Ciencia

El mayor estudio sobre dietas vegetarianas y veganas en niños reveló riesgos y beneficios

Un equipo de Italia, Estados Unidos y Australia analizó datos de miles de chicos y adolescentes. Detectó que los regímenes basados en plantas requieren atención especial a nutrientes clave para garantizar un buen crecimiento

Guardar
El mayor estudio sobre dietas
El mayor estudio sobre dietas vegetarianas y veganas en niños analizó datos de más de 48.000 menores de dieciocho países/ Feepik

El debate sobre los alcances de las dietas vegetarianas y veganas en niños y adolescentes adquirió mayor visibilidad tras la presentación de la mayor revisión científica sobre el tema.

Un equipo de investigadores de Italia, Australia y los Estados Unidos examinó datos de más de 48.000 menores de dieciocho países para evaluar cómo estos patrones alimentarios afectan el crecimiento, la salud y la nutrición infantil.

De acuerdo con el estudio, publicado en Critical Reviews in Food Science and Nutrition, estas dietas pueden ser compatibles con un desarrollo saludable solo si se planifican minuciosamente e incorporan los suplementos necesarios.

Las dietas vegetarianas y veganas
Las dietas vegetarianas y veganas pueden ser compatibles con un desarrollo infantil saludable solo si se planifican cuidadosamente y se suplementan los nutrientes clave./Archivo HALFPOINT/ ISCTOK

La comparación entre 7.280 lacto-ovo-vegetarianos, 1.289 veganos y 40.059 omnívoros mostró que los niños vegetarianos consumen mayores cantidades de fibra, hierro, folato, vitamina C y magnesio que quienes incluyen carne.

No obstante, sus ingestas de energía, proteínas, grasas, vitamina B12 y zinc resultaron más bajas. Para los veganos, las tendencias observadas fueron similares.

La doctora Jeannette Beasley, profesora asociada en la Universidad de Nueva York y coautora del estudio, subrayó: “Es notable que la vitamina B12 no alcanzó niveles adecuados sin suplementación o alimentos fortificados, y las ingestas de calcio, yodo y zinc a menudo se situaron en el extremo inferior de los rangos recomendados, por lo que son nutrientes importantes a considerar para los niños con dietas basadas en plantas”.

Añadió que los niños veganos, en particular, tuvieron una ingesta de calcio especialmente baja.

Los niños vegetarianos y veganos
Los niños vegetarianos y veganos presentan mayor consumo de fibra, hierro, folato, vitamina C y magnesio, pero menor ingesta de energía, proteínas y vitamina B12. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis identificó ventajas para la salud cardiovascular en menores con dietas vegetarianas o veganas. Presentan niveles más bajos de colesterol total y LDL en comparación con los omnívoros.

Además, los indicadores de crecimiento apuntan a una tendencia hacia mayor delgadez: los niños vegetarianos suelen ser ligeramente más bajos, con menor peso, índice de masa corporal (IMC), masa grasa y contenido mineral óseo. En los veganos, también se observó estatura y puntajes de IMC inferiores.

La especialista en nutrición y salud de la Universidad de Florencia, Monica Dinu, autora principal del estudio, confirmó: “Nuestro análisis de la evidencia actual sugiere que las dietas vegetarianas y veganas bien planificadas y adecuadamente suplementadas pueden satisfacer los requerimientos nutricionales y apoyar un crecimiento saludable en los niños”, declaró la doctora Dinu.

La vitamina B12, el calcio,
La vitamina B12, el calcio, el yodo y el zinc son nutrientes críticos que requieren especial atención en dietas basadas en plantas para niños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores no desaconsejaron las dietas vegetarianas o veganas por razones éticas, ambientales o de salud, pero recalcaron la necesidad de una planificación informada y, siempre que sea posible, el acompañamiento de profesionales, como expertos en nutrición y pediatras.

“Esperamos que estos hallazgos ofrezcan una orientación más clara sobre los beneficios y riesgos potenciales de las dietas basadas en plantas, al ayudar al creciente número de padres que eligen estas dietas por razones de salud, éticas o ambientales”, sostuvo la doctora Dinu.

El estudio remarcó la importancia de contar con guías claras y basadas en la evidencia para ayudar a las familias, especialmente durante etapas de rápido crecimiento y desarrollo.

Los expertos recomiendan la supervisión
Los expertos recomiendan la supervisión de profesionales en nutrición y pediatría para familias que eligen dietas vegetarianas o veganas para sus hijos (Imagen Ilustratiuva Infobae)

Sin embargo, los autores advirtieron sobre limitaciones, como el diseño transversal de algunos estudios, la variabilidad en métodos y poblaciones, y las dificultades para evaluar de forma precisa la ingesta alimentaria infantil.

El doctor Wolfgang Marx, coautor y miembro del Food & Mood Centre de la Universidad Deakin en Australia, concluyó: “Nuestros hallazgos sugieren que un enfoque equilibrado es esencial, con las familias prestando especial atención a ciertos nutrientes, en particular la vitamina B12, el calcio, el yodo, el hierro y el zinc, para asegurar que sus hijos reciban todo lo necesario para prosperar”.

