Astrónomos descubren indicios directos de las primeras estrellas formadas tras el Big Bang

El análisis espectral sin señales de metales fortalece la hipótesis de estrellas masivas y de vida breve en la Población III (Imagen Ilustrativa Infobae)

Avances recientes del Telescopio Espacial James Webb han proporcionado evidencia concreta de la existencia de las primeras estrellas de Población III, un hallazgo que sitúa a la humanidad ante la posibilidad de observar directamente cómo eran estos astros 400 millones de años después del Big Bang.

Este descubrimiento, documentado en dos estudios publicados como preimpresiones en el repositorio arXiv por los equipos de Roberto Maiolino de la Universidad de Cambridge y Elka Rusta de la Universidad de Florencia, abre vías inéditas para explorar el inicio de la evolución estelar y entender el impacto de estas estrellas en la formación de galaxias.

A diferencia de las estrellas actuales, las Población III nacieron en un universo carente de elementos pesados. Según informó el equipo de Maiolino a través de arXiv, estos astros se conformaron solo de hidrógeno y helio, sin presencia de carbono, oxígeno o hierro. Modelos previos habían sugerido que tales estrellas eran especialmente masivas y de vida breve, con una existencia que apenas alcanzaba unos pocos millones de años antes de explotar en supernovas, fenómeno que propició la dispersión de materiales más complejos, base de todas las generaciones estelares subsiguientes.

Estudios en arXiv liderados por Maiolino y Rusta confirman la existencia de astros formados solo de hidrógeno y helio, sin presencia de metales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo clave se produjo en GN-z11, una de las galaxias más luminosas conocidas del universo temprano, localizada en un rango extremadamente lejano y observable solo gracias al poder del JWST.

El grupo de Elka Rusta de la Universidad de Florencia reportó la detección de una línea de emisión de hidrógeno en la misma zona, reforzando la solidez del hallazgo y proporcionando una medición independiente del entorno físico de Hebe. Ambos equipos coincidieron en que sus análisis espectrales no arrojaron señal alguna de metales, lo que constituye el indicador más robusto hasta ahora de haber encontrado astros de Población III.

La investigación de Rusta permitió, a partir de la relación helio-hidrógeno observada, estimar la masa probable de las estrellas responsables de las emisiones detectadas. Los modelos apoyados en estos datos sugieren que la mayor parte de estos cuerpos alcanzarían entre diez y cien veces la masa del Sol, información que respalda las teorías vigentes acerca de que las primeras estrellas en el universo fueron especialmente masivas y de vida corta.

Ambos estudios se valieron, además, de modelizaciones numéricas avanzadas mediante el uso del código NEFERTITI para analizar la distribución de galaxias con bajas concentraciones de metales en el universo temprano.

Las primeras estrellas, con masas entre diez y cien veces la del Sol, allanaron el camino a la evolución del cosmos (Imagen ilustrativa Infobae)

De confirmarse plenamente, esta observación marcaría un cambio de paradigma en la astrofísica, permitiendo analizar no solo la formación de las primeras estrellas, sino también su influencia en la evolución de las galaxias que terminaron construyendo el cosmos tal como lo conocemos. Como concluyen los equipos de Roberto Maiolino y Elka Rusta, estos estudios ofrecen por primera vez “pruebas claras” de la existencia de Población III y sientan las bases para una exploración sistemática de los orígenes de la estructura cósmica.

La evidencia hallada apunta a que las primeras estrellas del cosmos, formadas en ambientes totalmente desprovistos de materiales pesados, contribuyeron de manera determinante a enriquecer el universo con los elementos que harían posible la formación posterior de planetas y vida. Astrónomos de todo el mundo esperan que con los futuros programas de observación del JWST sea posible identificar nuevas huellas de Población III, lo que permitirá reconstruir con mayor precisión el papel de estos antiguos astros en la transformación del universo temprano.

Estas investigaciones han inaugurado una nueva era en la observación astronómica, aportando las herramientas y resultados necesarios para abordar las preguntas fundamentales sobre nuestros orígenes cósmicos —una tarea hasta hoy reservada solo al terreno de la simulación teórica, y que ahora, gracias al trabajo coordinado de los equipos de Maiolino y Rusta en arXiv, comienza a basarse en pruebas directas tomadas de la luz más antigua del firmamento.