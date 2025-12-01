Calendario lunar de diciembre 2025: cuándo hay luna llena

El calendario lunar de diciembre 2025 detalla las fechas exactas de cada fase de la Luna, clave para observadores y seguidores de tradiciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Luna desempeña un papel fundamental en el entorno terrestre, tanto en el plano físico como en el simbólico. Desde su influencia en las mareas hasta la estabilidad del eje de rotación planetario, este satélite natural regula fenómenos esenciales que favorecen la vida en la Tierra y configuran el clima. Su constante presencia nocturna ha servido de guía durante la humanidad, ofreciendo puntos de referencia para la navegación, el cálculo del tiempo y hasta el desarrollo tradicional de culturas en diversas civilizaciones.

Por lo tanto, el calendario lunar cobra especial relevancia para muchas personas. Cada mes, quienes siguen sus fases no solo lo hacen por el interés astronómico, sino también por creencias o costumbres transmitidas de generación en generación. Incluso, aseguran que existen fenómenos cotidianos que se intensifican en las distintas fases del satélite natural.

Personas le atribuyen a la luna el crecimiento del pelo, el comportamiento emocional y la toma de decisiones en la agricultura y la jardinería. Las supersticiones, mitos y prácticas relacionadas con los momentos lunares reflejan la incidencia que tiene sobre la vida en general, la percepción colectiva y las actividades en todo el mundo.

Las fases de la luna en diciembre 2025

Durante diciembre de 2025, el ciclo lunar presenta las cuatro fases habitualmente reconocidas por la astronomía, cada una con su propio significado y observaciones particulares. El calendario del mes, consultado por entusiastas de la astronomía y quienes siguen tradiciones vinculadas al satélite natural, permite anticipar los momentos precisos en que mostrará sus distintos aspectos en el cielo nocturno.

Las fases lunares influyen en fenómenos físicos como las mareas y en prácticas culturales, agrícolas y supersticiones populares en todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mes inicia con la Luna llena, fenómeno esperado por muchos, ya que corresponde al momento en el que la iluminación sobre la superficie lunar es máxima y permite observar al satélite en su totalidad. Posteriormente, la siguiente fase relevante es el cuarto menguante. Durante este período, se observa la mitad izquierda de la Luna iluminada, indicando que la cantidad de luz reflejada en la superficie lunar disminuye de forma gradual.

Apenas unos días después, el satélite entra en la fase de Luna nueva, en la que apenas es visible desde la Tierra por la ausencia casi completa de luz. Esta etapa marca el reinicio del ciclo y suele asociarse a nuevos comienzos o a momentos de introspección en distintas culturas y prácticas tradicionales. Finalmente, el mes culmina con el cuarto creciente, fase en la que es visible la mitad derecha del disco lunar, aumentando paulatinamente la iluminación cada noche hasta alcanzar nuevamente la plenitud del siguiente ciclo.

Estas fechas orientan tanto a quienes buscan aprovechar condiciones específicas para observaciones celestes, como a quienes otorgan especial significado a cada cambio de fase lunar, en coincidencia con rituales, costumbres agrícolas o prácticas populares.

La luna llena llegará en los primeros días del mes de diciembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo habrá luna llena en diciembre

El Servicio de Hidrografía Naval detalla en tiempo exacto cuándo es el momento de cada fase, ya que los mismos corresponden a instantes precisos. La duración no tiene un número de días, sino que ocurre en un momento específico:

Luna llena : jueves 4 de diciembre a las 20:14 horas. En ese instante, la superficie lunar aparecerá completamente iluminada desde la perspectiva terrestre.

Cuarto menguante : jueves 11 de diciembre a las 17:52 horas. Exactamente en ese momento, el satélite se iluminará en la mitad derecha, permaneciendo la otra parte en penumbras.

Luna nueva : viernes 19 de diciembre a las 22:43 horas. La luna quedará prácticamente oculta a la vista humana, ya que su cara visible no recibirá luz desde la perspectiva terrestre.

Cuarto creciente: sábado 27 de diciembre a las 16:10. En esta etapa, la mitad de la izquierda de la Luna comienza a iluminarse progresivamente, lo que señala el avance hacia una nueva Luna llena en el ciclo siguiente.

Cómo se llama la luna llena de diciembre

La luna llena que ocurre en el mes de diciembre es conocida como la “Luna Fría”. Esta denominación tiene raíces profundas en la cultura de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes durante siglos utilizaron las fases del satélite para medir el paso del tiempo, organizar actividades y crear relatos asociados a cada período del año. Al observar la llegada de las temperaturas más bajas coincidiendo con esta fase lunar, estos grupos atribuyeron el nombre en función de los cambios estacionales y las condiciones de vida que enfrentaban.

Con el tiempo, el nombre de “Luna Fría” trascendió sus orígenes y se popularizó incluso en sociedades alejadas de esas primeras observaciones. Hoy en día, en muchos calendarios astronómicos y en publicaciones especializadas, este término continúa empleándose para designar la luna llena de diciembre.