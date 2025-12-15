El mayor estudio sobre dietas vegetarianas y veganas en niños reveló riesgos y beneficios

El mayor estudio sobre dietas vegetarianas y veganas en niños analizó datos de más de 48.000 menores de dieciocho países/ Feepik

El debate sobre los alcances de las dietas vegetarianas y veganas en niños y adolescentes adquirió mayor visibilidad tras la presentación de la mayor revisión científica sobre el tema.

Un equipo de investigadores de Italia, Australia y los Estados Unidos examinó datos de más de 48.000 menores de dieciocho países para evaluar cómo estos patrones alimentarios afectan el crecimiento, la salud y la nutrición infantil.

De acuerdo con el estudio, publicado en Critical Reviews in Food Science and Nutrition, estas dietas pueden ser compatibles con un desarrollo saludable solo si se planifican minuciosamente e incorporan los suplementos necesarios.

La comparación entre 7.280 lacto-ovo-vegetarianos, 1.289 veganos y 40.059 omnívoros mostró que los niños vegetarianos consumen mayores cantidades de fibra, hierro, folato, vitamina C y magnesio que quienes incluyen carne.

No obstante, sus ingestas de energía, proteínas, grasas, vitamina B12 y zinc resultaron más bajas. Para los veganos, las tendencias observadas fueron similares.

La doctora Jeannette Beasley, profesora asociada en la Universidad de Nueva York y coautora del estudio, subrayó: “Es notable que la vitamina B12 no alcanzó niveles adecuados sin suplementación o alimentos fortificados, y las ingestas de calcio, yodo y zinc a menudo se situaron en el extremo inferior de los rangos recomendados, por lo que son nutrientes importantes a considerar para los niños con dietas basadas en plantas”.

Añadió que los niños veganos, en particular, tuvieron una ingesta de calcio especialmente baja.

El análisis identificó ventajas para la salud cardiovascular en menores con dietas vegetarianas o veganas. Presentan niveles más bajos de colesterol total y LDL en comparación con los omnívoros.

Además, los indicadores de crecimiento apuntan a una tendencia hacia mayor delgadez: los niños vegetarianos suelen ser ligeramente más bajos, con menor peso, índice de masa corporal (IMC), masa grasa y contenido mineral óseo. En los veganos, también se observó estatura y puntajes de IMC inferiores.

La especialista en nutrición y salud de la Universidad de Florencia, Monica Dinu, autora principal del estudio, confirmó: “Nuestro análisis de la evidencia actual sugiere que las dietas vegetarianas y veganas bien planificadas y adecuadamente suplementadas pueden satisfacer los requerimientos nutricionales y apoyar un crecimiento saludable en los niños”, declaró la doctora Dinu.

Los investigadores no desaconsejaron las dietas vegetarianas o veganas por razones éticas, ambientales o de salud, pero recalcaron la necesidad de una planificación informada y, siempre que sea posible, el acompañamiento de profesionales, como expertos en nutrición y pediatras.

“Esperamos que estos hallazgos ofrezcan una orientación más clara sobre los beneficios y riesgos potenciales de las dietas basadas en plantas, al ayudar al creciente número de padres que eligen estas dietas por razones de salud, éticas o ambientales”, sostuvo la doctora Dinu.

El estudio remarcó la importancia de contar con guías claras y basadas en la evidencia para ayudar a las familias, especialmente durante etapas de rápido crecimiento y desarrollo.

Sin embargo, los autores advirtieron sobre limitaciones, como el diseño transversal de algunos estudios, la variabilidad en métodos y poblaciones, y las dificultades para evaluar de forma precisa la ingesta alimentaria infantil.

El doctor Wolfgang Marx, coautor y miembro del Food & Mood Centre de la Universidad Deakin en Australia, concluyó: “Nuestros hallazgos sugieren que un enfoque equilibrado es esencial, con las familias prestando especial atención a ciertos nutrientes, en particular la vitamina B12, el calcio, el yodo, el hierro y el zinc, para asegurar que sus hijos reciban todo lo necesario para prosperar”.

José Ordovás, director de nutrición y genómica en la Universidad de Tufts en Boston, Estados Unidos y del Instituto de Salud Carlos III, en España, dijo en contacto con Science Media Centre España: “En general, este metaanálisis es un estudio sólido y bien realizado. Incluye a casi 50.000 niños a través de cincuenta y nueve estudios en diferentes países”.

Además acotó que el trabajo “aporta una visión amplia y razonablemente robusta sobre las dietas vegetarianas y veganas en la infancia. Sin embargo, dado que la mayor parte de la evidencia es observacional y transversal, las asociaciones deben interpretarse con cautela. El estudio no puede establecer causalidad”.

Los hallazgos son coherentes con lo que ya sabemos: las dietas vegetarianas y veganas pueden ser saludables durante la infancia, pero solo si se planifican cuidadosamente y se suplementan de manera apropiada.

El estudio aporta un matiz importante: incluso cuando los consumos promedio de nutrientes parecen encontrarse dentro de los rangos recomendados, las reservas corporales de hierro, vitamina D y, en el caso de los niños veganos, de vitamina B12, tienden a ser más bajas, lo que refuerza la necesidad de una suplementación sistemática y un seguimiento regular.