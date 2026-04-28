¿Un atajo para llegar a Marte? Científicos proponen un novedoso plan para reducir el tiempo de viaje

La investigación, publicada en Acta Astronautica, utiliza datos orbitales tempranos de asteroides para identificar rutas más directas en misiones espaciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un atajo interplanetario basado en órbitas de asteroides permitiría reducir de forma drástica los tiempos de viaje de las futuras misiones entre la Tierra y Marte, según un estudio publicado en la revista Acta Astronautica.

A través de un innovador análisis de datos orbitales tempranos de pequeños cuerpos celestes, la investigación plantea que un viaje de ida y vuelta podría completarse en apenas 153 días, abriendo una nueva perspectiva para la ingeniería aeroespacial.

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El estudio, liderado por el investigador Marcelo de Oliveira Souza de la Universidad Estatal del Norte de Río de Janeiro (UENF), explora el uso de trayectorias preliminares de asteroides como referencia para trazar rutas más directas en los traslados interplanetarios. El trabajo señala que este enfoque podría ahorrar cientos de días respecto a los itinerarios empleados habitualmente, que se basan exclusivamente en efemérides planetarias.

El análisis advierte que en la configuración astronómica de 2031 se podrían realizar dos misiones completas de ida y vuelta al planeta Marte en menos de un año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, la planificación de cualquier misión hacia Marte se apoya en fenómenos astronómicos como la llamada oposición marciana: cada veintiséis meses, la Tierra y Marte quedan alineados en el mismo lado del Sol, situando así al planeta rojo en su punto más próximo. Aunque esta configuración es aprovechada para lanzar vehículos, los cálculos estándar omiten los datos orbitales iniciales de asteroides, pese a su potencial para generar trayectorias óptimas.

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La metodología propuesta reinterpreta esa lógica. Oliveira Souza seleccionó el asteroide 2001 CA21 por su órbita inicial prevista, que cruzaba los caminos de la Tierra y Marte. Definió un margen de cinco grados de inclinación sobre su trayecto para investigar transmisiones espaciales más rectas y eficientes. Utilizó este modelo geométrico para estudiar tres oposiciones próximas de Marte: 2027, 2029 y 2031.

Este bloque responde directamente a la pregunta central sobre el hallazgo: El estudio advierte que, en el escenario de 2031, la alineación geométrica entre los dos planetas permite realizar dos misiones completas de ida y vuelta ajustadas al plano orbital anclado por CA21 en menos de un año. En números concretos, se trata de una travesía factible en 226 días para el trayecto completo Tierra-Marte-Tierra, una marca significativamente inferior a los estándares actuales.

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Científicos de la UENF, liderados por Marcelo de Oliveira Souza, proponen rutas inspiradas en trayectorias de asteroides para completar viajes de ida y vuelta a Marte en solo 153 días, permitiendo dos misiones al año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación de datos orbitales tempranos se presenta, de acuerdo con Acta Astronautica, como una “herramienta de selección metodológica para la identificación rápida de transferencias interplanetarias”. La fase más destacada de la investigación, que remite al último tercio del informe, subraya que solo la configuración de 2031 reúne las condiciones ideales para este tipo de misión acelerada. El análisis descartó 2027 y 2029 como opciones favorables, dada la falta de alineación entre el plano orbital del asteroide y la trayectoria preferida para el viaje.

Oliveira Souza precisa que su propuesta no implica que las futuras misiones deban imitar la órbita específica de 2001 CA21. Más bien, se trata de una prueba de concepto sobre la viabilidad de identificar “atajos” interplanetarios mediante el uso de geometrías preliminares de cuerpos pequeños, lo que podría pasar inadvertido con los métodos tradicionales.

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El autor apuntó: “La oposición de Marte de 2031 permite realizar dos misiones completas de ida y vuelta en menos de un año, compatibles con el plano orbital anclado por CA21, lo que ilustra cómo los primeros datos orbitales de cuerpos pequeños pueden contribuir a la identificación temprana de oportunidades de transferencia interplanetaria rápida”.

El análisis advierte que en la configuración astronómica de 2031 se podrían realizar dos misiones completas de ida y vuelta al planeta Marte en menos de un año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas suelen basar el diseño de misiones en efemérides cuidadosamente calculadas y en simulaciones dinámicas avanzadas. A pesar de ello, Oliveira Souza afirma en el artículo que “las determinaciones orbitales tempranas de cuerpos pequeños siguen siendo un recurso infrautilizado en el análisis de trayectorias”. Este planteamiento sugiere que integrar información de órbitas asteroides en etapas iniciales puede expandir las oportunidades de planificación en la exploración espacial de manera radical.

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El uso de la inclinación orbital observada en asteroides para trazar rutas podría convertirse en un nuevo estándar si investigaciones adicionales corroboran estos hallazgos. En el caso estudiado, limitar los desvíos de trayectoria a un margen máximo de cinco grados respecto al plano inicial fue suficiente para desplegar rutas directas y eficientes, con un impacto directo sobre la necesidad de combustible y el tiempo invertido en vuelo.

Entre los resultados clave, el análisis remarca: “El diseño de misiones interplanetarias depende cada vez más de efemérides de alta precisión y modelos dinámicos refinados. Sin embargo, las determinaciones orbitales tempranas de cuerpos pequeños siguen siendo un recurso infrautilizado en el análisis de trayectorias”.

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La convergencia entre datos geométricos preliminares y la configuración astronómica de la oposición marciana permitirá, en el periodo de 2031, viajes de ida y vuelta al planeta rojo en menos de 226 días, una cifra que podría modificar radicalmente los estándares de la ingeniería espacial contemporánea.