El metaanálisis destaca la importancia
El metaanálisis destaca la importancia de guías claras y seguimiento regular para asegurar el aporte adecuado de nutrientes en la infancia vegetariana o vegana (Imagen Ilustrativa Infobae)

José Ordovás, director de nutrición y genómica en la Universidad de Tufts en Boston, Estados Unidos y del Instituto de Salud Carlos III, en España, dijo en contacto con Science Media Centre España: “En general, este metaanálisis es un estudio sólido y bien realizado. Incluye a casi 50.000 niños a través de cincuenta y nueve estudios en diferentes países”.

Además acotó que el trabajo “aporta una visión amplia y razonablemente robusta sobre las dietas vegetarianas y veganas en la infancia. Sin embargo, dado que la mayor parte de la evidencia es observacional y transversal, las asociaciones deben interpretarse con cautela. El estudio no puede establecer causalidad”.

Las guías especializadas son claves
Las guías especializadas son claves para familias que eligen dietas vegetales (Freepik)

Los hallazgos son coherentes con lo que ya sabemos: las dietas vegetarianas y veganas pueden ser saludables durante la infancia, pero solo si se planifican cuidadosamente y se suplementan de manera apropiada.

El estudio aporta un matiz importante: incluso cuando los consumos promedio de nutrientes parecen encontrarse dentro de los rangos recomendados, las reservas corporales de hierro, vitamina D y, en el caso de los niños veganos, de vitamina B12, tienden a ser más bajas, lo que refuerza la necesidad de una suplementación sistemática y un seguimiento regular.

Temas Relacionados

Dieta infantilAlimentación infantilDieta vegetarianaDieta veganaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un nuevo avance en la comprensión del COVID Prolongado abre el camino al desarrollo de tratamientos

Millones de personas siguen con síntomas mucho tiempo después de superar el coronavirus y la ciencia aún no encontró la manera de tratarlo. Un equipo de expertos de EE.UU. logró identificar alteraciones en el sistema inmune y se abre una vía a nuevas terapias

Un nuevo avance en la

Cómo las tormentas tropicales absorben microplásticos del océano y los depositan en la superficie terrestre

Un estudio documentó este proceso que podría agravar el calentamiento global. Las advertencias

Cómo las tormentas tropicales absorben

Advierten que los incendios forestales multiplican los riesgos de contaminación del agua subterránea

Un trabajo científico realizado en bosques del suroeste de Oregón identificó que el calor extremo generado por el fuego altera la composición de minerales presentes en la tierra y produce sustancias tóxicas

Advierten que los incendios forestales

Detectan actividad sísmica bajo el hielo de la Antártida occidental

Un estudio científico analizó el misterioso pulso subterráneo de los glaciares Thwaites y Pine Island. Por qué los resultados podrían abrir una nueva era para entender los movimientos del continente blanco

Detectan actividad sísmica bajo el

El streaming de científicos del CONICET ganó el Martín Fierro de Oro

La cobertura en directo de la expedición en el cañón Mar del Plata, seguida por miles de personas a través de internet, fue distinguida por su innovación y alcance educativo en la ceremonia realizada en Buenos Aires

El streaming de científicos del
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gobierno condonará créditos del Icetex

Gobierno condonará créditos del Icetex a más de mil jóvenes en Colombia: quiénes se beneficiarán

El cáncer de próstata supera los 30.000 casos al año en España al no tener un protocolo de cribado: “Hace falta sacar del armario este cáncer”

Medicina Legal dio el reporte oficial de los jóvenes fallecidos en el accidente en Remedios, Antioquia: entregará los cuerpos este lunes

Gustavo Petro consideró a Pepe Mujica su “Nobel de Paz” tras lograr nominación al premio Right Livelihood: “He aceptado”

Seis plantas que son muy comunes en las casas y son venenosas para perros y gatos

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

El Tratado de Aguas EE.UU. México, un acuerdo octogenario para salvar crecientes disputas

VÍDEO: Muere el actor argentino Héctor Alterio a los 96 años en Madrid

Veinte millones de tortugas marinas nacen con programa de conservación en Caribe mexicano

Miles defienden la cristiandad en acto en Londres convocado por activista de ultraderecha

Ocho personas imputadas en Colombia por contrabando de textiles procedentes de Asia

ENTRETENIMIENTO

Rosé reveló la inseguridad y

Rosé reveló la inseguridad y el desafío personal detrás del nacimiento APT: “Pedí a los productores que borraran la canción”

‘Los Simpsons’: Lindsay Lohan sorprende al dar voz a Maggie Simpson en un episodio histórico

“Stranger Things 5” lanzó el tráiler oficial del segundo volumen

La confesión de Milly Alcock luego de ser confirmada para protagonizar Supergirl: “No sé cómo interpretarla”

James Cameron alcanzó el estatus de multimillonario y consolida su lugar entre la élite de Hollywood