebas basadas en ADN. El objetivo es reconstruir la historia evolutiva de este linaje, determinar su origen biogeográfico y evaluar el impacto real de su actividad predatoria en agrupaciones urbanas.

El desconocimiento sobre estos aspectos, especialmente en el caso de muchas especies de la familia de los filístidos —de la que Pikelinia forma parte—, se acentúa por la escasez de investigaciones previas sobre su dieta y su función ecosistémica en ambientes urbanos, como señalan los especialistas en Zoosystematics and Evolution.

Los investigadores resaltan el valor de las arañas como “enemigos naturales de los insectos que afectan la salud humana”, particularmente aquellos dípteros implicados en la propagación de enfermedades graves. No obstante, insisten en que, a pesar de la frecuente presencia de arácnidos en viviendas, la biología de la mayoría de estos depredadores domésticos —incluyendo detalles sobre su alimentación y potencial para limitar plagas— sigue sin estar completamente comprendida.