Ciencia

Cadáveres, inteligencia artificial y realidad virtual: cómo la tecnología está revolucionando a la medicina

Las nuevas plataformas educativas permiten explorar los órganos humanos y brindan oportunidades inéditas para la práctica clínica sin recurrir a la disección tradicional ni a los desafíos éticos asociados, resalta Smithsonian Magazine

Guardar
La transformación digital redefine cómo
La transformación digital redefine cómo se enseña y aprende anatomía en las facultades de medicina mediante recursos tecnológicos que desafían los métodos tradicionales (Surglasses)

La enseñanza de anatomía en las escuelas de medicina experimenta una transformación radical gracias al auge de los cadáveres digitales, la realidad virtual y la inteligencia artificial aplicada a la educación médica.

Estos recursos modifican la forma en que los futuros médicos exploran el cuerpo humano, una tendencia que, según Smithsonian Magazine, ya permitió a varias instituciones reemplazar la disección tradicional de cuerpos reales.

Universidades como Jacksonville University, Yale, Universidad de Nueva York y Case Western Reserve utilizan mesas digitales de anatomía, dispositivos de realidad aumentada y programas de inteligencia artificial para ofrecer experiencias educativas innovadoras. Empresas como Anatomage, Surglasses y Toltech crearon plataformas que permiten acceder a reconstrucciones digitales detalladas mediante pantallas táctiles o visores de realidad virtual.

Sandra Brown, profesora de terapia ocupacional en Jacksonville University, basa sus clases introductorias en cadáveres digitales: “En cierto modo, la disección cobra vida. Es una forma muy visual de aprender y a los estudiantes les encanta”, afirmó, según Smithsonian Magazine.

Simulaciones en tres dimensiones permiten
Simulaciones en tres dimensiones permiten acceder a zonas del cuerpo humano antes inaccesibles, facilitando la exploración anatómica desde nuevos ángulos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gracias a estas tecnologías, los estudiantes pueden manipular órganos, girar cerebros y explorar cavidades anatómicas complejas sin las limitaciones físicas de los cuerpos reales. Brown señala que sus alumnos logran “tener el cerebro al revés y observarlo desde abajo”, algo imposible con un cadáver tradicional debido a su fragilidad. Además, los errores pueden corregirse con facilidad: “Si cometen un error o no encuentran algo, pueden reiniciar y deshacerlo”, explicó la docente.

El desarrollo digital también incluye herramientas como la Asclepius AI Table, de Surglasses, que suma asistentes virtuales capaces de responder a comandos de voz, mostrar imágenes relevantes y evaluar el aprendizaje.

Saeed Juggan, asistente de docencia en la Facultad de Medicina de Yale, admite el valor de estos recursos, aunque advierte sobre los límites de la inteligencia artificial: “¿Qué pasa si los estudiantes hacen una pregunta que esos recursos no pueden responder?”.

La experiencia inmersiva y sus límites

La realidad virtual y aumentada proporciona una dimensión inmersiva a la enseñanza anatómica. Kristen Ramirez, instructora e investigadora en la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, desarrolló un programa que permite a los estudiantes “estar dentro de un corazón humano” y observar el recorrido de los glóbulos rojos.

Las nuevas generaciones valoran la
Las nuevas generaciones valoran la flexibilidad y seguridad que ofrecen las plataformas digitales para el estudio y la práctica médica (Captura de pantalla/University of Wisconsin-Eau Claire)

En regiones anatómicas difíciles de visualizar, como la fosa pterigopalatina, la realidad virtual resulta insustituible, ya que antes solo se accedía mediante la destrucción parcial de un cráneo donado. “La experiencia inmersiva es la mejor manera de entenderlas”, indicó Ramirez a Smithsonian Magazine.

Cadáveres digitales y realidad virtual ofrecen ventajas pedagógicas como la posibilidad de repetir procedimientos, la seguridad, la accesibilidad y la adaptación a diferentes estilos de aprendizaje. Alumnos pueden interactuar con modelos tridimensionales, crear videos de sus prácticas y acceder a estos recursos desde cualquier dispositivo. Ezra Feder, estudiante en la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai, afirmó que se sentiría “más cómodo aprendiendo con un cadáver digital que con uno real de carne y hueso”.

Sin embargo, la digitalización no está libre de críticas. William Stewart, profesor asociado de cirugía en Yale, sostiene que la experiencia sensorial y emocional de la disección real es insustituible: “El aprendizaje es la suma de todos los sentidos. Cuantos más sentidos se eliminan, menos se aprende”, enfatizó Stewart en Smithsonian Magazine.

El contacto físico con el tejido, el olor y la camaradería alrededor de la mesa de disección favorecen una comprensión más profunda y duradera, y la formación quirúrgica requiere memoria muscular y destrezas táctiles solo adquiridas con cuerpos reales, aduce el experto.

La tecnología sumerge al alumno
La tecnología sumerge al alumno dentro de órganos y sistemas, aunque persisten retos en la adquisición de habilidades sensoriales y destrezas prácticas (Universidad San Jorge)

Desafíos éticos, integración y futuro de la anatomía médica

La disección tradicional también tiene un componente ético y emocional relevante. Estudiantes participan en ceremonias para honrar a los donantes y aprenden a tratar los cuerpos con respeto.

Jai Khurana, del programa conjunto Harvard-MIT, relató que él y sus pares dedican horas extra en el laboratorio para aprovechar cada oportunidad de formación. Sin embargo, la exposición a la muerte puede resultar abrumadora, y los modelos digitales ofrecen una alternativa más segura y cómoda.

