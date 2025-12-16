Cáncer de mama: qué es la cirugía de ganglio centinela y en qué casos podría omitirse

La biopsia de ganglio centinela en cáncer de mama temprano no modifica la supervivencia ni el control de la enfermedad tras cinco años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La biopsia de ganglio centinela es una cirugía en la que se extrae el primer ganglio linfático al que puede llegar el cáncer desde el tumor original, para analizar si contiene células cancerosas.

Normalmente, este procedimiento ayuda a saber si el cáncer de mama se ha extendido a los ganglios. Pero cada vez hay más pruebas de que, cuando los ganglios parecen normales, su utilidad es para hacer un pronóstico y casi nunca modifica el tratamiento general.

Un ensayo clínico en fase III, que fue presentado en el Simposio de Cáncer de Mama de San Antonio de la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer, planteó que omitir la biopsia de ganglio centinela en un grupo de mujeres con cáncer de mama temprano no afecta el control de la enfermedad ni la supervivencia tras cinco años de seguimiento.

Es para el grupo de mujeres con la enfermedad, sin ganglios sospechosos y con tumores HR positivos y HER2 negativos.

El estudio internacional demuestra que omitir la biopsia de ganglio centinela es seguro en mujeres con tumores HR positivos y HER2 negativos/Archivo Freepik

“La atención en cáncer de mama ha evolucionado hacia una cirugía menos invasiva sin perder seguridad oncológica”, afirmó Marjolein Smidt, médica y profesora en el Centro Médico de la Universidad de Maastricht de los Países Bajos.

Explicó que la biopsia se realiza para clasificar la axila, pero “principalmente aporta información sobre el pronóstico y rara vez cambia la decisión acerca del tratamiento sistémico cuando no hay cáncer en los ganglios”.

El estudio incluyó a 1.733 mujeres con tumores de hasta cinco centímetros y ganglios sin señales de cáncer según exámenes físicos, ecografías previas a la cirugía y análisis de tejidos cuando fue necesario.

Todas recibieron cirugía conservadora y radioterapia, y se dividieron aleatoriamente en dos grupos: uno con la biopsia de ganglio centinela y otro sin ella.

El ensayo clínico incluyó a 1.733 mujeres con tumores de hasta cinco centímetros y ganglios sin señales de cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras un seguimiento promedio de cinco años (en 1.574 pacientes evaluables), los resultados fueron similares en ambos grupos: el cáncer reapareció en los ganglios cercanos al tumor en el 0,5% de las que recibieron la biopsia y en el 1,2% de las que no la recibieron, una diferencia que no tuvo importancia estadística.

Además, la supervivencia libre de recurrencia regional a cinco años fue de 96,6% con biopsia y 94,2% sin biopsia.

Según Smidt, “estos resultados muestran que se podría omitir la biopsia del ganglio centinela, sobre todo en pacientes con tumores tempranos HR positivos y HER2 negativos, ya que este tipo fue el más frecuente en el estudio (86,6%)”.

La biopsia puede causar molestias, cicatrices y, en algunos casos, linfedema (hinchazón en el brazo por acumulación de líquido), que puede requerir tratamiento con fisioterapia.

La cirugía menos invasiva en cáncer de mama reduce complicaciones como linfedema y mejora la calidad de vida de las pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La científica destacó que prescindir de la cirugía es coste-efectivo, acelera la recuperación y evita complicaciones, lo que se traduce en una mejor calidad de vida según las pacientes. En cuanto al uso de terapia hormonal, se indicó en el 48,6% de las pacientes que recibieron la biopsia y en el 46,6% de las que no.

Smidt advirtió que “la terapia hormonal puede tener un gran impacto en la calidad de vida y debe analizarse cuidadosamente antes de indicarse”.

Aunque se usó menos que en otros estudios similares, el riesgo de recaída se mantuvo bajo, sin embargo, las pacientes deben continuar con controles porque las recidivas tardías son posibles.

Igualmente los investigadores reconocieron limitaciones en el estudio. No se pudo hacer el seguimiento completo por cinco años en todas las participantes y solo se evaluó la radioterapia en toda la mama tras la cirugía conservadora.

La supervivencia libre de recurrencia regional a cinco años fue similar con y sin biopsia de ganglio centinela en cáncer de mama. (Freepik)

Smidt advirtió que no se puede asegurar que esta estrategia sea igualmente segura con otros esquemas de radiación, aunque los resultados podrían aplicarse a futuro luego de más estudios.

Estos datos aplican principalmente a tumores HR positivos y HER2 negativos de hasta dos centímetros, ya que las mujeres con tumores mayores o con otros subtipos de cáncer de mama fueron menos representadas en la investigación.

El estudio fue financiado por la Dutch Cancer Society, Central Health Insurance y la Netherlands Organization for Health Research and Development.