El uso de cuerpos reales estuvo históricamente rodeado de controversias éticas y legales: desde el robo de tumbas en los siglos XVIII y XIX hasta la utilización de restos no reclamados. En la actualidad, la falta de regulación federal en Estados Unidos dio lugar a casos de mal manejo y venta ilegal de restos.

Smithsonian Magazine destaca que la tecnología digital podría reducir la demanda de cuerpos reales, disminuir los costos y evitar dilemas éticos, ya que los cadáveres digitales pueden reutilizarse de manera indefinida y no requieren infraestructuras complejas de conservación.

El avance digital plantea interrogantes
El avance digital plantea interrogantes sobre la regulación, el respeto a los donantes y el equilibrio entre innovación y tradición en la formación médica (Captura de pantalla/University of Wisconsin-Eau Claire)

Pese al avance tecnológico, la integración total de la digitalización en la enseñanza anatómica presenta desafíos. La experiencia táctil sigue siendo indispensable para la formación de cirujanos, y la transición a modelos sintéticos y digitales plantea preguntas sobre la calidad del aprendizaje.

Brown estima que el laboratorio ideal combinaría disección real, modelos sintéticos y tecnología digital, aunque las limitaciones presupuestarias condicionan la implementación completa.

El futuro de la enseñanza anatómica apunta a la coexistencia de métodos. Las cirugías asistidas por robots y los avances en modelos sintéticos, fabricados con materiales de textura similar a la humana, anticipan una mayor integración tecnológica.

Ramirez equipara la cirugía laparoscópica a “jugar a un videojuego”, donde el cirujano opera guiado por imágenes en pantalla. Así, la formación médica se adapta a un entorno cada vez más digital, sin perder la importancia del aprendizaje práctico y ético.

La evolución de la enseñanza de la anatomía busca un equilibrio entre la innovación tecnológica y la experiencia humana, con el objetivo de que los médicos puedan salvar más vidas y prolongar la salud de sus pacientes, concluyó Smithsonian Magazine.

Temas Relacionados

Estados UnidosCadáveresDigitalTecnologíaAnatomíaRealidad VirtualMedicinaInteligencia ArtificialEducaciónDisecciónUniversidadCuerpo HumanoÉticaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Los perros golden retriever y las personas tienen más en común de lo que se creía, según un estudio de la Universidad de Cambridge

Científicos identificaron que 12 genes presentes en la raza canina también están relacionados con emociones y comportamientos en personas. Por qué igualmente consideran que la crianza y el entorno es fundamental

Los perros golden retriever y

El cerebro no es adulto hasta los 32 años: a qué edades suceden los grandes cambios en su estructura

Una investigación de la Universidad de Cambridge, realizada en 3.802 personas, identificó fases diferenciadas en la conectividad cerebral y el rendimiento cognitivo a determinadas edades, desde la infancia hasta la vejez

El cerebro no es adulto

Microbios que vuelven después de 40.000 años: cómo el deshielo los despierta y pueden alterar el clima

Un estudio en Alaska mostró que microorganismos atrapados en el permafrost durante decenas de milenios pueden volver a la actividad tras descongelarse, un proceso que podría acelerar el calentamiento global

Microbios que vuelven después de

Qué sucede al suspender medicamentos para bajar de peso antes o durante el embarazo, según científicos

Un estudio en Estados Unidos desentrañó esta inquietud. Por qué los resultados arrojan nuevos datos clave para la salud materna

Qué sucede al suspender medicamentos

Descubren un patrón climático que permitiría mejorar los pronósticos de tormentas y fenómenos extremos

Una investigación identificó un nuevo ciclo en los trópicos que provoca variaciones coordinadas en las lluvias, las temperaturas y los vientos cada pocas semanas

Descubren un patrón climático que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron y acusaron por homicidio

Detuvieron y acusaron por homicidio culposo al conductor del micro que volcó rumbo Mar del Plata: hay dos muertos

Así fue el encuentro cercano del ‘influencer’ y viajero español Daniel Illescas con un hipopótamo en Colombia: “Una locura”

25N: 119 feminicidios, más de 4 mil mujeres desaparecidas y el desolador panorama en la lucha contra la violencia hacia la mujer

Un guardia civil que sufrió un accidente de tráfico reclama más indemnización a su aseguradora casi una década después: la Audiencia ordena aplicar los intereses de demora

¿Por qué el músculo es un órgano clave para prevenir enfermedades? Nutrióloga de la UNAM lo explica

INFOBAE AMÉRICA
Anabel Pantoja, cordial tras la

Anabel Pantoja, cordial tras la entrevista de Isa Pantoja, revela cómo ha sido el cumpleaños de Alma

El Supremo de Brasil deja en firme la sentencia contra Bolsonaro por intento de golpe de Estado

El volcán Hayli Gubbi entró en erupción tras 10.000 años y sus cenizas son visibles desde el espacio

Dos alpinistas murieron tras caer al vacío en el pico más alto de Nueva Zelanda: lograron rescatar a dos compañeros

Bolivia negocia 9.000 millones de dólares en préstamos multilaterales para impulsar su frágil economía

ENTRETENIMIENTO

Stranger Things 5: fecha y

Stranger Things 5: fecha y horarios de estreno de la última temporada en Netflix

David Guetta y su hijo Elvis presumen de abdominales y conquistan las redes con su complicidad familiar

Antonio Banderas recuerda su periodo más difícil: “Después del infarto me acerqué a la familia, lloraba por cualquier cosa”

El tenso momento en que José Luis Rodríguez ‘El Puma’ es obligado a abandonar un vuelo tras una discusión con la tripulación

Los hermanos Duffer revelaron los 10 datos que los fans deben saber antes de ver la temporada final de Stranger Things